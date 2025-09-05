Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

05-09-2025 - 15:15 PM | Lifestyle

Nhiều người đã có mặt tại ga Sài Gòn để chào đón Thượng uý Lê Hoàng Hiệp và đồng đội.

Sáng 5/9, Thượng uý Lê Hoàng Hiệp và các đồng đội đã có mặt tại ga Sài Gòn (TP.HCM) sau hành trình dài trên chuyến tàu SE63 từ Bắc vào Nam. Đông đảo bạn bè, người thân và những người yêu quý các quân nhân đã có mặt tại ga Sài Gòn để chào đón. 

Theo ghi nhận của chúng tôi, các chiến sĩ thuộc Quân khu 7 và Quân khu 9 cười tươi rạng rỡ khi sắp trở về nhà, về đơn vị sau thời gian dài làm nhiệm vụ ở Hà Nội.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 1.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 2.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 3.

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 7 và Quân khu 9 đã về TP.HCM (Ảnh: Quân)

Trong đó, Thượng uý Lê Hoàng Hiệp tiếp tục nhận được sự chú ý với chiều cao nổi bật, nụ cười thân thiện khi gặp mọi người. 

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp tại ga Sài Gòn sáng 5/9 (Clip: Quân Thịnh)

Trong khoảnh khắc được ghi lại, khi vừa đặt chân xuống sân ga, nam quân nhân lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Mọi người ùa tới vây quanh, bắt tay, trò chuyện và xin chụp ảnh lưu niệm.

Trước sự chào đón nồng nhiệt, Thượng úy Hiệp cũng liên tục cúi đầu chào mọi người. 

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 4.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 5.

Nụ cười rạng rỡ của Thượng uý Lê Hoàng Hiệp khi được mọi người chào đón (Ảnh: Quân)

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 6.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 7.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 8.

Những khoảnh khắc khác của nam quân nhân vào sáng 5/9 (Ảnh: Quân)

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 9.

Nhiều người di chuyển theo sau Thượng uý Hiệp và đồng đội

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 10.

Lê Hoàng Hiệp liên tục cúi chào mọi người đang chào đón

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 11.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 12.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 13.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 14.

Ảnh cap màn hình vội cũng rất cuốn hút (Ảnh chụp màn hình)

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (sinh năm 1996) hiện đang công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Nam quân nhân bắt đầu được chú ý từ khoảnh khắc bước xuống xe tuyệt đối điện ảnh tại dịp diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Từ đó trở đi, Lê Hoàng Hiệp nhận về nhiều tình cảm từ công chúng cả trên MXH lẫn ngoài đời, thậm chí anh còn có group fan với gần 22k thành viên. Sự nổi tiếng này kéo dài đến lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Sau khi Thượng uý Lê Hoàng Hiệp và đồng đội hoàn thành 2 nhiệm vụ A50 và A80, nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi sẽ ít có cơ hội nhìn thấy anh. Trong group dành cho những người yêu quý nam quân nhân, netizen không khỏi thắc mắc đến bao giờ sẽ được gặp lại Lê Hoàng Hiệp. 

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 15.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp đã về TP.HCM, hàng trăm người thấy được bóng lưng là mãn nguyện- Ảnh 16.

Những người yêu quý Lê Hoàng Hiệp mong đợi có cơ hội gặp lại anh (Ảnh chụp màn hình)

Dù chưa có câu trả lời cho thắc mắc này nhưng nhiều người hy vọng Thượng uý có thể tham dự các sự kiện khác của Quân đội trong tương lai.

Zoom cận "khối trưởng khối ăn nói" có thần thái ngang ngửa Thượng uý Lê Hoàng Hiệp, lại còn chung khối

