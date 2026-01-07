Tin buồn với nhiều khách du lịch Phú Quốc

Ngày 6/1, thông tin từ UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, địa phương đang chỉ đạo các phòng ban liên quan làm thanh lý hợp đồng cho thuê mặt bằng tổ chức phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng hay còn được biết tới nhiều với tên gọi chợ đêm Phú Quốc, theo quy định pháp luật. Điều này đồng nghĩa với việc, khu chợ đêm sẽ chính thức dừng hoạt động.

Thông tin này khiến không ít du khách bất ngờ. Khu chợ đêm nằm trên tuyến phố Bạch Đằng, trung tâm thị trấn Dương Đông. Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cho biết, tháng 9/2015, Phòng Kinh tế huyện Phú Quốc (nay Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đặc khu Phú Quốc) có ký hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Du lịch Ngôi Sao Biển thuê mặt bằng tổ chức phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng (chợ đêm Phú Quốc) với thời hạn 10 năm, kết thúc vào ngày 31.12.2025.

Theo các thông tin được công bố, việc dừng hoạt động này xuất phát từ lý do pháp lý liên quan đến thời hạn hợp đồng, đồng thời gắn với chủ trương rà soát, sắp xếp lại không gian đô thị, trật tự giao thông và hạ tầng du lịch tại khu vực trung tâm Phú Quốc. Trong quá trình vận hành suốt nhiều năm, chợ đêm từng bộc lộ những hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, xử lý môi trường, phòng cháy chữa cháy và áp lực giao thông, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch.

Với chính quyền địa phương, đây là bước đi nhằm chuẩn bị cho các phương án khai thác không gian mới, phù hợp hơn với định hướng phát triển du lịch dài hạn của đảo ngọc. Tuy nhiên, với nhiều du khách, thông tin này lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Chợ đêm Phú Quốc - Ký ức của nhiều du khách

Trong ký ức của không ít người, chợ đêm từng là điểm dừng chân gần như bắt buộc trong mỗi chuyến đi Phú Quốc. Có thể thấy rõ trong các bài chia sẻ kinh nghiệm dạng review, không khó để bắt gặp Phú Quốc luôn có mặt trong danh sách nơi phải đặt chân tới.

Chính vì vậy, thông tin chợ đêm Phú Quốc chính thức dừng hoạt động chắc chắn là một tin buồn với những ai đã, đang và cả sẽ có chuyến đi tới đảo ngọc. Nhiều du khách nhận xét, sau một ngày tắm biển, tham quan, buổi tối lang thang giữa dòng người tấp nập, mùi hải sản nướng lan tỏa khắp phố Bạch Đằng được xem là trải nghiệm rất đặc trưng, khó thay thế.

Chợ đêm không chỉ là nơi ăn uống, mà còn là không gian để cảm nhận nhịp sống du lịch về đêm của Phú Quốc. Tại đây, du khách có thể dễ dàng thưởng thức hải sản nướng tại chỗ như tôm hùm, mực, ghẹ, sò điệp; thử các món đặc sản địa phương như bún kèn, bún quậy, đậu phộng, dừa thốt nốt; hay đơn giản là dạo bộ, ngắm phố xá và mua vài món quà lưu niệm có dấu ấn Phú Quốc mang về.

Nhiều du khách từng chia sẻ rằng, dù giá cả không phải lúc nào cũng "mềm", nhưng sự tiện lợi và không khí sôi động khiến chợ đêm trở thành điểm đến khó bỏ qua, đặc biệt với những người lần đầu đến đảo ngọc hoặc chỉ có lịch trình ngắn ngày. "Ở Dương Đông có khu chợ đêm đó vui thêm bao nhiêu, giờ lại thấy hụt hẫng", du khách có tài khoản Thao Thao bình luận. "May quá mình vừa kịp đi, buồn ghê không còn dịp quay lại rồi", du khách có tài khoản L.Truc Ta nói thêm.

Chợ đêm từng là khu vực mua sắm, thưởng thức ẩm thực quen thuộc của du khách mỗi khi tới Phú Quốc (Ảnh TH)

Việc chợ đêm đóng cửa vì thế không chỉ làm thiếu đi một địa điểm ăn uống – mua sắm, mà còn khiến bức tranh du lịch đêm quen thuộc của Phú Quốc trở nên trống vắng trong mắt nhiều du khách. Không ít người bày tỏ tiếc nuối khi những chuyến đi sắp tới sẽ không còn một buổi tối lang thang chợ đêm, thưởng thức hải sản và hòa vào không khí rộn ràng từng gắn liền với hình ảnh Phú Quốc suốt hơn một thập kỷ qua.

Điểm vui chơi "về đêm" khác ở Phú Quốc

Trong bối cảnh chợ đêm Phú Quốc đã đóng cửa, du khách vẫn có thể linh hoạt lựa chọn nhiều không gian vui chơi, tham quan ban đêm khác trên đảo ngọc. Ở nhóm điểm đến hiện đại, Grand World Phú Quốc là nơi sôi động bậc nhất về đêm, với phố đi bộ, cửa hàng mua sắm, quán ăn và các hoạt động biểu diễn mở cửa muộn, phù hợp với du khách trẻ hoặc nhóm bạn.

Tại phía nam đảo, Sunset Town Phú Quốc mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng hơn, nổi bật với không gian quảng trường ven biển, các quán cà phê – nhà hàng phục vụ buổi tối và khung cảnh hoàng hôn kéo dài sang đêm.

Song song với đó, nếu muốn tìm lại màu sắc địa phương đặc trưng, du khách có thể ghé Cảng cá Dương Đông vào buổi tối. Đây là nơi tàu thuyền cập bến, hải sản được bốc dỡ và mua bán ngay trong đêm, phản ánh rõ nhịp sống mưu sinh của người dân đảo. Gần đó, Dinh Cậu là điểm dạo mát quen thuộc, nơi người dân và du khách tản bộ, ngắm biển đêm trong không khí yên bình.

Ngoài ra, khu vực Dương Đông và làng chài Hàm Ninh vẫn tập trung nhiều quán hải sản ven biển, quán ăn địa phương mở cửa đến khuya, với phong cách mộc mạc, giá cả dễ tiếp cận. Những lựa chọn này không quá náo nhiệt, nhưng đủ để du khách tận hưởng một Phú Quốc về đêm rất chân thực và đặc trưng.