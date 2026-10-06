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TikTok Shop phối hợp triển khai mô hình thương mại điện tử tại 15 tỉnh, thành miền Bắc

| | Thị trường

Việc triển khai mô hình tại các địa phương tập trung vào đào tạo kỹ năng, hỗ trợ đưa sản phẩm lên các kênh bán hàng trực tuyến và xây dựng lực lượng kinh doanh số tại cơ sở.

TikTok Shop phối hợp triển khai mô hình thương mại điện tử tại 15 tỉnh, thành miền Bắc- Ảnh 1.

Trong khuôn khổ Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc lần thứ XII do Bộ Công Thương tổ chức, TikTok Shop công bố kế hoạch phối hợp với 15 địa phương triển khai mô hình "Xã, Phường Thương Mại Điện Tử", tập trung đào tạo kỹ năng kinh doanh trực tuyến, hỗ trợ xây dựng gian hàng và phát triển mạng lưới hỗ trợ tại cơ sở.

Theo kế hoạch, nội dung đào tạo hướng đến các kỹ năng vận hành gian hàng, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và tiểu thương tiếp cận các kênh bán hàng trực tuyến.

Bên cạnh đó, TikTok Shop cho biết sẽ triển khai gói hỗ trợ hàng Việt trị giá 100 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2026. Chương trình gồm ưu đãi về phí hoa hồng và phí giao dịch trong 60 ngày cho nhà bán hàng mới, cùng các gói tín dụng quảng cáo, voucher và hoạt động thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt trong mùa mua sắm cuối năm. Nhóm được hướng đến gồm nhà bán hàng OCOP, nông sản và sản phẩm làng nghề truyền thống.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội và Hợp tác Chiến lược, TikTok Shop chia sẻ:

"Mùa mua sắm cao điểm cuối năm là cơ hội vàng để người bán địa phương bứt tốc. Chương trình 'Xã, phường thương mại điện tử' và gói hỗ trợ 100 tỷ đồng thể hiện cam kết của TikTok Shop trong việc mở rộng cơ hội phát triển kinh doanh TMĐT cho các doanh nghiệp và tiểu thương địa phương, giúp người bán sẵn sàng nắm bắt sức mua cuối năm, đồng thời xây dựng năng lực để tiếp tục phát triển sau mùa cao điểm".

Cũng trong khuôn khổ này, Sở Công Thương TP. Hải Phòng và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai mô hình "Xã, Phường Thương Mại Điện Tử" trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và tiểu thương tại các xã, phường về xây dựng nội dung và bán hàng trên TikTok Shop. Hai bên cũng dự kiến xác định các sản phẩm có tiềm năng, phát triển mạng lưới nhà bán hàng và nhà sáng tạo tại địa phương, đồng thời khai thác các giá trị văn hóa, câu chuyện vùng miền trong hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Hải Phòng là địa phương thứ 4/34 tỉnh, thành phố triển khai mô hình này cùng TikTok Shop. Trước đó, mô hình được thí điểm tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu vào cuối năm 2025 và được nghiên cứu mở rộng tại một số địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Đồng Tháp.

Việc triển khai mô hình tại các địa phương tập trung vào đào tạo kỹ năng, hỗ trợ đưa sản phẩm lên các kênh bán hàng trực tuyến và xây dựng lực lượng kinh doanh số tại cơ sở.

Như Quỳnh

Việt Nam hàng ngày

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