2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?

04-09-2025 - 11:25 AM | Lifestyle

Ngồi im thôi cũng viral là đây.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vô tình nổi tiếng nhờ khoảnh khắc bước xuống xe khi tham gia nhiệm vụ A80 được một người quay lại và đăng tải lên TikTok. 10 điểm không có nhưng từ gương mặt, vóc dáng đến thần thái.

Anh duy trì sức hút của mình từ nhiệm vụ A50 đến A80, số lượng người yêu mến chỉ có tăng. Không chỉ nhờ ngoại hình, chính sự nghiêm túc, tính cách chân chất cùng thần thái tự nhiên đã giúp Hiệp chinh phục công chúng.

2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 1.

Lê Hoàng Hiệp ở A50 - nổi lên chỉ với vài giây bước xuống xe, điện ảnh tuyệt đối.

2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 2.

Mớ đây tại nhiệm vụ A80, anh chàng lại có clip mở cửa xe viral chẳng kém. Hiện tại clip do chính chủ đăng tải đã thu về gần 3 triệu view chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải. Nguồn: Bé Lam.

Clip: Camera thường Lê Hoàng Hiệp chiều 2/9. Nguồn: Như Hoàn.

Theo số liệu từ TikTok, hashtag lehoanghiep (Lê Hoàng Hiệp) ghi nhận 2 tỷ lượt xem. Một con số khủng, chứng minh độ hot của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Cái tên mà không ngoa khi hỏi 10 người thì đến 9 người đều biết, và thậm chí đã là fan của chàng quân nhân này.

2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 3.

2 tỷ lượt xem trong 4 tháng –- một kỷ lục đủ chứng minh: “Khó có ai qua nổi Lê Hoàng Hiệp.”

2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 4.

Các hashtag khác về nam thượng úy này cũng có lượt view khủng không kém.

Đáng chú ý, bản thân anh không công khai mạng xã hội, không tự làm content. Hầu hết clip về Lê Hoàng Hiệp đều do truyền thông, đồng đội hoặc người dân ghi lại. Anh không lộ diện quá nhiều, không lên mạng chia sẻ ồn ào, mà chỉ tập trung cho nhiệm vụ. Chính sự hiếm hoi này khiến công chúng càng tò mò, càng muốn tìm hiểu thêm.

Từ những cảnh luyện tập, thực hiện nhiệm vụ cho đến thông tin đời tư như quê quán, chuyện tình cảm… tất cả đều trở thành tâm điểm tìm kiếm.

2 tỷ lượt xem cũng đặt ra câu hỏi: mọi người xem gì về Lê Hoàng Hiệp? Và đáp án rất dễ - đơn giản vì với Lê Hoàng Hiệp, chính anh đã là nội dung.

Chẳng cần biết có câu chuyện gì hay không vì chính Lê Hoàng Hiệp đã là nội dung rồi. Nhiều cư dân mạng đồng tình cho rằng chỉ cần là Lê Hoàng Hiệp, chưa cần biết làm gì, mặc gì, chỉ cần ngồi im, đứng yên thôi cũng đã đủ hot rồi.

2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 5.

Lê Hoàng Hiệp trong nhiệm vụ A80, hôm 2/9. Ảnh: Trung Lê.

2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 6.
2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 7.
2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 8.

Cứ Lê Hoàng Hiệp là hot.

2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 9.

Nhiều clip chỉ quay anh đứng im, ngồi nghỉ hay bóng lưng bước đi cũng trở thành tâm điểm. Netizen gọi vui đây là hiện tượng “ngồi yên cũng viral”.

Sau clip bước xuống xe viral ở A50, mọi khoảnh khắc liên quan đến Lê Hoàng Hiệp đều trở thành “điểm nóng”. Từ cảnh anh thực hiện nhiệm vụ, tập luyện cùng đồng đội, cho đến những thông tin đời tư như quê quán, chuyện tình cảm… tất cả đều được netizen ráo riết tìm kiếm.

Còn nhớ thời điểm đồng chí Hiệp lên tàu ra Hà Nội tham gia A80, ga tàu chật kín người hâm mộ đến tiễn, vẫy chào. Sau đó, trong các buổi tập ở Hà Nội, hình ảnh Hiệp cùng đồng đội tiếp tục được ghi lại: người dân đến xem, động viên, xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm,...

Các clip về Lê Hoàng Hiệp cũng thường được chia sẻ lại rất nhiều, và mỗi lần Lê Hoàng Hiệp xuất hiện thì gần như ai cũng giơ máy lên quay và về đăng TikTok.

2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 10.

Thần thái của Lê Hoàng Hiệp vừa nghiêm nghị, chuẩn mực của một quân nhân, vừa toát ra sự điềm đạm cuốn hút khiến bất kỳ khoảnh khắc nào cũng thành cảnh phim điện ảnh.

2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 11.

2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 12.

Anh chàng khéo léo và rất yêu mến trẻ em.

2 tỷ lượt xem Lê Hoàng Hiệp trong 4 tháng: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu?- Ảnh 13.

Anh chàng còn ghi điểm bởi sự lễ phép, giản dị.

“Chỉ cần là Lê Hoàng Hiệp thì bóng lưng thôi cũng được”, “Đến mấy cái clip quay cảnh quân nhu có ghi tên lê Hoàng Hiệp thôi mà cũng viral cơ mà”, “Bạn này làm gì cũng thấy thích ấy, kiểu con người luôn toát ra năng lượng thiện lành, tử tế”,

“Xác nhận với các bà luôn là hồi đầu cũng không mê anh Hiệp mà hôm gặp ngoài đời rồi là về thành fans luôn, ảnh rất là oke luôn đó”, “Xem clip anh Hiệp có mấy cái clip thôi xem 2 tiếng chưa thoát ra được, fans edit cũng hay nữa”,. .. là những bình luận của cư dân mạng.

Và không quá lời khi nói rằng khó có ai vượt qua Lê Hoàng Hiệp về độ viral. Sau khoảnh khắc A50, hầu như clip nào của anh cũng đều “hút view khủng”, thu về hàng triệu lượt xem và lượng tương tác cực lớn. Nhiều netizen thừa nhận dành hàng giờ chỉ để cày đi cày lại các video về Hiệp, đến mức “không thoát ra được”. Một clip thôi cũng đủ để xem hàng chục lần mà vẫn thấy cuốn.

Ai nấy đều đồng tình rằng, xét về thần thái và sức hút tự nhiên, Hiệp thực sự là “một hiện tượng khó ai qua nổi”. Chính vì vậy, dù không phải nghệ sĩ hạng A, anh chàng quân nhân này vẫn giữ sức nóng không kém bất kỳ ngôi sao showbiz nào.

Hiện tại, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, sinh năm 1996, đang công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Ngoài đời, anh vẫn giữ lối sống kín tiếng, ít khi xuất hiện trên mạng xã hội - điều càng khiến công chúng thêm tò mò và trân trọng mỗi lần anh xuất hiện.

Nguồn ảnh/clip: Tổng hợp từ MXH.

15 giây và chùm ảnh mới nhất của Lê Hoàng Hiệp trên tàu rời Hà Nội

Theo Trần Hà

Thanh niên Việt

