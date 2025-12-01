Tín hiệu tích cực về PMI của Việt Nam trong tháng 11

Theo đó, chỉ số PMI trong tháng 11 đạt 53,8 điểm, thấp hơn mức 54,5 điểm của tháng 10 nhưng vẫn nằm vững trên ngưỡng 50 điểm. Kết quả này cho thấy, các điều kiện kinh doanh tiếp tục cải thiện và ngành sản xuất duy trì đà hồi phục tháng thứ năm liên tiếp.

Theo S&P Global, sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng trong tháng 11 dù tốc độ tăng đã chậm lại so với tháng trước.

Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới lại tăng nhanh hơn, đạt mức tăng nhanh nhất trong 15 tháng, với nhu cầu cải thiện rõ rệt từ thị trường Trung Quốc đại lục và Ấn Độ. Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu bên ngoài đang dần phục hồi, góp phần tạo lực kéo cho tăng trưởng sản xuất cuối năm.

Thời tiết mưa bão tháng 11 được ghi nhận là yếu tố gây cản trở chính đối với sản xuất. Nhiều doanh nghiệp cho biết bão lớn làm gián đoạn chuỗi cung ứng, kéo dài thời gian giao hàng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2022. Việc giao nguyên vật liệu bị chậm khiến các nhà máy khó hoàn thiện đơn hàng đúng hạn và làm lượng công việc tồn đọng tiếp tục tăng, với tốc độ nhanh nhất từ tháng 3/2022.

Dù đối mặt với thách thức, các doanh nghiệp vẫn chủ động mở rộng nguồn lực. Việc làm tăng tháng thứ hai liên tiếp, đạt mức tăng mạnh nhất trong gần 18 tháng. Hầu hết doanh nghiệp tuyển dụng thêm lao động toàn thời gian để xử lý khối lượng công việc lớn hơn và bù đắp độ trễ trong dây chuyền sản xuất.

Tác động của bão cũng khiến chi phí đầu vào tăng mạnh, khi nguồn cung bị hạn chế. Giá nguyên vật liệu tăng với tốc độ nhanh thứ hai kể từ tháng 7/2024. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh tăng giá bán để bù đắp chi phí, dù tốc độ tăng giá đầu ra đã chậm lại so với tháng 10.

Hoạt động mua hàng tiếp tục được mở rộng, tăng tháng thứ năm liên tiếp và đạt mức cao nhất trong bốn tháng. Tồn kho nguyên vật liệu đầu vào tăng nhẹ, phản ánh nhu cầu chuẩn bị cho sản xuất kỳ vọng cải thiện trong giai đoạn tới. Ngược lại, tồn kho thành phẩm giảm do một số doanh nghiệp phải sử dụng hàng tồn để đáp ứng đơn hàng khi nguồn cung mới về chậm.

Triển vọng sản xuất trong năm tới tiếp tục tích cực. Gần một nửa số doanh nghiệp khảo sát kỳ vọng sản lượng tăng, với mức độ lạc quan đạt cao nhất trong 17 tháng. Kỳ vọng về nhu cầu cải thiện, đặc biệt là đơn hàng xuất khẩu, cùng tâm lý thời tiết ổn định hơn là động lực quan trọng nâng cảm xúc thị trường.

Ông Andrew Harker , Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nhận định rằng tăng trưởng mạnh trong tháng 10 “hầu như đã được duy trì” trong tháng 11.

"Dù gặp gián đoạn từ bão, ngành sản xuất Việt Nam vẫn cho thấy nền tảng hồi phục rõ rệt và có tiềm năng tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới khi các công ty theo kịp các dự án bị trì hoãn”, vị chuyên gia cho hay.