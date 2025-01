Trong bối cảnh dòng vốn khắt khe và eo hẹp, Tập đoàn Phúc Sinh của ông Phan Minh Thông (được mệnh danh là vua tiêu) liên tục gọi được vốn từ châu Âu. 2024 cũng là năm lần đầu tiên Phúc Sinh chính thức nhận vốn từ nước ngoài.

Điểm lại, đầu năm 2024, Phúc Sinh được một quỹ đầu tư đến từ châu Âu (không nêu tên) đầu tư trực tiếp với mức định giá 320 triệu USD.

Giữa năm, Phúc Sinh tiếp tục nhận đầu tư từ quỹ Hà Lan khác là &Green với tổng giải ngân và dự định tài trợ đến 25 triệu USD trong vòng 7 năm. Đây là khoản đầu tư đầu tiên của &Green vào một doanh nghiệp Việt Nam, quỹ cho biết đã đầu tư 3 công ty nông nghiệp tại Đông Nam Á.

Mới nhất vào tháng 10/2024, Phúc Sinh công bố tiếp việc nhận tài trợ không hoàn lại từ Quỹ Khí hậu và Phát triển Hà Lan (DFCD). Theo đó, DFCD tài trợ cho Phúc Sinh 75% tổng giá trị dự án 575.000 Euro, tương đương 431.250 Euro. DFCD cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật để Phúc Sinh triển khai các hoạt động chính. Đây là khoản tài trợ lớn nhất với tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay mà DFCD dành cho một công ty tại Việt Nam.

Bí quyết: Tỷ lệ nữ giới làm quản lý chiếm 80%

Tiết lộ về bí quyết Phúc Sinh liên tục nhận vốn năm qua, tại Lễ ra mắt Chương trình GEARS@VN, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Phúc Sinh Group, cho biết phần lớn khi nhìn vào đội ngũ Tập đoàn thấy được yếu tố “bình đẳng giới”.

Rất nhiều người bất ngờ khi hiện nay, ở Phúc Sinh có 6 nhà máy thì tỷ lệ quản lý là nữ giới chiếm đến 80%. Hai nhà máy quan trọng nhất, doanh số hàng ngàn tỷ một năm đều có CEO là phụ nữ.

“Bình đẳng giới là một câu chuyện thiết thực trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Năm 2024, một năm rất khó khăn, nhưng Phúc Sinh nhận được đầu tư từ ba quỹ phát triển bền vững từ châu Âu. Tất cả các quỹ đều nói về bình đẳng giới” , ông Thông nhấn mạnh.

Ảnh: Các diễn giả chia sẻ về bình đẳng giới.

Cũng theo Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group việc ra mắt GEARS@VIETNAM là cơ hội tốt để chia sẻ câu chuyện rất “thời thượng” hiện nay về bình đẳng giới. Đây là sự kiện để tất cả các công ty có thể nhận thấy cơ hội khi chúng ta gọi vốn hay làm các chương trình ESG (Environment: Môi trường – Social: Xã hội – Governance: Quản trị) thì phải quan tâm đến bình đẳng giới.

Được biết, GEARS@VIETNAM, hay GEARS@VN, là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam đo lường và thực hành ESG toàn diện trong quản trị nguồn nhân lực, qua đó gia tăng lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chương trình hỗ trợ bởi Investing in Women (Đầu tư cho Phụ nữ), một sáng kiến của chính phủ Australia nhằm thúc đẩy bình đẳng kinh tế của phụ nữ ở các nước Indonesia, Myanmar, Philippines, và Việt Nam. Tại Việt Nam, chương trình do nhóm đối tác chiến lược ECUE – BSA phối hợp triển khai.

"Phụ nữ luôn biết người, biết ta"

Ảnh: Bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, Phó Tổng Giám đốc đối ngoại và phát triển bền vững L’Oréal Việt Nam.

