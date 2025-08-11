Thu nhập của sếp doanh nghiệp bất động sản trong nửa đầu năm 2025 như thế nào?

Trong quý II/2025, việc không còn kinh doanh dưới giá vốn giúp CTCP Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) thu hẹp khoản lỗ sau thuế còn 190 tỷ đồng, so với mức hơn 6.700 tỷ đồng cùng kỳ.



Tính chung nửa đầu năm, NVL vẫn lỗ 666 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 7.300 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh doanh nghiệp chưa thoát cảnh thua lỗ, các thành viên HĐQT Novaland không nhận lương mà có một khoản thù lao cố định. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn không nhận tiền lương, nhưng có khoản thù lao 600 triệu đồng trong 6 tháng. Các thành viên HĐQT khác là Phạm Tiến Vân, Hoàng Đức Hùng nhận thù lao 300 triệu đồng mỗi người; ông Ng Teck Yow gần 202,3 triệu đồng (thù lao đến ngày 24/42025); ông Đoàn Minh Trường nhận 19,5 triệu đồng (từ ngày 24/4/2025). Bà Nguyễn Mỹ Hạnh nhận mức thù lao gần 202,3 triệu đồng cho vị trí Thành viên HĐQT độc lập đến ngày 24/42025.

Tổng Giám đốc Dương Văn Bắc có thù lao 19,5 triệu đồng cho vị trí Thành viên HĐQT (từ ngày 24/4/2025) và tiền lương 2,4 tỷ đồng (tương đương 400 triệu đồng/tháng). Các Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Thanh Vân và Cao Trần Duy Nam cũng lần lượt nhận tiền lương khoảng 1,44 tỷ và 1,34 tỷ đồng.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG) báo lãi sau thuế hơn 52 tỷ đồng trong quý II/2025, giảm 58% so với cùng kỳ. Nhờ việc giảm lỗ trong 3 tháng đầu năm nên lợi nhuận sau thuế bán niên tăng tới 70% so với cùng kỳ, ghi nhận 6,7 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm nay, DIG chi 1,65 tỷ đồng chi trả thù lao cho HĐQT. Trong đó, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT, nhận 900 triệu đồng, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận 600 triệu đồng. Các thành viên HĐQT còn lại chỉ có thu nhập từ 19 đến 90 triệu đồng/người/6 tháng.

CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú Invest, MCK: VPI) báo lãi ròng gần 6,7 tỷ đồng trong quý II/2025, giảm 75% so với cùng kỳ.

Nhờ kết quả đạt được trong quý I nên lợi nhuận sau thuế bán niên ghi nhận 149 tỷ đồng, cao hơn 56% so với cùng kỳ.

Trong quý II/2025, Chủ tịch Tô Như Toàn nhận thù lao 603 triệu đồng/3 tháng. Phó Chủ tịch Tô Như Thắng/Phó Tổng Giám đốc thường trực từ ngỳ 23/4/2025 483 triệu đồng, đều giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Hai Phó Chủ tịch khác là bà Nguyễn Diệu Tú và ông Triệu Hữu Đại đều hưởng trên 400 triệu đồng. Các Phó Tổng Giám đốc cũng nhận xấp xỉ 400 triệu đồng/người/quý.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (MCK: AGG) ghi nhận kết quả tích cực trong quý II/2025 nhưng lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm chỉ đạt 90,3 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng nhận thù lao và thu nhập 1,24 tỷ đồng, tăng 500 triệu đồng so với cùng kỳ; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mai Giang nhận 680 triệu đồng, tăng 180 triệu đồng so với cùng kỳ; Kế toán trưởng Nguyễn Thành Châu nhận 625 triệu đồng, tăng 86 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Danh Khôi đã đổi tên thành CTCP Tập đoàn NRC (NRC Corp, MCK: NRC, sàn HNX) thoát lỗ trong quý II/2025 nhờ hoàn nhập chi phí dự phòng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, NRC báo lợi nhuận sau thuế 4,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 10 tỷ đồng.

NRC đặt mục tiêu năm 2025 ghi nhận tổng doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất lần lượt 959 tỷ đồng và 25 tỷ đồng. Như vậy, Danh Khôi mới hoàn thành 19% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Trong nửa đầu năm 2025, Danh Khôi tăng mức thù lao chi trả cho dàn lãnh đạo. Theo đó, Chủ tịch Lê Thống Nhất có thu nhập 651,8 triệu đồng/6 tháng, tăng 67 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Nguyễn Huy Cường, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, có thu nhập gần 662 triệu đồng/6 tháng, tăng gần 100 triệu đồng so với cùng kỳ.



