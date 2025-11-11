“Thót tim” chiêm ngưỡng 30 cô gái làm điều này trên cây cầu kính dài nhất thế giới tại Mộc Châu

Vòng chung khảo tài năng của cuộc thi gây bất ngờ và để lại ấn tượng mạnh mẽ khi được tổ chức ngay trên Cầu Kính Bạch Long - một trong những cây cầu kính nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Sở dĩ phần trình diễn thời trang này được đánh giá là “mang đến cảm giác mạnh” bởi mặt cầu bằng kính trong suốt cho phép nhìn thấu vực sâu và cảnh quan bên dưới, tạo nên ảo giác độ cao đặc trưng.

Cảm giác chênh vênh, hồi hộp khi bước trên mặt kính trong vắt khiến không ít người thót tim, sợ hãi, mất cân bằng, thậm chí run chân, run tay. Chính vì thế, việc tổ chức chung khảo tài năng trên cầu kính không chỉ là thử thách bản lĩnh dành cho thí sinh, mà còn tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới lạ và hấp dẫn cho cuộc thi, đồng thời góp phần quảng bá mạnh mẽ sản phẩm du lịch cầu kính đặc sắc của Mộc Châu.

Trên Cầu kính Bạch Long - cây cầu kính dài nhất thế giới, các thí sinh Vòng Chung khảo tài năng Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 lần lượt trải qua ba phần trình diễn: bikini, thời trang dạ hội và trang phục lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa dân tộc. Top 30 cô gái xinh đẹp đều thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và thần thái cuốn hút.

Ở phần trình diễn thời trang bikini của NTK Phong Nguyễn, các thí sinh khoe vẻ đẹp hiện đại, rạng rỡ giữa thiên nhiên hùng vĩ. Ánh sáng, âm nhạc và không gian mở tạo nên một bức tranh thị giác ấn tượng, mang đến cho khán giả những khoảnh khắc khó quên.

Ngay sau đó là phần trình diễn trang phục Dạ hội của NTK Phong Nguyễn với chủ đề “Em trong sương” cũng ngay trên cầu kính. Các người đẹp xuất hiện lộng lẫy trong những thiết kế dạ hội tinh khôi, quyến rũ.

Phần trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nam của NTK Lệ Quân thương hiệu Mỷ Sơn Cước do các thí sinh Hoa hậu du lịch dân tộc Việt Nam thể hiện trên cầu kính, tiếp tục mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc đặc biệt. Từng bộ trang phục được trình diễn là sự kết hợp tinh tế giữa họa tiết thổ cẩm, sắc màu truyền thống và phong cách hiện đại, tôn vinh nét duyên dáng, thanh lịch và đậm đà bản sắc Việt. Khán giả không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thí sinh mà còn cảm nhận rõ sự phong phú, đa dạng của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Vào tối cùng ngày, các thí sinh chính thức bước vào vòng thi Tài năng, thể hiện năng khiếu ca hát, múa, chơi nhạc cụ hoặc trình diễn các tiết mục đặc sắc khác. Đây là dịp để Ban giám khảo tìm ra những gương mặt không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng, giàu cảm xúc, có dấu ấn riêng trong hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Vòng Chung khảo tài năng thành công rực rỡ đã khẳng định rằng Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc, mà còn là hành trình lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp hiện đại hòa quyện truyền thống và tài năng của phụ nữ Việt Nam. Sau hơn một tháng trải qua các hoạt động trải nghiệm, đặc biệt là series truyền hình thực tế, các thí sinh đã trưởng thành hơn, tự tin, năng động và trở thành những Đại sứ du lịch Tây Bắc đầy nhiệt huyết.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Chủ tịch Học viện SMT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh, với thông điệp “Lan tỏa bản sắc Việt – Nâng tầm du lịch Việt Nam”, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể và tâm hồn người phụ nữ Việt, mà còn là cầu nối quảng bá văn hóa, du lịch và con người Việt Nam ra thế giới.

Sau vòng chung khảo tài năng, các thí sinh sẽ bước vào giai đoạn tập luyện tích cực để chuẩn bị cho Đêm Chung kết Toàn quốc diễn ra vào 18h00 ngày 15/11/2025 tại Mộc Châu Island, tỉnh Sơn La. Đêm Chung kết Toàn quốc hứa hẹn là một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn với nhiều phần thi đặc sắc: trình diễn trang phục dân tộc, bikini, dạ hội, phần thi ứng xử và trao các giải thưởng phụ.

Những ngày qua, người dân Mộc Châu háo hức chờ đợi đêm thi khi Ban tổ chức thông báo mở cửa miễn phí cho khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động, phấn khởi. Sự kiện không chỉ góp phần gia tăng sức hút cho du lịch Mộc Châu dịp cuối năm, mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa – du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.