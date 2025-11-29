Tiểu thư tài phiệt Harper Beckham khoe nhan sắc xinh đẹp tuổi 14, chính thức "debut" TikTok gây sốt

Sau cú debut Instagram cách đây 2 tháng, tiểu thư Harper Seven Beckham cuối cùng cũng gia nhập TikTok - đúng như dự đoán của dân mạng từ lâu. Cô út vàng nhà Beckham (và cũng là cô con gái duy nhất) vừa tạo tài khoản TikTok dưới chế độ riêng tư nhưng đã lập tức được xác nhận tick xanh luôn.

Tài khoản để riêng tư, chưa đăng clip nào vẫn khiến dân mạng rần rần

Hiện tại, Harper Beckham - 14 tuổi - vẫn chưa có để mô tả kênh, chưa có bất kỳ video công khai nào, chỉ theo dõi 36 người. Nhưng điều khiến fan chú ý chính là… bạn thân của cô bé đã "leak" video đầu tiên.

Influencer/ca sĩ Sadie Lou - bạn thân Harper - đăng một đoạn clip cả hai ôm nhau cười khúc khích trên phố kèm caption: "Cô bạn lâu không gặp nhưng tình bạn thì chẳng thay đổi. Nhớ cậu nhiều lắm".

Đủ để netizen hiểu: Harper đã "online" thật rồi. Trong video, Harper gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào, dù chỉ diện đồ đời thường đơn giản vẫn toát lên vẻ sang chảnh của tiểu thư tài phiệt, vòng eo thon thả dễ dàng chiếm spotlight.

Harper mới lên Instagram 2 tháng, trùng hợp đúng dịp Victoria ra mắt show Netflix

Việc cô bé tạo TikTok diễn ra ngay sau khi vừa tham gia Instagram hồi tháng 9 - chỉ hai tuần trước lúc Victoria Beckham tung series Netflix đình đám. Bio IG của Harper cũng rất "công chúa rich kid vibe": "Your fav blonde" - kèm nhắc tới loạt dinh thự triệu bảng của gia đình tại London, LA và Miami.

Tài khoản TikTok hiện đang được theo dõi bởi: bố mẹ David và Victoria Beckham, các anh trai Romeo Beckham, Cruz Beckham, các "chị dâu tương lai" như bạn gái của Cruz - Jackie Apostel, bạn gái của Romeo - Kim Turnbull. Vợ chồng anh trai cả Brooklyn và vợ Nicola Peltz vẫn chưa follow - càng củng cố tin đồn rạn nứt gia đình kéo dài suốt 1 năm qua.

Bố mẹ đồng ý nhưng giám sát cực sát - đúng chuẩn "nhà Beckham"

Nguồn tin thân cận cho biết Victoria và David "ổn" khi con gái lên mạng xã hội, nhưng vẫn theo dõi cực chặt, ít nhất cho đến khi Harper lớn hơn: "Con bé chỉ đang vui thôi. Trẻ cùng tuổi đều dùng mạng xã hội, nên không cho Harper dùng thì hơi bất công", một nguồn tin nói. "Tạm thời để private, chỉ người thân mới xem được. Sau này sẽ công khai, nhưng chưa phải bây giờ".

Harper từng dạy mẹ nhảy TikTok trong phim tài liệu Netflix của mẹ

Một phân đoạn gây chú ý cho thấy hai mẹ con… tập nhảy TikTok cùng nhau. Harper hướng dẫn Victoria từng động tác: "Mẹ nhún vai, vỗ tay, rồi mẹ làm gì cũng được".

Victoria: "Mẹ không thích freestyle đâu!". Harper: "Không! Mẹ phải nhảy chứ! Làm cái gì cũng được, nhảy tap cũng được!".

Victoria còn cực kỳ phấn khích khi thấy filter: "Ôi mẹ trông tuyệt quá!". Xem lại video, cô còn tự tin nhận xét: "Nhìn này, mẹ vẫn còn 'máu' lắm nhé!".

Vì sao Harper đến giờ mới được lên mạng xã hội?

Hơn 10 năm nay, dù các con trai đều có mạng xã hội, Harper luôn được bố mẹ bảo vệ kỹ. Victoria từng nói cảm giác nghĩ đến con gái dùng mạng xã hội là… "đáng sợ".

Cô chia sẻ với Vogue Australia năm 2022: "Thấy người ta độc ác thế nào, tôi lo lắm".

"Con đang tuổi thay đổi cơ thể, nên việc gia đình trò chuyện nhiều và giữ con trong môi trường bạn bè tốt là rất quan trọng".

Từ cô bé nhà Becks đến "ngôi sao nhí đang lên"

Suốt 1 năm qua, Harper dần xuất hiện nhiều hơn: Lần đầu đứng trên sân khấu, trao giải doanh nhân cho Victoria tại sự kiện Women of the Year, thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động thời trang, Harper ược dự đoán sẽ sớm trở thành gương mặt thương hiệu triệu đô nhờ vị trí "công chúa độc nhất" của đế chế Beckham.

Harper chưa đăng video TikTok nào, nhưng sức nóng đã có sẵn. Netizen đồng loạt đếm ngược ngày cô bé chính thức "thả content" - hứa hẹn bùng nổ không kém các celeb Gen Z đình đám khác.