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Thủ đoạn của giám đốc giang hồ Bùi Huỳnh Bính Ngọc

| | Xã hội

Theo điều tra xác định, "Ngọc sủi" đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động phạm pháp.

Công an thành phố Hà Nội ngày 8/6/2026 cho biết vừa triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, manh động, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép, uy hiếp tinh thần, nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Bùi Huỳnh Bính Ngọc (SN 1976, HKTT: phường Giảng Võ, Hà Nội, hay còn gọi là "Ngọc sủi") và 6 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Trung Thành (SN 1985, HKTT: phường Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Quý Thái (SN 1976, HKTT: phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội); Nguyễn Hữu Thế (SN 1955, HKTT: phường Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Hữu Hưởng (SN 1950, HKTT: xã Phượng Dực, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1957, HKTT: phường Tây Hồ, Hà Nội) và Lộ Xuân Huy (SN 1980, HKTT: xã An Khánh, Hà Nội).

Thủ đoạn của giám đốc giang hồ Bùi Huỳnh Bính Ngọc- Ảnh 1.

Các bị can tại cơ quan công an - Ảnh: CA Hà Nội

Đáng chú ý, Bùi Huỳnh Bính Ngọc từng có 2 tiền án về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”; Nguyễn Trung Thành có 2 tiền án liên quan đến “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hiện cả hai đối tượng này đang bị tạm giam trong một vụ án khác do Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội thụ lý điều tra.

Theo điều tra xác định, “Ngọc sủi” đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động phạm pháp. Đối tượng thường xuyên đăng tải video trên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng trong xã hội.

Năm 2023, xuất phát từ tranh chấp liên quan hoạt động góp vốn kinh doanh khách sạn, Lộ Xuân Huy đã nhờ Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bính Ngọc đứng ra đòi lại phần vốn góp và lợi nhuận tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.

Sau khi bàn bạc, các đối tượng thống nhất sử dụng nhiều biện pháp gây áp lực đối với anh C.C.M. nhằm buộc bị hại phải đưa tiền. Ngọc đã thuê một nhóm đối tượng là thương binh sử dụng xe ba bánh thường xuyên tập trung trước cửa khách sạn để chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, hành hung nhân viên và gây mất an ninh trật tự khu vực. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đến trước cổng trường nơi con của anh C.C.M. đang theo học để theo dõi, quay clip, đe dọa, uy hiếp tinh thần bị hại và gia đình.

Thủ đoạn của giám đốc giang hồ Bùi Huỳnh Bính Ngọc- Ảnh 2.

Giám đốc "Ngọc sủi" - Ảnh: CACC

Trước áp lực kéo dài, lo ngại hoạt động kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi, anh C.C.M. buộc phải chuyển cho các đối tượng số tiền 6,8 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng đã chia nhau theo thỏa thuận từ trước.

Qua công tác xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 26/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng loạt các tổ công tác triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Hiện, CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

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