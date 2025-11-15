Tin vui về dự án đường Vành đai 4 TP HCM qua tỉnh Tây Ninh

Sáng 15-11, ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cho biết ngành chức năng của tỉnh đang tích cực triển khai các bước để chuẩn bị đầu tư dự án đường Vành đai 4 TP HCM qua tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, hiện công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đang được thực hiện, dự kiến phê duyệt trước ngày 31-12.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan khảo sát dự án đường Vành đai 4 TP HCM qua Tây Ninh

Đến nay, 70% chiều dài tuyến (khoảng 55km) đã được bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương; phần còn lại gồm các nút giao sẽ được bàn giao trong tháng 11.

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch các khu tái định cư và khảo sát mỏ vật liệu phục vụ dự án cũng đang được hoàn thiện.

"Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị và triển khai dự án diễn ra đúng tiến độ, không phát sinh khó khăn, vướng mắc đáng kể. Việc sớm triển khai và hoàn thành tuyến Vành đai 4 sẽ góp phần quan trọng kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực và tạo động lực tăng trưởng mới cho Tây Ninh trong giai đoạn tới" – ông Chương thông tin.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP HCM được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 220 ngày 27-6-2025, với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 159,31km, chia thành 10 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 120.413 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 29.688 tỉ đồng, ngân sách địa phương hơn 40.093 tỉ đồng và vốn huy động từ nhà đầu tư khoảng 50.632 tỉ đồng.

Dự án được triển khai từ năm 2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2029. Tuyến đường có quy mô 8 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h; 2 bên có đường song hành tối thiểu 2 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h. Riêng đoạn tuyến qua tỉnh Tây Ninh có chiều dài 74,5km (trong tổng số 78,3km của đoạn Tây Ninh – TP HCM).

UBND tỉnh Tây Ninh được giao làm cơ quan chủ quản và cơ quan có thẩm quyền của 3 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1-4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên (đầu tư công), tổng mức đầu tư 24.972 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2-4: Xây dựng đường cao tốc đoạn từ kênh Thầy Cai đến đường cao tốc TP HCM – Trung Lương (PPP, hợp đồng BOT), tổng mức đầu tư 20.485 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2-5: Xây dựng đường cao tốc đoạn từ cao tốc TP HCM – Trung Lương đến cảng Hiệp Phước (PPP, hợp đồng BOT), tổng mức đầu tư 22.813 tỉ đồng.

Tổng vốn ngân sách nhà nước bố trí cho phần việc của Tây Ninh là 39.556 tỉ đồng. Trong đó, Trung ương hỗ trợ 29.668 tỉ đồng (75%), tỉnh Tây Ninh đối ứng 9.888 tỉ đồng (25%), phần vốn nhà đầu tư huy động là 28.714 tỉ đồng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ và chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị đầu tư. Đồng thời, cũng đã giao nhiệm vụ chủ đầu tư, phê duyệt tim tuyến, chủ trương và phạm vi giải phóng mặt bằng đối với dự án thành phần 1-4. UBND tỉnh đã thống nhất vị trí, quy mô 6 khu tái định cư tại Hòa Khánh, Đức Huệ, Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc và Tân Tập.



