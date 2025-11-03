Thông tin sốc về những tên cướp bảo tàng Louvre vừa bị bắt

Ngày 2/11, Công tố viên Paris Laure Beccuau nói với đài phát thanh franceinfo rằng vụ cướp táo tợn giữa ban ngày các món trang sức lịch sử trị giá 102 triệu USD gây chấn động tại bảo tàng Louvre dường như không liên quan đến "tầng lớp tội phạm có tổ chức cấp cao", đồng thời cho biết các nghi phạm dường như là người địa phương từ một khu vực thu nhập thấp phía bắc Paris.

Cánh cửa nơi bị đột nhập

Vụ cướp táo tợn giữa ban ngày vào tháng trước được thực hiện bởi những tên tội phạm vặt, chứ không phải những tên tội phạm có tổ chức chuyên nghiệp.

Vào một buổi sáng Chủ nhật cách đây hai tuần, hai người đàn ông đã đỗ một chiếc xe nâng chuyển đồ bên ngoài Louvre, đi lên tầng hai, đập vỡ một cửa sổ, dùng máy cắt góc phá tủ trưng bày, rồi tẩu thoát trên những chiếc xe tay ga do hai đồng phạm khác lái, trong một vụ cướp kéo dài chưa đầy 7 phút.

Với việc ba trong bốn nghi phạm trộm cắp hiện được cho là đã bị bắt và số trang sức vẫn đang mất tích, hồ sơ của họ không giống những tên xã hội đen chuyên nghiệp, mà là những tên tội phạm nhỏ từ các vùng ngoại ô nghèo khó phía bắc Paris, các nhà chức trách cho biết.

Công tố viên Paris Laure Beccuau nói với đài phát thanh franceinfo: "Đây không hoàn toàn là tội phạm hằng ngày... nhưng đó là một loại tội phạm mà chúng tôi thường không liên kết với tầng lớp tội phạm có tổ chức cấp cao."

Công tố viên nói các nghi phạm 'rõ ràng là người địa phương'. Bà nói thêm rằng hồ sơ của bốn người bị bắt cho đến nay – bao gồm cả bạn gái của một trong những nghi phạm cướp – không điển hình cho những tên tội phạm có tổ chức chuyên nghiệp có khả năng thực hiện các hoạt động phức tạp.

Bà nói, "Đây rõ ràng là người địa phương. Tất cả họ đều sống ít nhiều ở Seine-Saint-Denis," đề cập đến một khu vực thu nhập thấp phía bắc Paris.

Truyền thông Pháp đã suy đoán rằng những tên cướp là amateur (không chuyên nghiệp), vì chúng đã đánh rơi món trang sức quý giá nhất – vương miện của Hoàng hậu Eugenie, làm bằng vàng, ngọc lục bảo và kim cương – trong lúc tẩu thoát, để lại các dụng cụ và vật dụng khác tại hiện trường, và đã không đốt chiếc xe chuyển đồ trước khi bỏ trốn.

Thông tin về các nghi phạm đã bị bắt

Một tuần sau vụ đột kích, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông bị tình nghi là những người đã đột nhập vào Louvre – một người Algeria 34 tuổi đã sống ở Pháp từ năm 2010 và bị cảnh sát bắt giữ khi đang cố gắng lên máy bay đến Algeria, và một người 39 tuổi đã chịu sự giám sát tư pháp vì tội trộm cắp nghiêm trọng.

Cả hai đều sống ở Aubervilliers, phía bắc Paris, và đã "thừa nhận một phần" sự liên quan của mình, Beccuau cho biết tuần trước.

Hai nghi phạm khác, một người đàn ông 37 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi, đã bị bắt vào ngày 29 tháng 10 và bị buộc tội vào thứ Bảy (1/11).

Các bảo vật vẫn chưa được tìm thấy

Beccuau cho biết người đàn ông 37 tuổi được cho là thành viên của nhóm 4 người thực hiện vụ cướp, dựa trên DNA được tìm thấy trong chiếc xe tải chuyển nhà.

Bà cho biết anh ta có hồ sơ với 11 tiền án về một loạt tội danh, bao gồm các tội danh liên quan đến giao thông, trộm cắp nghiêm trọng và một lần cố gắng phá két ATM.

Anh ta có quan hệ tình cảm với người phụ nữ 38 tuổi và họ có con chung, và anh ta cùng với một trong hai người đàn ông khác bị bắt đã bị kết án về cùng một vụ cướp vào năm 2015.

Dấu vết DNA của người phụ nữ cũng được tìm thấy trong chiếc xe tải chuyển nhà, nhưng Beccuau nói rằng những dấu vết DNA này dường như đã được chuyển vào xe tải, có thể do một người hoặc một vật thể được đưa vào xe sau đó.

Văn phòng công tố viên cho biết hôm thứ Bảy rằng cả hai đều phủ nhận liên quan đến vụ cướp.

Khi được hỏi liệu nhà chức trách có tin rằng ba trong số bốn tên cướp hiện đã bị bắt hay không, Beccuau nói rằng "ít nhất một người vẫn đang bỏ trốn". Bà không loại trừ khả năng có những đồng phạm khác.

Ba người khác đã bị bắt cùng với cặp đôi vào ngày 29 tháng 10 đã được trả tự do mà không bị buộc tội.