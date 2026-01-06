TikTok Shop mở rộng thị phần lên 41%, 'đe dọa' Shopee, Tiki hụt hơi giảm 80% doanh thu sau khi "đốt" 670 triệu USD

Theo báo cáo của VinVentures về "Toàn cảnh Công nghệ và Đầu tư mạo hiểm Việt Nam 2025", sự cạnh tranh giữa các nền tảng thương mại điện tử lớn vẫn rất gay gắt.

Trong quý 3/2025, ﻿Shopee vẫn giữ vị thế dẫn đầu thị trường với 56% thị phần, nhưng tăng trưởng doanh thu đã chậm lại ở mức 4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dấu hiệu bão hòa trong bối cảnh cạnh tranh và chi phí gia tăng.﻿

TikTok Shop đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với mức tăng trưởng 69%, mở rộng thị phần từ 30% lên 41% nhờ mô hình "Shoppertainment" (mua sắm kết hợp giải trí).﻿

Lazada giữ thị phần ổn định ở mức 3%, trong khi Tiki tiếp tục mất đà với doanh thu giảm 80% sau khi đã tiêu tốn khoảng 670 triệu USD.

Trong nửa đầu năm 2025, TikTok Shop chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ của người bán (tăng 96% lên 267.000), trong khi các nền tảng khác giảm mạnh, với Shopee giảm 32% xuống còn 210.000, mất khoảng một phần ba số lượng người bán đang hoạt động.

Giá trị đơn hàng trung bình (ATV) trên mỗi sản phẩm của TikTok Shop tăng 10% so với cùng kỳ lên khoảng 130.000 đồng, cho thấy sự chuyển dịch ra khỏi các mặt hàng giá rẻ theo xu hướng sang các thương hiệu chất lượng cao hơn; trong khi đó, ATV của Shopee giảm 7,2% xuống còn 107.000 đồng, củng cố vị thế "giá trị cho các ưu đãi" của mình.

Trong quý 3/2025, các ngành hàng đạt doanh thu cao nhất là Làm đẹp (17.700 tỷ), Nhà cửa & Đời sống (13.800 tỷ) và Thời trang nữ (12.100 tỷ).

"Shoppertainment" trở thành "tiêu chuẩn mới của ngành". Theo sau sự thống trị của TikTok, các nền tảng khác cũng đã áp dụng hình thức bán hàng qua livestream và video ngắn.

Các thương hiệu cũng mở rộng kênh bán hàng tương ứng. Nina Live Hub, một đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp livestream, hiện cung cấp các dịch vụ trọn gói và đã mở rộng thành một hệ sinh thái đầy đủ với Nina Ecom Center, bao gồm đào tạo nhà sáng tạo, quản lý mạng lưới nhà sáng tạo, vận hành cửa hàng và quản lý doanh thu trên các nền tảng TMĐT.

Đáng chú ý, kể từ ngày 1/7/2025, các nền tảng thương mại điện tử bắt buộc phải khấu trừ thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch bán hàng được thực hiện thông qua trang web của họ. Các nền tảng phải thu 1% thuế GTGT và 0,5% thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu từ hàng hóa bán ra bởi các cá nhân và doanh nghiệp hộ gia đình.

Cơ chế này biến các nền tảng thành những người thu thuế, chính thức hóa thu nhập của hàng ngàn doanh nghiệp siêu nhỏ và làm giảm khả năng hoạt động không chính thức của người bán. Điều này cũng làm tăng độ phức tạp trong vận hành và chi phí tuân thủ do phải nâng cấp hệ thống thanh toán, phân loại người bán, báo cáo và đối chiếu.﻿

Về triển vọng tương lai, báo cáo VinVentures cho rằng việc triển khai các quy định thương mại điện tử mới dự kiến sẽ chính

thức hóa thị trường và cải thiện tính minh bạch, đồng thời gia tăng

gánh nặng tuân thủ, đặc biệt đối với người bán hoạt động thông qua

các kênh thương mại xã hội.﻿

Thành công trên thị trường sẽ ngày càng phụ thuộc vào đầu tư của

chính phủ và khu vực tư nhân vào các yếu tố thúc đẩy thương mại

điện tử và logistics xuyên biên giới, giúp các doanh nghiệp vừa

và nhỏ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và bền vững quốc tế,

đồng thời mở rộng tiềm năng xuất khẩu số của Việt Nam.﻿

Các nền tảng lớn hơn và các thương hiệu D2C có vốn đầu tư mạnh có khả năng sử dụng AI để tăng năng suất và giảm chi phí từ 10-30%, trong khi các doanh nghiệp nhỏ hơn chậm áp dụng AI có thể gặp khó khăn trong việc duy trì tính cạnh tranh về chi phí và hiệu quả hoạt động.﻿