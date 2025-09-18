Tiết kiệm 1 nửa thu nhập suốt 15 năm, thành quả hiện tại nghe mát cả lòng

Chậm mà chắc còn hơn nhanh nhưng không bền. Mang lời khẳng định này áp vào khía cạnh nào của cuộc sống, có lẽ cũng đều đúng cả, nhất là với chuyện tiết kiệm tiền nong. Cứ tưởng tượng thế này là hiểu ngay: Cùng 1 mức thu nhập, người để dành 20-30% hàng tháng, duy trì trong nhiều năm, chắc chắn sẽ dư dả hơn người “tăng tốc” tiết kiệm 70%, nhưng chỉ làm được 1-2 tháng.

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kiến thức quản lý tài chính, tâm sự của một cô vợ “cần kiệm không ai bằng”, đã khiến tất cả trầm trồ, thi nhau xin vía. Cô không chỉ có sự kỷ luật, bền bỉ với việc tích lũy, mà tỷ lệ tiết kiệm cũng “ở cái tầm” không nể không được.

Tiết kiệm 50% thu nhập trong suốt 15 năm!

Ở độ tuổi 40, cô cho biết hiện tại bản thân đã có thể thả lỏng khi nghĩ đến chuyện tiền bạc. Những mối lo gần như không còn nữa, ngay cả khi nghĩ về những điều “tệ nhất có thể xảy ra”, cô vẫn cảm thấy an tâm. Bởi hiện tại, sau 15 năm tiết kiệm 1 nửa thu nhập, thành quả mà vợ chồng cô đang có là 1 nhà đất cho thuê mang về 7 triệu đồng/tháng, 1 bất động sản để dành cho con, 5 cây vàng dự phòng tiền nuôi con học đại học sau này và 2 tỷ tiết kiệm tiền mặt.

Ảnh minh họa

“Mình lấy chồng 15 năm trước, kể từ đó là mình quyết tâm mỗi tháng để ra 1 nửa thu nhập của 2 vợ chồng. Giai đoạn 28-38 tuổi là khoảng thời gian mình làm việc vất vả nhất và cũng lo lắng nhiều nhất. Nhưng đổi lại thì nhờ hay lo quá, nên đó cũng là lúc vợ chồng mình cày cuốc hăng nhất, tài sản gia tăng mạnh nhất nhờ vào các khoản tiết kiệm và đầu tư.

Nhà mình thì theo kiểu ăn chắc mặc bền thôi, ngoài mua vàng, mua đất ra thì cũng không đầu tư gì khác. Tiết kiệm được tiền thì mua đất, mua nhà và giữ lâu dài, thỉnh thoảng có mua đi bán lại khoản nhỏ. Hiện tại vợ chồng mình đang ở nhà ba mẹ chồng cho, có 1 nhà đất đang cho thuê được 7 triệu/tháng, 1 mảnh đất, 5 cây vàng để dành cho con học đại học với 2 tỷ tiết kiệm.

Sau nhiều năm cố gắng thì đến giờ mình cũng có thể yên tâm và thoải mái hơn khi nghĩ về những nguy cơ có thể xảy ra rồi” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, ngoài những lời cảm thán, xin vía tiết kiệm thành công để “tậu” được tài sản lớn, nhiều người còn chỉ ra 1 điều: Đúng là tiết kiệm thôi chưa đủ, phải biết đầu tư thì mới có tài sản cho mình, cho con sau này được!

“Bạn đã dấn thân vào con đường đầu tư và thành công thì mình nghĩ nên tiếp tục nghiên cứu thêm về chu kì vàng và chu kì bất động sản. Mục tiêu kế tiếp là bao nhiêu năm nữa thì tài sản hiện có sẽ nhân đôi nhân ba, hoặc nếu không muốn đi làm nữa thì tìm cách tăng nguồn thu thụ động, nói nôm na là để tài sản tự làm việc, tự đem tiền về cho mình ấy. Làm được thế nữa thì quá tuyệt, còn không như hiện tại cũng là rất ok rồi” - Một người bày tỏ.

“Đấy phải như này mới là hay này, chứ chỉ tiết kiệm mà không đầu tư thì khó mà có tài sản được” - Một người cảm thán.

Tiết kiệm hay đầu tư, quan trọng nhất vẫn là sự bền bỉ!

Tiết kiệm và đầu tư, nghe thì tưởng hai con đường khác nhau, nhưng thực chất lại chung một điểm cốt lõi: Đều cần sự bền bỉ và kỷ luật.

Ảnh minh họa

Tiết kiệm mà không đều đặn thì khó tích lũy được 1 khoản đủ lớn để làm vốn. Đầu tư mà nóng vội, chạy theo “cơn sốt” thì dễ rơi vào cảnh lỗ nhiều hơn lãi, hoặc thậm chí là mất trắng. Sự bền bỉ chính là yếu tố quyết định để số tiền nhỏ dần hóa thành con số đủ lớn, còn kỷ luật là chiếc phanh giữ chúng ta không vung tay quá trán, không lao theo những quyết định rủi ro chỉ vì cảm xúc nhất thời.

Thực tế, những gia đình duy trì thói quen trích một phần thu nhập cố định để tiết kiệm trong hàng chục năm mới có được sự vững vàng về tài chính. Nhưng nếu chỉ tiết kiệm mà không tìm cách đầu tư, thì tỷ suất sinh lời cũng không tối ưu được. Thế nên gọi “đầu tư” là bước tiếp theo của “tiết kiệm”, có lẽ cũng không sai.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng đầu tư cũng giống như trồng một cái cây, không thể hôm nay gieo hạt, ngày mai đã đòi hái quả. Người nào đủ kiên nhẫn, đủ kỷ luật để chăm cây sống qua những mùa khắc nghiệt, mới có ngày gặt hái quả ngọt. Ngược lại, những ai chỉ mong làm giàu nhanh, thiếu bền bỉ, thì dễ bỏ cuộc giữa chừng hoặc chịu thua lỗ nặng nề. Nói cách khác, thành quả tài chính không đến từ một vài quyết định sáng suốt trong chốc lát, mà là từ hàng trăm, hàng nghìn lựa chọn nhỏ, được lặp đi lặp lại trong nhiều năm, với sự tỉnh táo và kỷ luật. Và dù tiết kiệm hay đầu tư, sự bền bỉ ấy mới là “chìa khóa” để tài sản thực sự sinh sôi, mang lại sự an tâm lâu dài cho mỗi gia đình.