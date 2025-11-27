Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)

27-11-2025 - 14:59 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trưa 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Vi Thao, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Vi Thao, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chào mừng đồng chí Vi Thao sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và cho rằng chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Vi Thao sau khi vừa đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Khu tự trị Quảng Tây, cũng như các chuyến thăm của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao Quảng Tây, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Quảng Tây trong quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch Vi Thao bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm Việt Nam trên cương vị mới; chúc mừng những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, bày tỏ chia sẻ và tin tưởng Đảng, Chính phủ Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ thời gian qua.

Đồng chí Vi Thao khẳng định Quảng Tây hết sức coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)- Ảnh 2.

Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Tây luôn có vị trí và vai trò rất quan trọng, luôn tiên phong đi đầu trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước, dư địa hợp tác giữa Quảng Tây với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam còn rất rộng lớn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi tiếp, trong không khí thân tình, hữu nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Trong đó, giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Quảng Tây đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ với nhiều điểm sáng nổi bật, gồm giao lưu hữu nghị được tăng cường; hợp tác về trí tuệ nhân tạo trở thành điểm sáng mới; kết nối hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt được đẩy nhanh; tiện lợi hóa thông quan, hợp tác cửa khẩu, thí điểm hợp tác ngành nghề qua biên giới đạt nhiều tiến triển mới.

Bày tỏ trân trọng về việc Quảng Tây là láng giềng gần, gắn bó sâu sắc với Việt Nam về lịch sử cách mạng, nơi lưu nhiều dấu tích về hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà lãnh đạo tiền bối của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Quảng Tây luôn có vị trí và vai trò rất quan trọng, luôn tiên phong đi đầu trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước, dư địa hợp tác giữa Quảng Tây với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam còn rất rộng lớn.

Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)- Ảnh 3.

Đồng chí Vi Thao khẳng định Quảng Tây hết sức coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai bên thắt chặt giao lưu, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, nâng cao hơn nữa hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa Quảng Tây với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam; đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông giữa Việt Nam và Quảng Tây, trọng tâm là 2 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Cùng với đó, xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh tại cặp Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và các cặp cửa khẩu khác đủ điều kiện, sớm xác định mô hình và triển khai thí điểm khu hợp tác kinh tế qua biên giới; nâng cao hiệu suất thông quan, tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc và đi nước thứ ba.

Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)- Ảnh 4.

Thủ tướng mong muốn hai bên đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông giữa Việt Nam và Quảng Tây, trọng tâm là 2 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế xanh, năng lượng sạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hợp tác xây dựng những công trình lớn, mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương; quản lý tốt biên giới trên đất liền, tích cực trao đổi, giải quyết ổn thỏa các vụ việc phát sinh, xây dựng đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông giữa Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc)- Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quảng Tây Vi Thao và các đại biểu dự buổi tiếp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bày tỏ chân thành cảm ơn trước sự quan tâm và các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quảng Tây Vi Thao khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Quảng Tây với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam còn rất lớn; mong muốn hai bên đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông; tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa, cửa khẩu thông minh, thương mại xuyên biên giới;

Tập trung thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tăng cường hợp tác đào tạo bồi dưỡng nhân tài về khoa học công nghệ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới; tăng cường giao lưu nhân văn góp phần củng cố và đưa quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho các địa phương và nhân dân hai bên.

Theo Hà Văn

Báo Chính phủ

