Tiểu thư Hà thành cưới đại gia điện ảnh: Sinh 4 con đẹp như hoa, ở biệt thự triệu đô, sống đời công chúa đích thực

Theo Phác Thái Anh | 23-04-2026 - 13:50 PM | Lifestyle

Không gian sống của cặp đôi gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, đẹp như resort 5 sao.

Lý Hải - Minh Hà là một trong những cặp đôi được yêu mến bậc nhất Vbiz, không chỉ bởi sự đồng hành bền bỉ mà còn bởi hình ảnh gia đình hạnh phúc, viên mãn. Minh Hà sinh năm 1985 trong một gia đình gia giáo gốc Hà Nội, lớn lên trong điều kiện đủ đầy. Cô từng được biết đến là một “cựu hot girl” khi sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu cùng vóc dáng mảnh mai thon gọn. Không chỉ xinh đẹp, Minh Hà còn sở hữu học vấn ấn tượng khi từng là sinh viên của Đại học Luật TP.HCM, từng theo học Thạc sĩ ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Leicester - một trong những trường danh tiếng tại Anh.

Sau khi tốt nghiệp, Minh Hà trở về nước và kết hôn với ông xã Lý Hải vào năm 2010. Lý Hải được biết đến là nghệ sĩ giàu nhất miền Tây, đồng thời còn là "đạo diễn trăm tỷ" khi tác phẩm nào ra rạp cũng đạt doanh thu khủng và trở thành hiện tượng phòng vé tại Việt Nam. Có thể nói, chuyện tình của "tiểu thư Hà thành" và "đại gia miền Tây" nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng bởi cặp đôi luôn song hành, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Lý Hải - Minh Hà hiện có tổ ấm viên mãn bên bốn người con, trở thành hình mẫu gia đình được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Gia đình Lý Hải - Minh Hà hiện đang sinh sống trong căn biệt thự rộng rãi ở khu vực ngoại thành TP.HCM. Ngôi nhà gây ấn tượng với diện tích lên đến hàng trăm mét vuông, được đầu tư chỉn chu và có giá trị ước tính lên tới hàng triệu USD, mang đến không gian sống thoải mái cho cả gia đình đông thành viên.

Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, ưu tiên hệ cửa kính lớn để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo cảm giác thông thoáng cho toàn bộ không gian. Bên cạnh đó, biệt thự còn được bố trí bể bơi ngoài trời, tăng thêm tiện ích và sự thư giãn cho các thành viên trong gia đình.

Bao quanh căn nhà là khu vườn xanh mát do chính Lý Hải chăm sóc, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Khu vực sân vườn và sân thượng cũng được hai vợ chồng đầu tư kỹ lưỡng, phủ nhiều cây xanh, tạo nên không gian sống trong lành, dễ chịu và đầy sức sống.

Không gian bên trong biệt thự rộng rãi, thoáng đãng, tiếp tục được thiết kế theo phong cách hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Khu vực tầng 1 có diện tích lớn nên thường được bố trí nhiều bàn ghế để thuận tiện tiếp đón khách, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn rất sang trọng.

Bên trong nhà, gần như góc nào cũng mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu nhờ cách bài trí tinh giản và hài hòa. Đáng chú ý, gia đình còn đầu tư cả phòng gym riêng, phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe ngay tại nhà.

Tiểu thư Hà thành giản dị về quê chồng cầu thủ, xắn tay làm cỗ vèo vèo, "hội mẹ chồng online" hết đường dèm pha

