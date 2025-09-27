Thường làm 5 điều này chính là biểu hiện của đàn ông EQ thấp

Vì sao nhiều người đàn ông đôi khi cư xử thiếu tinh tế, thậm chí thô lỗ? Thực ra, điều này không hẳn do bản chất mà thường là cách họ đối phó khi bị cảm xúc lấn át. Khi không kiểm soát được cảm xúc, họ dễ phản ứng vụng về, gây hiểu lầm và để lại ấn tượng không hay.

Một nguyên nhân quan trọng là nhiều người chưa biết cách bộc lộ những cảm xúc của chính mình. Điều này thể hiện trí tuệ cảm xúc (EQ) thấp và hành vi trở nên khó lý giải.

Dưới đây là 5 hành động thường gặp ở đàn ông có EQ thấp:

1. Dành nhiều thời gian cho tiệc tùng

Khi đối diện với căng thẳng hoặc những khó khăn, nhiều người đàn ông chọn cách lao vào rượu chè, tiệc tùng. Bề ngoài, điều này có thể tạo cảm giác họ đang vô tư, thoải mái hoặc “không mấy bận tâm”.

Thực chất, đây thường là một cơ chế đối phó tạm thời, sự ồn ào và náo nhiệt giúp họ xao nhãng, tránh phải đối diện trực tiếp với cảm xúc khó chịu bên trong.

Tuy nhiên, về lâu dài, cách này không giải quyết được vấn đề gốc rễ, thậm chí có thể khiến trạng thái tâm lý thêm bất ổn.

Ảnh minh hoạ.

2. Tỏ ra ngạo mạn

Nhiều đàn ông có xu hướng thể hiện sự tự tin thái quá, đi đứng, nói năng như thể nắm chắc mọi thứ trong tay. Trên thực tế, đây có thể là cách họ che giấu sự bất an bên trong.

Khi bị chất vấn hay nghi ngờ, họ dễ rơi vào trạng thái phòng thủ và có thể phản ứng bằng sự thô lỗ hoặc tức giận.

Theo một nghiên cứu năm 2021, sự tự tin thái quá khiến con người khó đánh giá chính xác năng lực và hành vi của bản thân. Đây là yếu tố đặc biệt bất lợi cho trí tuệ cảm xúc (EQ), vốn đòi hỏi khả năng thấu hiểu rõ ràng về cảm xúc, điểm mạnh và hạn chế của chính mình.

3. Đùa cợt khiếm nhã

Hài hước có thể là một cách giảm căng thẳng, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng. Trong nhiều trường hợp, nhiều người đàn ông EQ thấp sử dụng những lời bông đùa thô tục hoặc mang tính công kích, dễ gây khó chịu cho người khác.

Nghiên cứu cho thấy việc lạm dụng kiểu hài hước này phản ánh sự hạn chế trong khả năng nhận biết và thấu hiểu cảm xúc của người xung quanh. Người có EQ thấp thường không ý thức được tác động tiêu cực từ lời nói của mình, hoặc không đủ tinh tế để điều chỉnh cho phù hợp.

Ảnh minh hoạ.

4. Bỗng đánh mất những phép lịch sự cơ bản

Ai cũng có những thói quen đôi khi chính mình không để ý. Vì vậy, khi một người đàn ông bỗng cư xử khác thường, thay đổi so với bình thường, có thể đặt câu hỏi: Điều gì đang xảy ra? Anh ấy đang suy nghĩ về một vấn đề, cảm thấy tức giận hay thất vọng? Hay có chuyện gì khiến tâm lý bị xáo trộn?

Thực tế, khi một người vốn dĩ lịch sự, chu đáo và biết quan tâm bỗng trở nên thô lỗ, thờ ơ hoặc thiếu tinh tế, điều đó thường cho thấy họ đang gặp khó khăn bên trong nhưng thiếu công cụ để bộc lộ cảm xúc thật. Thay vì đối diện trực tiếp và chia sẻ, họ vô thức đẩy người khác ra xa bằng cách cư xử thiếu tinh tế.

Ảnh minh hoạ.

5. Khép kín, im lặng khi gặp vấn đề

Nhiều người đàn ông khi gặp vấn đề thường chọn cách rút lui, làm việc theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc hay mong muốn của người khác. Họ khép mình lại, không chia sẻ, tạo cảm giác như thể không bận tâm đến việc hành động đó khiến người xung quanh bị tổn thương.

Đây là một cơ chế đối phó khó xử lý trong các mối quan hệ. Việc im lặng kéo dài dễ dẫn đến hiểu lầm, căng thẳng và khoảng cách ngày càng lớn. Ngược lại, một mối quan hệ bền vững chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng giao tiếp hai chiều, sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau.