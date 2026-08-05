Tin vui cho người dùng Zalo

Nhằm hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam 06/08, Zalo và Google đã ra mắt trang thông tin Trung tâm an toàn. Đây được xem như một cuốn cẩm nang số thiết yếu dành riêng cho người Việt, kết hợp giữa sức mạnh công nghệ từ hệ sinh thái Google và khả năng tiếp cận rộng lớn của Zalo.

Được thiết kế với ngôn ngữ gần gũi và trực quan, Trung tâm an toàn hệ thống hóa toàn bộ các kịch bản lừa đảo phổ biến hiện nay như lừa đảo tình cảm, kêu gọi đầu tư ma, mạo danh cơ quan nhà nước hay phát tán mã độc. Không chỉ vạch trần các thủ đoạn, nền tảng này còn đưa ra những gợi ý hành động cụ thể để người dùng nhanh chóng nhận diện "bẫy" và có phương án xử lý kịp thời, từ đó hình thành thói quen bảo vệ bản thân và gia đình một cách chủ động nhất.

Ngoài việc cung cấp kiến thức, chiến dịch hợp tác này còn trang bị cho người dùng hệ thống giải pháp bảo mật tối ưu và thực tiễn nhất từ cả hai nền tảng. Về phía Google, người dùng được bảo vệ bởi tính năng phát hiện lừa đảo thông minh trên ứng dụng điện thoại và tin nhắn, kết hợp cùng công cụ quét mã độc Google Play Protect và chế độ duyệt web an toàn giúp ngăn chặn các liên kết độc hại. Đặc biệt, Google còn cung cấp tính năng xác thực ứng dụng Chính phủ để đối phó với nạn mạo danh cơ quan công quyền, đồng thời chú trọng bảo vệ trẻ em qua các ứng dụng như YouTube Kids hay Family Link.

Song song đó, Zalo cũng tích hợp sâu các biện pháp bảo vệ trực tiếp vào giao diện nhắn tin hàng ngày. Người dùng Zalo giờ đây có thể tận dụng tối đa tính năng báo xấu để hệ thống rà soát các hành vi bất thường, kích hoạt bảo mật hai lớp (2FA) nhằm ngăn chặn truy cập trái phép ngay cả khi lộ mật khẩu, và dễ dàng tùy chỉnh quyền riêng tư để kiểm soát việc ai có thể tìm kiếm hay nhắn tin cho mình.

Để công nghệ phát huy tối đa hiệu quả, Trung tâm an toàn Zalo cũng đặc biệt nhấn mạnh ba nguyên tắc cốt lõi mà mọi người dùng cần ghi nhớ.

Đầu tiên là luôn cảnh giác khi giao tiếp với người lạ và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân.

Thứ hai là phải cực kỳ cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trên nền tảng chưa xác thực.

Cuối cùng, người dùng cần tập thói quen xác minh mọi thông tin bằng cách gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng của cơ quan chức năng hoặc gọi video call cho người thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Sự kiện ra mắt Trung tâm an toàn đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực làm sạch không gian mạng. Như đại diện từ Google và Zalo đã chia sẻ, việc đưa các giải pháp bảo mật vào từng tương tác hàng ngày chính là chìa khóa để xây dựng một hệ sinh thái số an toàn. Cú bắt tay này không chỉ cung cấp công cụ, mà còn trao sự tự tin để hàng chục triệu người dùng Việt Nam chủ động làm chủ không gian mạng của chính mình.