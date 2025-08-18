Thương hiệu gia dụng Anh quốc gần 90 năm tuổi ra mắt, mở lối “chuẩn gu” cho căn bếp Việt

Ngày 17/8 tại Hà Nội, thương hiệu gia dụng gần 90 năm tuổi Morphy Richards chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Sự kiện ra mắt thu hút đông đảo đại diện báo chí, nghệ sỹ, KOL công nghệ, đối tác và những người yêu thích phong cách sống tinh tế.

Thành lập từ năm 1936, Morphy Richards đã trở thành biểu tượng gia dụng toàn cầu với sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật thiết kế Anh và công nghệ tiên tiến. Tại hơn 50 quốc gia, thương hiệu này đồng hành cùng hàng triệu gia đình, từ chiếc ấm đun nước buổi sáng, nồi chiên không dầu cho bữa ăn lành mạnh, cho đến lò nướng hay máy hút bụi thông minh – tất cả đều hướng tới một cuộc sống tiện nghi, bền bỉ và giàu cảm hứng.

Tại Việt Nam, Hesman là đơn vị đưa Morphy Richards đến với người tiêu dùng. Với kinh nghiệm phân phối các thương hiệu quốc tế và tầm nhìn phát triển thị trường bền vững, Hesman cam kết giữ trọn giá trị nguyên bản của Morphy Richards, đồng thời tối ưu dịch vụ hậu mãi, bảo hành và trải nghiệm khách hàng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Việt Dũng – đại diện Hesman – nhấn mạnh tầm nhìn đưa Morphy Richards trở thành biểu tượng gia dụng tin cậy tại Việt Nam, nơi mỗi sản phẩm không chỉ là công cụ tiện ích mà còn là dấu ấn phong cách sống có gu.

Với sứ mệnh nâng tầm trải nghiệm sống của người Việt, Morphy Richards định vị chiến lược tại Việt Nam trên ba trụ cột: thiết kế chuẩn Anh quốc, tái định nghĩa gu bếp chuẩn và an toàn vì sức khỏe người tiêu dùn”. Triết lý “Cuộc sống có gu – Chọn điều đáng giá” được lan tỏa xuyên suốt từ thiết kế sản phẩm tới dịch vụ khách hàng, hướng tới việc biến căn bếp thành không gian gắn kết và truyền cảm hứng mỗi ngày.

“Chúng tôi mang đến cho người Việt không chỉ là thiết bị gia dụng, mà còn là một phong cách sống chuẩn mực Anh quốc”, ông Dũng khẳng định.

Cũng tại sự kiện, Morphy Richards công bố cặp đôi diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga trở thành đại sứ thương hiệu tại Việt Nam. Với hình ảnh trẻ trung, hiện đại, cả hai được kỳ vọng sẽ truyền tải tinh thần chuẩn mực mà Morphy Richards theo đuổi.

Khách mời cũng được trực tiếp trải nghiệm loạt sản phẩm mang đậm “chất Anh” như nồi lẩu nướng đa năng, ấm điện, bộ khử khuẩn dao thớt hay máy hút chân không – những vật dụng nhỏ bé nhưng góp phần thay đổi cách ta tận hưởng cuộc sống thường ngày.

Với sự kết hợp giữa di sản thiết kế Anh quốc và chiến lược phân phối bài bản từ Hesman, Morphy Richards hứa hẹn sẽ nhanh chóng chinh phục người tiêu dùng Việt, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống trong từng căn bếp gia đình.



