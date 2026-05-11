Tiếp đà bán ròng hơn 1.000 tỷ phiên đầu tuần, khối ngoại "xả" mạnh cổ phiếu nào?

Ngọc Ly | 11-05-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến ảm đạm vào phiên chiều 11/5 trước sự suy yếu của loạt nhóm cổ phiếu trụ. Đóng cửa, VN-Index giảm gần 20 điểm xuống 1.896 điểm, tương ứng mất hơn 1%. Thanh khoản cải thiện với giá trị khớp lệnh đạt 25.400 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại tiếp ﻿đà bán ròng gần 1.004 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh 1.019 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu BSR với giá trị khoảng 133 tỷ đồng. Xếp sau là GEE với 101 tỷ đồng, DCM với 97 tỷ đồng, GEX với 64 tỷ đồng và EIB với 43 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung tại VHM với giá trị khoảng 368 tỷ đồng. Theo sau là FPT với 218 tỷ đồng, DGC với 189 tỷ đồng, ACB với 131 tỷ đồng và TCH với 119 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 17 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nổi bật nhất tại PVS với giá trị khoảng 27 tỷ đồng. Các mã tiếp theo trong top mua ròng gồm NTP với 4 tỷ đồng, MBS với 1 tỷ đồng, trong khi NRC và PVI được mua ròng dưới 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, SHS dẫn đầu với giá trị khoảng 9 tỷ đồng, tiếp đến là MST và TNG với lần lượt khoảng 4 tỷ đồng và 3 tỷ đồng. Các mã CEO và DXP cũng bị bán ròng dưới 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng gần 1 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu OIL với giá trị khoảng 6 tỷ đồng, theo sau là QNS với 5 tỷ đồng và MPC với 3 tỷ đồng. Hai mã VEA và MSR cũng góp mặt trong top mua ròng, với giá trị lần lượt khoảng 1 tỷ đồng và dưới 1 tỷ đồng.

Ngược lại, ACV là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 17 tỷ đồng. Các mã còn lại trong top bán ròng gồm F88, HNG, TTN và TIN, song giá trị bán ròng đều ở mức thấp, dưới 1 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Dòng vốn tỷ USD "chực chờ" đổ bộ Việt Nam, công ty chứng khoán bước vào cuộc đua mới

Lịch chốt quyền cổ tức 11-15/5: 50 doanh nghiệp đồng loạt "lăn chốt", Hòa Phát góp mặt, một ngân hàng chi gần 9.000 tỷ trả cổ tức

Không phải vàng, chuyên gia khuyến nghị tăng mạnh tỷ trọng tài sản này trong quý 2: 'Tôi đang giữ 40-50% danh mục'

Thanh toán QR xuyên biên giới tái định hình dòng chảy thương mại khu vực

Thanh toán QR xuyên biên giới tái định hình dòng chảy thương mại khu vực

Vietnam Airlines thông báo quan trọng đến hơn 27.000 cổ đông

Vietnam Airlines thông báo quan trọng đến hơn 27.000 cổ đông

Đầu tư Sài Gòn VRG sắp chi hơn 968 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2025

Đầu tư Sài Gòn VRG sắp chi hơn 968 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2025

