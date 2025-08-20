Loạt lô đất gần toà Keangnam của TD Group được điều chỉnh quy hoạch

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội – giai đoạn xây dựng đợt đầu, liên quan đến các ô đất B9/CC1, CC3 và C3/HH, C2/CC1-1 tại phường Yên Hòa.

Vị trí khu đất điều chỉnh quy hoạch. (Ảnh: vệ tinh)

Cụ thể, ô đất B9/CC1 và CC3 có diện tích 9.145 m2, nằm cạnh trường mầm non Dịch Vọng Hậu và phố Đinh Núp ở phía đông bắc; phía tây nam giáp phố Nguyễn Quốc Trị; còn phía tây bắc và đông nam giáp các tuyến đường hiện hữu.

Ô đất C3/HH và C2/CC1-1 rộng 7.661 m2, tiếp giáp phố Nguyễn Chánh về phía đông bắc; phố Mạc Thái Tông ở phía tây bắc; phố Đinh Núp phía tây nam và một tuyến đường hiện có ở phía đông nam.

Nguyên tắc điều chỉnh giữ nguyên phạm vi, ranh giới và diện tích theo quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt. Các chỉ tiêu quy hoạch như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao công trình… đều nằm trong khung quy hoạch của phân khu H2-2.

Theo lãnh đạo thành phố, việc điều chỉnh này nhằm cụ thể hóa chức năng công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để chủ đầu tư triển khai lập và thực hiện dự án xây dựng.

Phối cảnh dự án Maslight Hi-Tech Park.

TD Group từng lên kế hoạch đầu tư tổ hợp thương mại - dịch vụ tại khu Nam Trung Yên với vốn hơn 1.229 tỷ đồng, nhưng sau đó dự án được tách thành ba phần riêng biệt.

Nổi bật là dự án Maslight Tower nằm trên ô đất C3/HH tại ngã tư Nguyễn Chánh- Mạc Thái Tông, quy mô 29 tầng nổi, 4 tầng hầm, cao 107 m, định hướng là cao ốc văn phòng hạng A với gần 80.000 m2 sàn cho thuê và hơn 21.000 m2 hầm đỗ xe. Dự kiến khởi công từ quý II/2023, hoàn thành quý I/2025, nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống.

Song song, các lô B9/CC1 và B9/CC3 được phát triển thành Maslight Hi-Tech Park, gồm tòa văn phòng hạng B+ cao 15 tầng, hơn 43.000 m2 sàn thương mại cùng khối shophouse 5 tầng. Kế hoạch khởi công quý IV/2023, hoàn thành quý II/2025, nhưng hiện cũng chưa được triển khai.

TD Group, tiền thân là Công ty TNHH Thùy Dương (thành lập 2003 tại Hải Phòng), khởi đầu với lĩnh vực bán lẻ nội thất thương hiệu Dafuco trước khi mở rộng sang bất động sản từ năm 2005.

Doanh nghiệp nổi bật với TD Plaza – tổ hợp thương mại, văn phòng, nhà ở cao tầng tại Lê Hồng Phong và TD Lakeside Villa – khu biệt thự, nhà liền kề bên hồ Phương Lưu (Hải Phòng). TD Group từng đề xuất dự án Khu đô thị Nam Việt Trì (Phú Thọ) quy mô hơn 600 ha, vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, đồng thời khẳng định có kế hoạch ở TP.HCM và Cần Thơ.

Hiện Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Luân – người sáng lập công ty. Tính đến 2022, TD Group có cổ đông chiến lược gồm Prudential Việt Nam, VINA-VP Capital và Tập đoàn Phú Thái.