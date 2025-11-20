Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tiền vệ tuyển Việt Nam cùng chủ tiệm vàng trích tiền mừng cưới ủng hộ miền Trung

20-11-2025 - 15:10 PM | Lifestyle

Vợ chồng tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa trích tiền mừng cưới để ủng hộ đồng bào miền Trung đang ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tiền vệ từng khoác áo tuyển Việt Nam Võ Hoàng Minh Khoa và vợ mới cưới Huỳnh Thanh Ngân mới đây đã trích 50 triệu đồng tiền mừng cưới để ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ. 

Minh Khoa chia sẻ: “Từ sáng đến giờ, nhìn những hình ảnh ngập lụt ở miền Trung, vợ chồng Khoa cảm thấy thực sự xót xa. Bà con miền Trung chưa kịp khắc phục xong hậu quả của cơn bão vừa rồi, giờ phải chịu thêm cơn lũ lụt lịch sử này nữa. Vợ chồng Khoa mong cho trời quang mây tạnh, nước rút nhanh, để bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường. Của ít lòng nhiều, hy vọng tấm lòng của vợ chồng Khoa phần nào giúp được bà con vượt qua khó khăn".

Tiền vệ tuyển Việt Nam cùng chủ tiệm vàng trích tiền mừng cưới ủng hộ miền Trung- Ảnh 1.

Vợ chồng cầu thủ Minh Khoa chia sẻ với bà con vùng lũ

Minh Khoa đã tổ chức lễ cưới cùng bạn gái lâu năm Thanh Ngân tại TPHCM ngày 13/11. Đám cưới ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng của cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá và giới truyền thông.

Tiền vệ tuyển Việt Nam cùng chủ tiệm vàng trích tiền mừng cưới ủng hộ miền Trung- Ảnh 2.

Minh Khoa cưới cô chủ tiệm vàng

Minh Khoa và Thanh Ngân bắt đầu mối quan hệ từ khi còn học trung học, khi cả hai mới 17 tuổi. Tình yêu bền chặt này đã đồng hành cùng họ qua nhiều chặng đường, từ quãng thời gian Minh Khoa là cầu thủ trẻ tại lò đào tạo Becamex Bình Dương đến khi anh trở thành trụ cột thi đấu cho U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Thanh Ngân sinh năm 2002, tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh và trở về phụ giúp gia đình kinh doanh tiệm vàng tại Bình Dương, vì vậy cô được nhiều người mến gọi là “cô chủ tiệm vàng”.

