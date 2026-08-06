Tịch thu 15 kg vàng và gần 80 tỷ tiền mặt tại nhà cựu tài xế xe buýt

Theo The Indian Express , cảnh sát bang Tây Bengal vừa phát hiện 28,5 crore rupee tiền mặt (~ 78 tỷ đồng) và 15 kg vàng thỏi tại một ngôi nhà ở khu vực Deucha, quận Birbhum. Số vàng được ước tính trị giá khoảng 21,3 crore rupee, đưa tổng giá trị tiền mặt và vàng bị thu giữ lên gần 50 crore rupee.

Đáng chú ý, căn nhà thuộc sở hữu của Muhammad Minar Mandal, một doanh nhân địa phương từng làm tài xế xe buýt cho chính quyền bang Tây Bengal. Người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ sau cuộc khám xét kéo dài khoảng 48 giờ.

Quy mô tang vật lớn khiến cảnh sát phải huy động 6 xe tải nhỏ cùng một phương tiện vận chuyển cỡ lớn để đưa toàn bộ tiền mặt và vàng khỏi hiện trường vào lúc rạng sáng. Riêng số tiền thu giữ lên tới 285 triệu rupee, được cất giữ cùng nhiều thỏi vàng trong căn nhà.

Điều đáng nói, vụ việc bắt nguồn từ một cuộc điều tra cướp tài sản thông thường. Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm vào ngày 28/7. Từ lời khai của nhóm này, lực lượng chức năng lần theo dấu vết và tiến hành khám xét nhà của Mandal tại Deucha.

“ Trong quá trình khám xét nhà của Muhammad Minar Mandal, cảnh sát đã thu giữ khoảng 28,5 crore rupee tiền mặt và 15 kg vàng thỏi” , ông Vidit Raj Bhundesh, cảnh sát trưởng quận Birbhum, xác nhận.

Theo các nguồn tin cảnh sát, kết quả thẩm vấn ban đầu cho thấy số tiền và vàng có thể thuộc về một đường dây tội phạm có tổ chức hoạt động bất hợp pháp. Nhà chức trách đang điều tra mối liên hệ giữa Mandal và Muhammad Najibuddin, còn được biết đến với tên gọi “Tulu” Mandal, một doanh nhân có ảnh hưởng tại địa phương.

Muhammad Minar Mandal hiện chưa đưa ra bình luận công khai về nguồn gốc khối tài sản. Trong khi đó, con trai ông cho rằng các thành viên trong gia đình không biết số tiền và vàng lớn như vậy được cất giấu trong nhà.

Vụ việc đang tiếp tục được cảnh sát Tây Bengal mở rộng điều tra nhằm xác định chủ sở hữu thực sự, nguồn gốc của khối tài sản và những cá nhân có liên quan.