Tin vui cho hàng triệu người dân Bắc Ninh

Bắc Ninh hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển hạ tầng và đô thị nhanh bậc nhất miền Bắc, nhờ hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai. Nổi bật là tuyến đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô, đoạn qua Bắc Ninh, giúp kết nối trực tiếp với Hà Nội và các tỉnh lân cận, mở ra dư địa phát triển bất động sản đô thị và công nghiệp.

Tiếp đến là dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh dài 3,76 km với diện tích chiếm dụng khoảng 40,54ha.

Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh có tổng chiều dài khoảng 27,7 km. Quy mô tuyến chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, 10 làn xe cơ giới và hệ thống đường bên dọc theo 2 bên tuyến chính, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng hơn 47.607 tỷ đồng.



Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh cũng đang gặp khó khăn trong công tác quy hoạch phân khu đô thị để xác định các dự án phục vụ đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, các chức năng lớn phục vụ sân bay. Nguyên nhân do chưa tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chung đô thị nên khó khăn trong việc xác định các chỉ tiêu quy hoạch, việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn. Đồng thời, Bắc Ninh cũng gặp khó khăn trong việc xác định thời kỳ quy hoạch (quy hoạch phân khu cụ thể hóa các chỉ tiêu quy hoạch theo thời kỳ của quy hoạch chung đô thị).

Công trường Dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình. (Ảnh: CTTĐT Bắc Ninh)

Địa phương cũng cho rằng, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đã được đầu tư hệ thống đường gom hai bên, tuy nhiên chưa đạt được quy mô đồng bộ và không liên tục, đoạn từ Hà Nội đến cầu Như Nguyệt các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy vẫn phải đi trên đường cao tốc. Đoạn từ cầu Như Nguyệt đến nút giao với QL31 dài khoảng 14km có thiết kế các hầm chui dân sinh với khẩu độ rất nhỏ từ 2,5m+3,0m nên thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Các tuyến quốc lộ 279, quốc lộ 31 qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh địa hình khó khăn, có nhiều đoạn mới đạt quy mô đường cấp IV miền núi, không đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là tiêu thụ vải thiều, nông sản trên địa bàn Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động.

Tuyến đường cao tốc Vành đai V - Thủ đô (CT.39) được xác định trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh và các khu vực tuyến đi qua. Tuy nhiên hiện nay quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng dự án.

Từ các khó khăn, vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng đồng thuận để UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo Thủ tướng cho phép lập đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Bộ Xây dựng sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham gia ý kiến về quy hoạch để đảm bảo tiến độ triển khai dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tỉnh đề nghị Bộ trưởng đồng thuận để UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép các địa phương triển khai song song quy hoạch chung xã; lập mới, điều chỉnh các quy hoạch phân khu với quá trình lập, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh (sẽ trình phê duyệt sau khi quy hoạch chung đô thị được phê duyệt). Sớm trình Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành nghị quyết về phân loại đô thị; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn để các địa phương triển khai thực hiện. Lựa chọn tỉnh Bắc Ninh là địa phương thực hiện thí điểm số hóa cơ sở dữ liệu về phát triển đô thị trong giai đoạn tới.

Xem xét, thực hiện đầu tư các tuyến đường trọng điểm để kết nối các tỉnh giáp ranh Bắc Ninh như tuyến đường Vành đai V -Vùng Thủ đô (CT.39) kết nối tỉnh Thái Nguyên; tuyến đường quốc lộ 31 đoạn từ Km42 – Km99, quốc lộ 279 đoạn từ Km37 – Km93 kết nối tỉnh Lạng Sơn.

Chỉ đạo Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư đồng bộ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang trong giai đoạn 2026 – 2030...

Nhất trí với những đề xuất của tỉnh Bắc Ninh về đầu tư một số tuyến đường giao thông trên địa bàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho rằng, việc đầu tư đường Vành đai V sẽ giao cho tỉnh đầu tư 57km đoạn qua địa bàn. Các tuyến quốc lộ khác như 31, 279 cũng đã phân cấp cho tỉnh quản lý, tỉnh cần chủ động đề xuất đầu tư, triển khai thực hiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh và Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang phối hợp mở rộng đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức BOT. UBND tỉnh Bắc Ninh sớm đầu tư nâng cấp đường gom hai bên đường cao tốc thành đường đô thị, giải quyết dứt điểm ùn tắc giao thông tại các khu công nghiệp.