Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng rất lớn

Theo Báo Người lao động, trưa nay (19-11), Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện Thủy điện Sông Ba Hạ đã nâng mức xả lũ lên gần 13.000 m3/giây.

Đến chiều 19/11, mực nước trên sông Ba tăng nhanh do lưu lượng xả lũ từ thượng nguồn liên tục tăng. Lúc 14h40, thủy điện Sông Ba Hạ ghi nhận mức xả 14.740 m³/s , Sông Hinh là 656.32 m3/s ... khiến các vùng trũng ngập sâu nhanh chóng.

Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng lớn vì mưa từ thượng nguồn lưu vực sông Ba đổ về nhiều. Trong khi đó, các thủy điện nằm trên trong hệ thống thủy điện bậc thang của sông Ba như Đắk Krong xả lũ trên 7.000 m3/giây, Krông H'năng xả lũ hơn 2.100 m3/giây.

Theo bản đồ ngập lũ hạ lưu sông Ba, khi Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ ở lưu lượng 14.000 m3/giây thì trên 80% khu dân cư dọc hạ lưu sông Ba sẽ bị ngập nặng.

Một trong những thủy điện công suất lớn nhất miền Trung

Nằm tại vị trí giáp ranh giữa hai huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) và Krông Pa (tỉnh Gia Lai), Thủy điện Sông Ba Hạ là công trình bậc thang cuối cùng trên hệ thống sông Ba – con sông lớn nhất vùng ven biển miền Trung.

Với tổng công suất lắp đặt 220 MW (gồm 2 tổ máy), Sông Ba Hạ hiện là một trong những nhà máy thủy điện có quy mô lớn nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên.Công suất của Sông Ba Hạ tương đương với các nhà máy lớn như Thượng Kon Tum hay Sêrêpôk 3, và vượt trội so với nhiều tên tuổi khác như An Khê – Ka Nak (173 MW), Đa Nhim (160 MW) hay Sông Hinh (70 MW).

Vị trí địa lý của nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ mang tính chiến lược đặc biệt. Nằm ở hạ nguồn, nhà máy sở hữu hồ chứa với diện tích lưu vực rộng tới 11.115 km² và dung tích toàn bộ 395 triệu m³ . Điều này không chỉ giúp nhà máy tối ưu hóa sản lượng điện trung bình năm khoảng 825 triệu kWh mà còn đóng vai trò "chốt chặn" quan trọng trong việc điều tiết, cắt giảm lũ cho vùng đồng bằng Tuy Hòa và cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho tỉnh Phú Yên (cũ).

CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (Upcom: SBH) - đơn vị vận hành nhà máy - có vốn điều lệ 1.242 tỷ đồng. Trong đó Tổng công ty Phát điện 2 (EVN Genco2) nắm hơn 60% vốn và CTCP Cơ điện lạnh (REE) nắm gần 26% vốn.﻿

Lợi thế về quy mô công suất kết hợp với diễn biến thủy văn thuận lợi đã tạo đà tăng trưởng rõ rệt cho SBH trong quý 3/2025. Theo báo cáo tài chính vừa công bố, sản lượng điện thương phẩm trong kỳ đạt 290 triệu kWh, tăng mạnh 47% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, doanh thu thuần quý 3 đạt 323 tỷ đồng, tăng 34%. Đáng chú ý, giá vốn hàng bán được tiết giảm 12% xuống còn 88 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng vọt 67%, đạt 235 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện đáng kể.

Hoạt động tài chính cũng ghi nhận điểm sáng với doanh thu hơn 11 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi từ nguồn tiền mặt dồi dào. Khấu trừ các chi phí, Sông Ba Hạ báo lãi sau thuế quý 3 gần 189 tỷ đồng, tăng 51% so với quý 3/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 518 tỷ đồng (tăng 36%) và lợi nhuận sau thuế 271 tỷ đồng (gấp 2,3 lần cùng kỳ). So với kế hoạch năm, SBH đã hoàn thành 63% chỉ tiêu doanh thu và vượt 88% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng, Sông Ba Hạ duy trì nền tảng tài chính lành mạnh đặc trưng của các doanh nghiệp thủy điện đã hết khấu hao nợ vay. Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của công ty đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Điểm nhấn trong bảng cân đối kế toán là tính thanh khoản cao, với lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng (đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) lên tới 922 tỷ đồng, chiếm 45% tổng tài sản.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả ghi nhận 245 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải trả người bán, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì trạng thái không có vay nợ tài chính (cả ngắn hạn và dài hạn).



