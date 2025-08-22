Tin vui cho người lao động mua nhà Vinhomes tại Hải Phòng

Sở Xây dựng Hải Phòng đã công bố thông tin cho phép Vinhomes mở bán 548 căn hộ thuộc giai đoạn 1 của dự án nhà ở xã hội tại phường Hải An, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hồ sơ của chủ đầu tư và đánh giá thực tế tiến độ thi công tại công trường.

Số lượng căn hộ được phép mở bán lần này chiếm khoảng 14,4% trong tổng số hơn 3.800 căn nhà ở xã hội của toàn dự án. Được khởi công từ đầu năm 2024, đây là dự án nhà ở xã hội thứ 7 tại Hải Phòng và hiện được đánh giá là có quy mô lớn nhất, đồng thời sở hữu hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ nhất trong phân khúc này tại thành phố.

Sau khi hoàn thiện, dự án sẽ cung cấp 3.804 căn nhà ở xã hội, bao gồm 3.026 căn để bán và phần còn lại dành cho thuê. Các căn hộ có diện tích thông thủy dao động từ 28,8 đến 70 m², phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dân.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, giá bán tạm tính hiện dao động từ 20 đến 31,99 triệu đồng/m², với mức giá bình quân khoảng 23,5 triệu đồng/m². Như vậy, một căn hộ nhỏ nhất tại dự án có giá khoảng 677 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất rơi vào khoảng 1,64 tỷ đồng. Vinhomes hiện đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ đến hết ngày 15/9.

Hải Phòng đang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Trong năm 2025, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 10.785 căn – vượt nhẹ kế hoạch khoảng 1%. Đến năm 2030, Hải Phòng được giao chỉ tiêu phát triển tối thiểu 33.500 căn nhà ở xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân đô thị và công nhân lao động tại các khu công nghiệp.



