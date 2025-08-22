Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho người lao động mua nhà Vinhomes tại Hải Phòng

22-08-2025 - 13:47 PM | Bất động sản

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa có văn bản chấp thuận cho Vinhomes triển khai mở bán 548 căn hộ thuộc giai đoạn 1 của dự án nhà ở xã hội tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Sở Xây dựng Hải Phòng đã công bố thông tin cho phép Vinhomes mở bán 548 căn hộ thuộc giai đoạn 1 của dự án nhà ở xã hội tại phường Hải An, nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hồ sơ của chủ đầu tư và đánh giá thực tế tiến độ thi công tại công trường.

Tin vui cho người lao động mua nhà Vinhomes tại Hải Phòng- Ảnh 1.

Số lượng căn hộ được phép mở bán lần này chiếm khoảng 14,4% trong tổng số hơn 3.800 căn nhà ở xã hội của toàn dự án. Được khởi công từ đầu năm 2024, đây là dự án nhà ở xã hội thứ 7 tại Hải Phòng và hiện được đánh giá là có quy mô lớn nhất, đồng thời sở hữu hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ nhất trong phân khúc này tại thành phố.

Sau khi hoàn thiện, dự án sẽ cung cấp 3.804 căn nhà ở xã hội, bao gồm 3.026 căn để bán và phần còn lại dành cho thuê. Các căn hộ có diện tích thông thủy dao động từ 28,8 đến 70 m², phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dân.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, giá bán tạm tính hiện dao động từ 20 đến 31,99 triệu đồng/m², với mức giá bình quân khoảng 23,5 triệu đồng/m². Như vậy, một căn hộ nhỏ nhất tại dự án có giá khoảng 677 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất rơi vào khoảng 1,64 tỷ đồng. Vinhomes hiện đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ đến hết ngày 15/9.

Hải Phòng đang là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Trong năm 2025, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 10.785 căn – vượt nhẹ kế hoạch khoảng 1%. Đến năm 2030, Hải Phòng được giao chỉ tiêu phát triển tối thiểu 33.500 căn nhà ở xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân đô thị và công nhân lao động tại các khu công nghiệp.


Anh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một năm “cất cánh” của Bầu Hiển: Khởi công sân bay nghìn tỷ, rót vốn Vietravel Airlines, gặp Quốc vương Bhutan bàn chuyện làm ăn quốc tế

Một năm “cất cánh” của Bầu Hiển: Khởi công sân bay nghìn tỷ, rót vốn Vietravel Airlines, gặp Quốc vương Bhutan bàn chuyện làm ăn quốc tế Nổi bật

Xã ngoại thành Hà Nội, nơi “Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản tái xuất sau nhiều năm có gì đặc biệt mà Vingroup, Ecopark cũng muốn đến rót vốn?

Xã ngoại thành Hà Nội, nơi “Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản tái xuất sau nhiều năm có gì đặc biệt mà Vingroup, Ecopark cũng muốn đến rót vốn? Nổi bật

Hàng trăm chuyên gia hội tụ cùng dự án Lan Anh Avenue tại TP. HCM

Hàng trăm chuyên gia hội tụ cùng dự án Lan Anh Avenue tại TP. HCM

13:30 , 22/08/2025
Casamia Balanca Hoi An: Chuẩn sống toàn cầu giữa lòng di sản

Casamia Balanca Hoi An: Chuẩn sống toàn cầu giữa lòng di sản

13:30 , 22/08/2025
Sở hữu căn hộ cao cấp lõi trung tâm Thái Nguyên chỉ từ 48,5tr/m2

Sở hữu căn hộ cao cấp lõi trung tâm Thái Nguyên chỉ từ 48,5tr/m2

13:30 , 22/08/2025
Doanh nghiệp bất động sản Tp.HCM đang chạy với “vận tốc” nào?

Doanh nghiệp bất động sản Tp.HCM đang chạy với “vận tốc” nào?

11:39 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên