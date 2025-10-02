Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Vietnamobile

Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Vietnamobile (Ảnh: Vietnamobile)

Ngày 15/09/2025, Tập đoàn Hanoi Telecom chính thức công bố việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Vietnamobile, đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hanoi Telecom.

Vietnamobile hiện là nhà mạng di động tư nhân duy nhất tại Việt Nam, trực thuộc hệ sinh thái gồm 9 đơn vị thành viên của Tập đoàn Hanoi Telecom.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương nhấn mạnh:

“Vietnamobile sẽ tiếp tục phát huy bản sắc riêng, đồng thời tận dụng sức mạnh của hệ sinh thái Hanoi Telecom để mang đến những giá trị thiết thực hơn cho khách hàng và xã hội. Đây là giai đoạn chúng tôi tập trung đổi mới, tối ưu dịch vụ và khẳng định vai trò của một nhà mạng tiên phong.”

Theo giới thiệu, bà Phương có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành và quản lý trong lĩnh vực tài chính, viễn thông và CNTT, bà đã đóng góp quan trọng trong việc nâng cao năng lực vận hành, phát triển hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số tại Vietnamobile.

Bà Nguyễn Hiền Phương đã gia nhập và gắn bó với Hanoi Telecom trong nhiều năm.﻿ Năm 2008, bà làm Chuyên viên Kế hoạch Đầu tư kiêm trợ lý Tổng giám đốc và Chủ tịch của Hanoi Telecom.

Năm 2010, bà Phương đảm nhiệm vai trò Giám đốc Kinh doanh ngân hàng HSBC phòng Quản lý tiền tệ & thanh khoản toàn cầu. Năm 2014, bà chuyển sang làm Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư – Chuyển đổi thành công mô hình kinh doanh của Vietnamobile từ BCC sang CTCP. Sau đó, bà Phương từng là Phó Tổng Giám Đốc thường trực HITC, rồi Phó Tổng Giám Đốc Vietnamobile. Năm 2020, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Hanoi Telecom.

Dưới sự lãnh đạo của bà, Vietnamobile được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng giá trị cho tập đoàn cũng như thúc đẩy sự phát triển chung của ngành viễn thông Việt Nam.﻿

Việc bổ nhiệm lãnh đạo mới đánh dấu định hướng chiến lược của Hanoi Telecom trong việc tăng cường sự gắn kết và đồng bộ giữa các đơn vị thành viên. Theo đó, Vietnamobile sẽ tiếp tục phát triển dựa trên ba trụ cột:

Khẳng định bản sắc – Tiếp tục giữ vững vị trí là nhà mạng di động tư nhân duy nhất tại Việt Nam, tiên phong đổi mới và khác biệt.

Định hướng phát triển – Xây dựng Vietnamobile trở thành nhà mạng Tiện lợi hơn – Giá trị hơn – Thông minh hơn, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Sứ mệnh xã hội – Đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam, kết nối thế hệ trẻ với thế giới và đóng góp cho sự thịnh vượng chung.