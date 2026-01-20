Thuế giảm sâu, ô tô nhập khẩu 'đua giá'

Nhiều loại thuế bắt đầu giảm mạnh

Theo Cục Hải quan, từ năm nay, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ nhiều thị trường lớn, đặc biệt là châu Âu, tiếp tục giảm mạnh. Theo cam kết tại Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ EU được cắt giảm theo lộ trình dài hạn khoảng 9-10 năm. Trước khi EVFTA có hiệu lực, mức thuế phổ biến đối với ô tô nhập khẩu từ EU dao động 70-75%.

Đến năm 2026, nhiều dòng xe đã đi qua hơn nửa chặng đường cắt giảm. Thuế nhập khẩu thực tế đối với ô tô nguyên chiếc từ EU được ước tính đã giảm xuống còn khoảng 24-30%, thấp hơn rất nhiều so với mức khởi điểm trước EVFTA. Đây được xem là ngưỡng thuế đủ “độ mở” để các doanh nghiệp bắt đầu điều chỉnh giá bán, thay vì chỉ hấp thụ vào chi phí như những năm đầu thực thi hiệp định.

Lộ trình này cũng diễn ra tương tự với Hiệp định UKVFTA giữa Việt Nam và Anh. Bước sang năm 2026, thuế nhập khẩu của nhiều mẫu xe nhập khẩu từ Anh xuống còn dưới 30%, tạo ra dư địa cạnh tranh rõ rệt so với giai đoạn trước, đặc biệt ở nhóm xe châu Âu phân khúc trung và cao cấp.

Trong khi đó, với ô tô nhập khẩu từ ASEAN, câu chuyện thuế còn rõ ràng hơn. Theo Hiệp định ATIGA, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan, Indonesia đã về 0% từ năm 2018 và duy trì ổn định đến nay. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở việc từ năm 2026, thuế tiêu thụ đặc biệt, loại thuế có tác động mạnh nhất đến giá ô tô chính thức bước sang một “mặt bằng mới”. Theo đó, các dòng xe hybrid, bao gồm cả hybrid tự sạc vốn đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, sẽ chỉ phải chịu 70% mức thuế áp dụng cho xe xăng, dầu cùng loại.

Đây được xem là thay đổi mang tính bản lề, bởi trước đó nhiều mẫu hybrid vẫn phải chịu mức thuế tương đương xe động cơ đốt trong truyền thống, khiến giá bán cao và khó tiếp cận số đông người tiêu dùng.

Xe ô tô nhập khẩu từ châu Âu tại Việt Nam dự báo sẽ có "giá mềm" hơn nhờ giảm thuế.

“Khi thuế tiêu thụ đặc biệt giảm, tác động không chỉ dừng lại ở giá niêm yết. Do thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% và lệ phí trước bạ đều được tính trên nền giá mới thấp hơn, chi phí lăn bánh thực tế mà người mua phải bỏ ra tiếp tục giảm thêm. Nhờ đó, người tiêu dùng Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, Anh và một số quốc gia EU với mức giá hợp lý hơn so với trước đây”, một cán bộ thuế hải quan trao đổi với PV Tiền Phong .

Dự báo các hãng đua nhau cạnh tranh về giá

Theo đánh giá của một doanh nghiệp kinh doanh ô tô, với việc điều chỉnh mức thuế, nhóm xe phổ thông và SUV cỡ nhỏ nhập khẩu hưởng lợi trực tiếp khi giá bán tiệm cận xe lắp ráp trong nước, qua đó mở rộng nhanh tệp khách hàng.

Phân khúc hybrid nổi lên như điểm sáng mới nhờ ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt, trở thành lựa chọn “trung hòa” giữa xe xăng truyền thống và xe điện. Trong khi đó, xe sang nhập khẩu từ châu Âu có thêm dư địa giảm giá nhưng mức độ lan tỏa phụ thuộc chiến lược từng hãng, còn xe lắp ráp nội địa sẽ chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn, buộc phải tái định vị bằng giá bán, công nghệ và dịch vụ hậu mãi.

Theo vị này, tác động của chính sách thuế mới sẽ thể hiện rõ nét nhất ở nhóm xe hybrid nhập khẩu. Với Toyota Corolla Cross Hybrid, hiện có giá khoảng 900 triệu đồng -1,05 tỷ đồng, mức giá được dự báo có thể giảm 50-100 triệu đồng, đưa giá bán về vùng 830-950 triệu đồng.

Tương tự, Toyota Camry Hybrid, từ mặt bằng 1,3-1,5 tỷ đồng hiện nay, được dự báo có thể lùi về khoảng 1,2-1,3 tỷ đồng. Khi khoảng cách giá với phiên bản động cơ xăng thu hẹp, Camry Hybrid sẽ trở thành lựa chọn thực tế hơn đối với nhóm khách hàng trung và cao cấp, thay vì chỉ mang tính “trải nghiệm công nghệ” như trước.

Ở phân khúc xe châu Âu nhập khẩu, Audi A5 Sportback và BMW X3 được xem là những đại diện tiêu biểu. Audi A5, hiện ở mức khoảng 2,2 tỷ đồng, có thể giảm 150-250 triệu đồng khi thuế nhập khẩu tiếp tục hạ. BMW X3 được dự báo giảm 200-300 triệu đồng, từ vùng 2,8-3,0 tỷ đồng xuống khoảng 2,6-2,8 tỷ đồng, qua đó gia tăng đáng kể sức cạnh tranh với các mẫu SUV hạng sang lắp ráp trong nước.

Ngay cả nhóm SUV phổ thông lắp ráp trong nước vốn chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp từ xe nhập khẩu cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh. Khi xe nhập khẩu được kéo giá xuống nhờ lợi thế thuế, các mẫu xe lắp ráp (với linh kiện nhập khẩu) buộc phải tái định vị về giá, trang bị và chính sách bán hàng để giữ thị phần.

“Dù giá xe có thể không giảm đồng loạt ngay từ đầu năm do ảnh hưởng của tồn kho, tỷ giá, chi phí logistics và chiến lược riêng của từng hãng, nhưng xu hướng cạnh tranh bằng giá là không thể đảo ngược. Năm nay được xem là thời điểm tái cấu trúc sâu sắc của thị trường ô tô Việt Nam”, vị này nhận định.