Tin vui cho người dân Đồng Nai: Tỉnh đề xuất chính sách “4 miễn, 2 giảm” chưa từng có, phấn đấu hoàn thành 65.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới

Theo Báo Đồng Nai, ông Hồ Văn Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn, tỉnh đã đề xuất chính sách "4 miễn, 2 giảm" gồm: miễn tiền sử dụng hoặc thuê đất, miễn phí thẩm định dự án, miễn phí cấp phép xây dựng, hoàn hoặc miễn sớm thuế đầu vào; giảm 30-50% phí đấu nối hạ tầng kỹ thuật do doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp quản lý, giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Song song với đó, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội, ban hành quy định về tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội, đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ. Nhờ những bước đi này, chỉ tính riêng trong tháng 9/2025, UBND tỉnh đã giao 10 chủ đầu tư triển khai các dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 11.000 căn hộ, đồng thời cho phép 4 dự án nhà ở thương mại được đầu tư trực tiếp nhà ở xã hội với quy mô thêm 6.000 căn.

Trong giai đoạn 2025-2030, Chính phủ giao Đồng Nai hoàn thành gần 64.500 căn nhà ở xã hội, còn địa phương đặt mục tiêu đạt 65.000 căn. Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 38.000 căn, còn 27.000 căn đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư.

Ngoài ra, tỉnh cũng điều chỉnh cơ cấu, loại hình sản phẩm theo hướng phù hợp với nhu cầu ở và khả năng chi trả của người dân. Theo đó, ưu tiên chung cư thấp tầng (5-6 tầng), căn hộ diện tích 30-50m2, thiết kế mô-đun thi công nhanh; phát triển 3 dòng sản phẩm song song: nhà thuê mua cho công nhân (gắn với nhà trẻ, y tế, sinh hoạt cộng đồng), nhà bán cho cán bộ, viên chức, người lao động có thu nhập thấp và ký túc xá công nhân.

Về nguồn lực, tỉnh đã xác định gần 1.200 ha đất dành riêng cho phát triển nhà ở xã hội. Bên cạnh nguồn vốn từ các gói tín dụng ngân hàng trung ương, tỉnh có nguồn hỗ trợ lãi suất địa phương, huy động xã hội hóa từ doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở, đảm bảo an cư cho mọi người dân, tỉnh cũng kiến nghị Trung ương hướng dẫn cơ chế hoàn trả chi phí hạ tầng kỹ thuật đối với phần đất 20% làm nhà ở xã hội đã bàn giao cho Nhà nước nhưng nhà đầu tư khác thực hiện, tránh tranh chấp kéo dài. Đề xuất duy trì và có thể mở rộng thêm gói tín dụng ưu đãi, phát hành trái phiếu xanh cho hạ tầng nhà ở xã hội. Khuyến khích hình thức hợp tác giữa Nhà nước và doanh nghiệp, "đổi hạ tầng lấy căn hộ" để rút ngắn thời gian, tăng khả năng hấp thụ của thị trường.