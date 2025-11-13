Thương hiệu Ba Huân và những điều bất ngờ về thương vụ bán hết cổ phần

Trước đó, vào tháng 3 - 2022, bà Phạm Thị Huân, người sáng lập thương hiệu trứng Ba Huân công bố bán 25% cổ phần và giới thiệu ông Trần Việt Hưng (sinh năm 1985) giữ chức Tổng giám đốc điều hành hoạt động công ty.

Thương vụ không suôn sẻ

Đối tác mua cổ phần kí cam kết giữa thương hiệu Ba Huân trong 50 năm kể từ ngày kí hợp đồng.

Tiến trình bán cổ phần tiếp theo không được bà Phạm Thị Huân công bố trên truyền thông cho đến gần đây, khi thông tin Công ty CP Ba Huân bị nợ thuế hơn 51 tỉ đồng và bị cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 13-11, bà Phạm Thị Huân tiết lộ ban đầu (không nêu mốc thời gian cụ thể) bán 59% cổ phần, giữ lại 41% cổ phần. Tuy nhiên, sau một thời gian vào điều hành, đối tác yêu cầu mua toàn bộ cổ phần hoặc thối lại tiền đã mua.

Khi đó, bà Huân không còn tiền mặt do đã dùng tiền bán cổ phần để trả nợ, lấy lại giấy tờ nhà đất và trả cho các cổ đông sáng lập.

Do đó, bà đã đi đến quyết định bán toàn bộ công ty do các con của bà không kế thừa được sự nghiệp bà đã gầy dựng.

Về giấy tờ, pháp lý công ty đã đổi chủ, đổi người đại diện pháp luật, bà Huân không còn quyền điều hành, chỉ giữ vai trò Chủ tịch HĐQT danh dự.

Tuy nhiên, người sáng lập thương hiệu Ba Huân cũng cho biết phía đối tác vẫn chưa trả tiền bán công ty cho bà với số tiền khá lớn.

Bà cho hay đã nộp giấy phép kinh doanh mới nhất cho cơ quan chức năng để chứng minh việc đã bán cổ phần nhưng từ chối chia sẻ cho báo chí.

Bà Ba Huân và Tổng giám đốc Trần Việt Hưng trong một chuyến đón khách thăm nhà máy ở Long An vào tháng 7-2024

Bà Ba Huân từng giữ gần 74% cổ phần

Trong khi đó, theo Cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Ba Huân được thành lập 23-2-2006, thay đổi mới nhất được công bố vào ngày 27-11-2024 thì đại diện pháp luật là ông Trần Việt Hưng, chức vụ Tổng giám đốc.

Vốn điều lệ của công ty là 1.471.689.290.000 đồng (làm tròn gần 1.500 tỉ đồng) với 100% nguồn vốn tư nhân.

Ông Trần Việt Hưng chính thức là đại diện pháp luật Công ty CP Ba Huân vào 5-8-2022 thay bà Phạm Thị Huân, chuyển sang vị trí Chủ tịch HĐQT.

Cũng trong lần thay đổi giấy phép này, công ty nâng vốn điều lệ từ 780 tỉ đồng lên 821,337 tỉ đồng.

Thông tin về cơ cấu cổ đông hiện tại không được Cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp công bố.

Trước đó, trong giấy phép kinh doanh sửa đổi ngày 1-11-2016 có thông tin về các cổ đông sáng lập Ba Huân gồm 6 người. Trong đó, bà Phạm Thị Huân sở hữu cổ phần nhiều nhất, gần 74% và số vốn điều lệ khi đó là 219 tỉ đồng.

Theo giới thiệu trên website của Ba Huân, thương hiệu Ba Huân được vun đắp hơn 50 năm từ một gánh trứng nhỏ. Sản phẩm của Ba Huân đã có mặt tại 3.000 siêu thị lớn nhỏ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Đến nay, sản phẩm đã xuất khẩu sang 5 thị trường. Công ty có chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn với sản phẩm chính là trứng, thịt gà và các sản phẩm chế biến liên quan.



