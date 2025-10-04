Tín hiệu vui cho 84.000 hộ dân ở TP HCM

UBND TP HCM vừa có văn bản kiến nghị Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giải quyết một số vướng mắc trong việc áp dụng điều 63 Nghị định 102/2024 (quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai).

Nhìn rõ trở ngại

Điều 63 Nghị định 102/2024 có nội dung áp dụng phương pháp định giá đất đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 điều 257 Luật Đất đai.

Theo UBND TP HCM, trong quá trình triển khai việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn, còn gần 100 hồ sơ thuộc trường hợp áp dụng điều 63. Do thời điểm xác định giá đất cụ thể trong quá khứ (trước khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực) nên các hồ sơ hầu như không thể thu thập thông tin cũ làm cơ sở để tổ chức xác định.

Để chặt chẽ về mặt pháp lý, UBND TP HCM cũng đã có công văn kiến nghị Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Nghị định 71/2024.

UBND TP HCM kiến nghị sửa đổi, bổ sung điều 63 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực về đất đai, giảm bớt trở ngại cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với những trường hợp phải xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) thì áp dụng bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành năm 2015 để tính thu nghĩa vụ tài chính.

TP HCM đã phê duyệt giá đất với mức 16.190 tỉ đồng cho dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart của Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), sau nhiều năm dự án đình trệ. Ảnh: QUỐC ANH

Việc áp dụng hệ số K ban hành năm 2015 cũng bảo đảm phù hợp với thị trường bất động sản và hài hòa lợi ích các bên; không gây thất thoát ngân sách thành phố, không phát sinh thiệt hại, lãng phí nguồn lực đất đai.

UBND TP HCM nhìn nhận bế tắc trong việc tổ chức xác định giá đất cụ thể đã trở thành điểm nghẽn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước nói chung.

Riêng TP HCM, hàng trăm dự án bất động sản đang trong tình trạng đóng băng hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý tiếp theo do việc tổ chức xác định giá đất cụ thể kéo dài. Điều này cũng kéo theo hệ lụy là dự án không thể triển khai đúng kế hoạch, diện mạo đô thị bất cập, thiếu nguồn hàng ra thị trường…

Khai thông điểm nghẽn

Ông Đào Quang Dương, quyền Trưởng Phòng Kinh tế đất - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, thông tin từ đầu năm đến nay, thành phố đã phê duyệt hơn 70 phương án giá đất, tương ứng nguồn thu 52.000 tỉ đồng.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, sở tiếp tục trình hơn 70 hồ sơ xác định giá đất, thu thêm 34.000 tỉ đồng.

Theo ông Dương, từ khi Luật Đất đai 2024 và Nghị định 71/2024 quy định về giá đất có hiệu lực, việc phê duyệt và định giá đất thuận lợi, nhanh chóng hơn nhiều. Điển hình như đường Vành đai 3, chỉ trong 1 tháng đã có phương án giá đất, được người dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, ông Dương cho rằng do nhiều hồ sơ xác định giá đất trước Luật Đất đai 2013 nên gặp không ít khó khăn.

Một phần nguyên nhân là trong giai đoạn này, việc định giá chuyển từ ngành Tài chính sang ngành Tài nguyên và Môi trường (nay là Nông nghiệp và Môi trường) nên dữ liệu so sánh không đầy đủ.

Ông Dương dẫn chứng, TP HCM tồn 84 hồ sơ giao đất cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng theo Luật Đất đai 2003 nhưng đến nay chưa xác định được giá. Một trong những lý do là thời điểm 2007-2010, các địa phương như Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, Gò Vấp bắt đầu xây dựng chung cư nhưng không có chung cư ở khu vực này để thu thập thông tin, xây dựng giá đất.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có nhiều văn bản gửi UBND TP HCM, đề xuất kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo 2 bộ sớm mời các địa phương họp để xử lý nội dung này.

Theo ông Dương, khi tháo gỡ vướng mắc cho 84 hồ sơ với mỗi dự án khoảng 1.000 căn hộ, TP HCM sẽ gỡ vướng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho khoảng 84.000 hộ dân.

Nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ sự quan tâm với thông tin này. Ông Đặng Anh Tú, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Sài Gòn 5, cho rằng việc dự án được gỡ vướng sẽ tạo thuận lợi rất nhiều để chủ đầu tư triển khai tiếp, cung cấp thêm nguồn căn hộ cho thị trường cũng như thực hiện bước tiếp theo liên quan hoàn thiện pháp lý, cấp sổ hồng. Từ đó, doanh nghiệp có thể đóng góp nguồn thu ngân sách cho nhà nước, đồng nghĩa với kết quả tích cực của hoạt động kinh doanh.

Góp phần vào sự phát triển Đại diện Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cho hay thời gian gần đây, các cụm dự án trung tâm TP HCM của Novaland được tích cực tháo gỡ vướng mắc pháp lý, làm cơ sở để sớm cấp sổ cho hàng ngàn khách hàng. Tính đến hết quý III, gần 1.950 sổ hồng đã được cấp tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston Residence... Tiến độ cấp sổ hồng ở các dự án khác như Lucky Palace (lô thương mại), Orchard Garden (Officetel), Sunrise City North (Officetel)… cũng đang được đẩy nhanh. Dự kiến sắp tới, Novaland sẽ có thêm gần 500 sổ hồng tại hàng loạt dự án hoàn tất thủ tục. Với việc tăng tốc cấp sổ hồng nhờ tháo gỡ pháp lý, Novaland nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đây không chỉ là tin vui cho hàng ngàn khách hàng mà còn là một bước tiến trong việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đóng góp vào nguồn thu ngân sách của thành phố. "Sự quyết tâm của TP HCM trong việc giải quyết vướng mắc pháp lý đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoàn thành trách nhiệm của mình, qua đó kích hoạt dòng tiền và góp phần ổn định, phát triển kinh tế của thành phố" - đại diện Novaland nhìn nhận.