Chia sẻ sự ngạc nhiên với tỷ lệ nữ giới đóng vai trò quản lý cao tại Phúc Sinh Group, bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh, Phó Tổng Giám đốc đối ngoại và phát triển bền vững L’Oréal Việt Nam, chia sẻ: “Tôi về L’Oréal Việt Nam với mang sứ mệnh nâng quyền cho phụ nữ. Tôi tham dự nhiều diễn đàn của phụ nữ quốc tế và trong nước, tôi có thể nhận thấy phụ nữ tại Việt Nam có đóng vai trò quản lý, nhưng hình như chưa có đo lường ở vị trí quản lý cấp cao. Phụ nữ cũng đóng vai trò quản lý nhưng thường thì ở cấp thấp, khi đến vị trí quản lý cấp cao thì đa phần là nam giới. Trong khoa học cũng vậy, phụ nữ cũng tham gia, nhưng ở những dự án quan trọng phần đông là nam giới”.

Đa phần các nhà khoa học Việt Nam đều là nam giới, dù cũng có nhiều nhà khoa học nữ Việt Nam thành công, nhưng số lượng vẫn là ít ỏi. Trong một nghiên cứu của UNESCO thì số lượng sinh viên nữ trong các ngành khoa học ngày càng đi xuống, nếu chúng ta không làm gì trong những năm sắp tới thì nữ giới có thể sẽ biến mất trong khoa học.

“Đó là lý do năm 1998 L’Oréal cùng với UNESCO đưa ra một giải thưởng rất danh giá cho các nữ khoa học giá đó là giải thưởng “L’Oréal UNESCO For Women in Science”. Đây là giải thưởng được giới khoa học thế giới xem như giải Nobel giành riêng cho nữ giới. Trong suốt thời gian đó, năm 2009 chúng tôi đưa về Việt Nam.

Chúng tôi mang slogan: “The World Needs Science and Science Needs Women”/Thế giới cần khoa học, nhưng khoa học cũng cần phụ nữ” về Việt Nam. Sau một thời gian miệt mài đi tìm, thì lần đầu tiên năm 2020 – 2021, Việt Nam đã có 3 nhà khoa học nữ năm trong Top 100 nhà khoa học xuất sắc”, bà nói.

Đại diện L’Oréal Việt Nam còn cho rằng phụ nữ có điều hay là họ luôn biết người, biết ta, nên họ luôn chọn một vị trí mà họ có thể đóng góp nhiều nhất. Trong khi cân nhắc lựa chọn như vậy, thì rất nhiều trường hợp họ chọn ở vị trí “số hai xuất sắc nhất”, chứ không phải số một.

Các quỹ đầu tư ra quyết định thường nhìn vào tỷ lệ nam nữ

Ảnh: Bà Lý Khánh Hậu, Giám đốc quỹ đầu tư Ascend Vietnam Ventures (AVV).

Tham gia thảo luận, bà Lý Khánh Hậu, Giám đốc quỹ đầu tư Ascend Vietnam Ventures (AVV), cho biết: công nghệ là lĩnh vực đặc thù mà tỷ lệ nam luôn cao hơn nữ, câu chuyện về ESG và bình đẳng giới lại càng là câu chuyện đáng chú ý. Ở khu vực Đông Nam Á chỉ có dưới 20% các startup nhận được vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm là các startup có ít nhất một người sáng lập là nữ. Hơn 70% các quỹ đầu tư mạo hiểm ở Đông Nam Á không có các partner (đối tác) là nữ.

“Đó là bối cảnh mà tôi đã tiếp xúc rất nhiều trong suốt 8 năm qua. Bình đẳng giới là câu chuyện chúng tôi quan tâm rất nhiều. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội để giới thiệu GEARS@VIETNAM cho các startup công nghệ”, bà Lý Khánh Hậu nói.

Theo bà Lý Khánh Hậu hiện các quỹ đầu tư đang quan tâm nhiều hơn đến ESG và bình đẳng giới, cho nên, các startup có các tiêu chí này rõ ràng sẽ có lợi thế hơn trong việc thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung hiện này, bà Hậu không cho rằng đơn giản cứ có ESG và bình đẳng giới là có thể gọi vốn được, dù nó cũng là một yếu tố để các nhà đầu tư đánh giá khi họ cân nhắc đầu tư.