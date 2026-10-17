Thủ tướng Lê Minh Hưng: Mỗi thương hiệu mạnh là một niềm tự hào Việt Nam

Lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ. Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, đã triển khai 23 năm với 10 kỳ xét chọn. Tại kỳ xét chọn năm 2026, đã có 499 sản phẩm, dịch vụ của 227 doanh nghiệp được vinh danh.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, sức sáng tạo và những nỗ lực bền bỉ, không ngừng nghỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn

Theo Thủ tướng, danh hiệu Thương hiệu Quốc gia không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là cam kết danh dự đối với người tiêu dùng và trách nhiệm với hình ảnh đất nước.

"Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải là một lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn mình ra thế giới", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, chúng ta không chỉ cần tạo ra sản phẩm tốt mà phải xây dựng được thương hiệu mạnh; không chỉ dừng lại ở biết sản xuất mà phải làm chủ giá trị và thị trường. Thương hiệu mạnh làm nên doanh nghiệp mạnh; doanh nghiệp lớn mạnh góp phần tăng cường sự tự chủ, tự cường của nền kinh tế, làm cho đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng tin tưởng các doanh nghiệp được vinh danh hôm nay sẽ coi danh hiệu Thương hiệu Quốc gia không phải đích đến cuối cùng, mà là điểm tựa và động lực mới để tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ và vươn tầm thế giới.

"Tôi kỳ vọng và mong muốn Việt Nam ngày càng có nhiều thương hiệu mà khi nhắc tên, người tiêu dùng ở bất kỳ quốc gia nào cũng nhận ra ngay đó là thương hiệu Việt Nam, gắn với chất lượng, trí tuệ, bản lĩnh và uy tín Việt Nam.

Mỗi thương hiệu mạnh là một niềm tự hào Việt Nam; mỗi doanh nghiệp vươn tầm là một đóng góp vào nâng cao sức mạnh và vị thế quốc gia.

Tôi tin tưởng "Dòng chảy Thương hiệu Việt" sẽ ngày càng mạnh mẽ, lan tỏa và vươn xa, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

VCCorp đồng hành đưa thương hiệu Việt vươn xa

Trong khuôn khổ Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10, giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trên Báo Nhân Dân tại địa chỉ https://thuonghieuquocgia.nhandan.vn đã chính thức ra mắt.

Sản phẩm là kết quả của sự hợp tác, phối hợp giữa Báo Nhân Dân, Bộ Công thương và Công ty Cổ phần VCCorp. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tới tham quan và được giới thiệu về giao diện mới của Chuyên trang Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Chuyên trang Thương hiệu Quốc gia Việt Nam hướng tới tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam; nâng cao nhận thức về vai trò của xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu; đồng thời quảng bá những doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao.

Ông Nguyễn Thế Tân, Tổng Giám đốc VCCorp (ngoài cùng, bên trái) và các đại biểu chụp ảnh cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng và ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân

Giao diện mới được phát triển theo ba định hướng trọng tâm.

Một là Chuẩn hóa thông tin – Gia tăng giá trị thương hiệu. Theo đó, xây dựng hệ thống thông tin chính thống, toàn diện về Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp và sản phẩm được công nhận; giúp những giá trị về chất lượng, năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo và hành trình phát triển của doanh nghiệp được giới thiệu bài bản, có hệ thống.

Hai là Ứng dụng công nghệ – Mở rộng sức lan tỏa. Cùng với giao diện mới, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được tăng cường ứng dụng trong tổ chức, tìm kiếm và tiếp cận thông tin.

Kết hợp cùng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng của Báo Nhân Dân, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp những câu chuyện thương hiệu Việt có cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng, đối tác và khách hàng tiềm năng.

Ba là Mở rộng kết nối quốc tế – Đưa thương hiệu Việt vươn xa. Giao diện mới hướng tới hỗ trợ đa ngôn ngữ, trong đó có định hướng sáu ngôn ngữ, góp phần giảm rào cản thông tin, tăng khả năng tiếp cận của doanh nghiệp Việt với công chúng và thị trường quốc tế.

Đồng hành cùng Báo Nhân dân trong quá trình phát triển Chuyên trang Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Tổng Giám Đốc VCCorp, ông Nguyễn Thế Tân chia sẻ: "VCCorp hướng tới việc phát huy thế mạnh về công nghệ, nền tảng số và truyền thông đa nền tảng, góp phần xây dựng một không gian thông tin hiện đại, thuận tiện tra cứu và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với công chúng.

Với VCCorp, đây không chỉ là câu chuyện đổi mới một nền tảng thông tin, mà còn là cơ hội để công nghệ và truyền thông cùng góp phần nâng tầm thương hiệu Việt".

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đã tăng lên trên 462 tỉ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia. Tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỉ USD, tăng 11% so với năm trước.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, kết quả nêu trên càng cần phải được phát huy. Việt Nam cần có thêm ngày càng nhiều thương hiệu được định giá cao và sức cạnh tranh toàn cầu. Chuyên trang Thương hiệu Quốc gia Việt Nam sẽ là cánh cửa "số" đưa những thương hiệu Việt vươn xa.