Tiến sĩ Mỹ: “4 thêm - 2 giảm” trong ăn uống có thể giúp tăng 13 năm tuổi thọ

‏Bên cạnh việc tập thể dục, bỏ thuốc lá và hạn chế tiêu thụ đồ uống có cồn, việc lựa chọn thực phẩm ăn hàng ngày cũng là bí quyết giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ.‏

‏Dựa trên một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí PLOS Medicine, tiến sĩ Anthony Youn - một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng tại Mỹ, cho biết chỉ cần thực hiện 6 điều chỉnh dưới đây trong ăn uống là bạn có thể sống thọ thêm 13 năm.‏

1. Ăn thêm ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt đã được chứng minh có tác dụng kéo dài tuổi thọ (Ảnh minh họa)

‏Tiến sĩ Youn cho biết ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt là cách hiệu quả để kéo dài tuổi thọ. Thay vì liên tục dùng các loại ngũ cốc tinh chế như gạo trắng, mì ống, bạn có thể thêm kiều mạch, yến mạch, gạo lứt,... vào chế độ ăn.‏

‏Ngũ cốc nguyên hạt giúp giảm đáng kể lượng cholesterol toàn phần và có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.‏

2. Ăn thêm các loại đậu

Để sống thọ, hãy tăng cường ăn các loại đậu (Ảnh minh họa)

‏Các loại đậu như đậu Hà Lan và đậu lăng cung cấp rất nhiều protein và chất xơ thực vật. Theo hai đánh giá được công bố vào năm 2015 và 2021, các loại đậu có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm: ‏

‏- Giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường, đồng thời kiểm soát đường huyết và nồng độ mỡ máu ở những bệnh nhân tiểu đường.‏

‏- Giảm mức cholesterol toàn phần và cholesterol "xấu" (LDL). ‏

‏- Kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ béo phì. ‏

‏- Giảm huyết áp.‏

‏- Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.‏

‏- Tăng cường sức khỏe đường ruột.‏

‏- Tăng cường miễn dịch.

3. Ăn thêm các loại hạt

Các loại hạt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có kéo dài tuổi thọ (Ảnh minh họa)

‏Các loại hạt là nguồn cung cấp dồi dào chất béo và protein lành mạnh. Nhóm thực phẩm này còn giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, các hợp chất thực vật có lợi, vitamin và các khoáng chất như đồng, magiê, kali, folate (B9), B3, B6, E.

‏Theo thông tin từ tờ Healthline, các loại hạt đã được chứng minh có tác dụng ngăn ngừa bệnh tim, huyết áp cao, viêm nhiễm, tiểu đường, hội chứng chuyển hóa và thậm chí là một số bệnh ung thư. ‏

‏Một nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí BMC Medicine vào năm 2013 cho thấy tiêu thụ ít nhất 3 khẩu phần hạt mỗi tuần có thể giúp giảm 39% nguy cơ tử vong sớm.‏

‏Tờ Healthline cung cấp thêm thông tin về 2 đánh giá về lợi ích của việc ăn các loại hạt trong việc giảm nguy cơ tử vong sớm. Theo đó, chỉ cần ăn 1 khẩu phần hạt mỗi ngày có thể giảm được 27% nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân.

4. Ăn thêm cá

Muốn sống thọ, hãy ăn nhiều cá hơn (Ảnh minh họa)

‏Cá có chứa nhiều chất béo lành mạnh omega-3. Đây là loại chất béo quan trọng đối với chức năng của bộ não nói riêng và toàn bộ cơ thể nói chung. Omega-3 cũng đã được chứng minh có tác dụng giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh tật. ‏

‏Một nghiên cứu được đăng tải trên The American Journal of Clinical Nutrition vào năm 2008 cho thấy những người thường xuyên ăn cá (ít nhất 1 bữa/tuần) có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 15% so với những người không ăn.

5. Giảm tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn để sống thọ hơn (Ảnh minh họa)

‏Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh khuyến nghị mọi người không nên tiêu thụ quá 70g thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn mỗi ngày. ‏

‏Mặc dù thịt đỏ là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như protein, vitamin và khoáng chất, nhưng ăn quá nhiều thịt đỏ có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng.‏

‏Một nghiên cứu quan sát được công bố trên JAMA Internal Medicine vào năm 2019 cho thấy ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn làm tăng nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân, đặc biệt là ung thư và bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này là do thực phẩm chế biến sẵn thường có ít chất dinh dưỡng hơn thực phẩm chưa qua chế biến nhưng lại chứa nhiều đường, muối, chất béo bão hòa cũng như phụ gia thực phẩm. Tất cả các yếu tố này đều có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.‏

6. Giảm tiêu thụ đồ uống có đường

Đồ uống có đường liên quan đến nhiều loại bệnh tật (Ảnh minh họa)

‏Thường xuyên uống đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc một loạt bệnh như thừa cân, béo phì, tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch, bệnh thận, bệnh gan không do rượu, sâu răng cũng như gút hoặc viêm khớp. ‏

‏Nguồn: Express, Healthline, Harvard Health