Tiến độ dự án tuyến đường hơn 6.800 tỷ, dài 70km kết nối 3 tỉnh Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau

Chiều 14/10, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa làm việc với đoàn ADB về tiến độ dự án xây dựng tuyến đường bộ hơn 6.800 tỷ đồng, tăng cường kết nối giao thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ Võ Quốc Tâm, dự án được phê duyệt theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 20/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề xuất dự án "Xây dựng các tuyến đường bộ nhằm cải thiện liên kết vùng Đông Nam của tỉnh Sóc Trăng và kết nối với tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh" nay là thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau và tỉnh Vĩnh Long.

Dự án gồm hai tuyến đường chính. Tuyến Đường tỉnh 935C, dài khoảng 39 km, từ xã Đại Ngãi (giao QL60 theo quy hoạch) đến ranh tỉnh Cà Mau tại xã Lai Hòa. Tuyến được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang 9 m, gồm hai đơn nguyên cách nhau 37 m, dự kiến xây dựng 61 cây cầu.

Tuyến đường bộ ven biển kết nối Trà Vinh – Bạc Liêu, dài khoảng 31,4 km, quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang 12 m, dự kiến xây dựng 9 cầu.

Với tổng mức đầu tư dự án 6.822,865 tỷ đồng; trong đó, vốn vay ODA của ADB là 4.516,879 tỷ đồng, vốn đối ứng 2.305,986 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 -2030.

Phối cảnh dự án tuyến đường kết nối ven biển 3 tỉnh Đồng bẳng sông Cửu Long - Ảnh: VGP/LS

Các tuyến đi qua địa bàn các xã, phường của thị xã Vĩnh Châu, huyện Long Phú, Trần Đề, Mỹ Xuyên và Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng cũ). Một số thông tin địa danh đang được Ban Quản lý dự án rà soát, cập nhật để bảo đảm tính chính xác trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Hiện Ban Quản lý dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; dự kiến trong tháng 10/2025 sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng để triển khai công việc. Cuối năm 2025, UBND Thành phố sẽ trình HĐND thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Theo kế hoạch, năm 2026 dự án sẽ hoàn thiện các báo cáo khả thi, đánh giá tác động môi trường, thỏa thuận hiệp định vay và công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến năm 2027, khởi công xây dựng công trình, tiếp tục thi công trong giai đoạn 2027 – 2029. Đến năm 2030, dự án hoàn thành, bàn giao, quyết toán công trình.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết công trình có vai trò quan trọng trong kết nối vùng, thúc đẩy kinh tế và đảm bảo quốc phòng. Ông Hw Anhee Kim – chuyên gia giao thông, Trưởng đoàn ADB – đánh giá dự án có ý nghĩa lớn, đề nghị Cần Thơ nghiên cứu kỹ để bảo đảm tính bền vững, phát huy hiệu quả lâu dài.