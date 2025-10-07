Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hoà và Tây Ninh báo cáo nội dung này trước ngày 15/10

07-10-2025 - 13:40 PM | Bất động sản

Thủ tướng yêu cầu bộ ngành và 5 địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Ninh) rà soát các dự án tồn đọng, kéo dài, hoàn thành trước ngày 15/10.

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ tối 6/10 với các bộ ngành, địa phương về tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc những dự án tồn đọng, kéo dài.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã rà soát việc thực hiện thí điểm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai theo các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ tại 5 địa phương là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hoà và Tây Ninh.

Đặc biệt, các đại biểu đã nêu một số tồn tại cần được khắc phục và bày tỏ cam kết sẽ khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai để đưa các nguồn lực này vào phát triển; đồng thời có cơ sở để đề xuất Bộ Chính trị cho phép mở rộng thực hiện trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hoà và Tây Ninh báo cáo nội dung này trước ngày 15/10- Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, có địa phương đã hoàn thành với 50 – 70% dự án. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện, đặc biệt công tác tổng hợp, báo cáo tình hình chưa đạt yêu cầu, nhất là báo cáo chưa đầy đủ, chưa bám sát phạm vi thực hiện theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là 5 địa phương Hà Nội, TP., Đà Nẵng, Khánh Hoà và Tây Ninh rà soát lại các dự án tồn đọng, kéo dài đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trong phạm vi Kết luận 77 của Bộ Chính trị. Việc này phải hoàn thành trước 15/10/2025, trong đó tổng hợp báo cáo rõ những dự án nào đã được xử lý, dự án nào đang xử lý, dự án nào còn vướng mắc.

Cùng với đó, rà soát các dự án tồn đọng, kéo dài khác và xác định rõ dự án nào, thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp ngành đó phải giải quyết; đối với các dự án tương tự các dự án được Bộ Chính trị, Quốc hội cho phép xử lý, nhưng ngoài phạm vi của Kết luận số 77 của Bộ Chính trị thì tổng hợp, báo cáo đề xuất Bộ Chính trị cho phép mở rộng thực hiện trên phạm vi cả nước.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới

Hành trình 21 năm ròng rã của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đuổi siêu dự án có tòa tháp lấn biển cao nhất thế giới Nổi bật

Chung cư trung tâm Hà Nội, TP.HCM vượt mốc 100 triệu đồng/m2, nhiều dự án vẫn "cháy hàng" trong ngày mở bán

Chung cư trung tâm Hà Nội, TP.HCM vượt mốc 100 triệu đồng/m2, nhiều dự án vẫn "cháy hàng" trong ngày mở bán Nổi bật

Bộ Tài chính đề xuất quy định thời gian nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

Bộ Tài chính đề xuất quy định thời gian nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

13:23 , 07/10/2025
Dòng tiền BĐS đang “rời phố về ven”: Hà Nội và TP.HCM hạ nhiệt, một thành phố đáng sống trở thành “vùng đất hứa” mới của thị trường

Dòng tiền BĐS đang “rời phố về ven”: Hà Nội và TP.HCM hạ nhiệt, một thành phố đáng sống trở thành “vùng đất hứa” mới của thị trường

13:22 , 07/10/2025
CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình

13:01 , 07/10/2025
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM

Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM

13:01 , 07/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên