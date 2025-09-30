Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu xếp 8,3 tỷ USD cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

30-09-2025 - 08:03 AM | Bất động sản

Chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ chiều 29/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan rà soát, tính toán phương án thu xếp nguồn vốn triển khai dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ngày 29/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe báo cáo kết quả Phiên họp thứ nhất của Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt - Trung và rà soát tình hình, tiến độ thực hiện các công việc, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo yêu cầu đã đề ra.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419 km với tổng vốn 203.231 tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD, khởi công trong năm 2025 và phấn đấu hoàn thành năm 2030.

Thu xếp 8,3 tỷ USD cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng- Ảnh 1.

Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tự chủ, tích cực, chủ động, làm ngay những việc có thể làm được và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc, kiên trì trao đổi để đạt mục tiêu.

Giao nhiệm cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện, thẩm định, công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định của luật pháp, quy định quốc tế, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Bộ Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan rà soát, tính toán phương án thu xếp nguồn vốn, trong đó chủ động nguồn vốn của Việt Nam và nghiên cứu đề xuất phương án vay vốn hiệu quả nhất. Bộ Tài chính đồng thời tiếp tục làm việc cụ thể với Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á về khả năng vay vốn cho dự án; báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 10.

Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể về đường găng tiến độ, giải phóng mặt bằng, các dự án hợp phần. Trong đó, với dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, sử dụng vốn trong nước), Thủ tướng yêu cầu hoàn thành các công việc để khởi công dự án trong năm 2025.

Liên quan hiệp định nối ray đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa hai nước, Thủ tướng chỉ đạo thống nhất về hồ sơ, phương án kỹ thuật trong tháng 9/2025.

Về hợp tác phát triển công nghiệp đường sắt, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm triển khai từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, làm đến đâu chắc đến đấy.

Theo Văn Kiên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vừa bứt phá lên vị trí số 2 thị trường chỉ sau Vinhomes, Sunshine Group ước lãi gần 1.500 tỷ trong quý 3, mục tiêu lợi nhuận cả năm gần 14.000 tỷ đồng

Vừa bứt phá lên vị trí số 2 thị trường chỉ sau Vinhomes, Sunshine Group ước lãi gần 1.500 tỷ trong quý 3, mục tiêu lợi nhuận cả năm gần 14.000 tỷ đồng Nổi bật

12 tháng chưa từng có của Vingroup: “Dội bom” thị trường bất động sản bằng loạt siêu đô thị tỷ USD trải dài từ Bắc vào Nam

12 tháng chưa từng có của Vingroup: “Dội bom” thị trường bất động sản bằng loạt siêu đô thị tỷ USD trải dài từ Bắc vào Nam Nổi bật

Chuyển đổi hơn 94ha đất lúa 2 vụ làm KCN hơn 111,3 ha tại Phú Thọ

Chuyển đổi hơn 94ha đất lúa 2 vụ làm KCN hơn 111,3 ha tại Phú Thọ

08:01 , 30/09/2025
Làn sóng công nghiệp tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản Thủy Nguyên - Hải Phòng

Làn sóng công nghiệp tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản Thủy Nguyên - Hải Phòng

08:00 , 30/09/2025
Duravit & Franke trở thành đối tác cung cấp thiết bị cho A&T Saigon Riverside

Duravit & Franke trở thành đối tác cung cấp thiết bị cho A&T Saigon Riverside

08:00 , 30/09/2025
Căn hộ “Dual Life Apartment” cận biển, cận quảng trường trung tâm Quy Nhơn

Căn hộ “Dual Life Apartment” cận biển, cận quảng trường trung tâm Quy Nhơn

08:00 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên