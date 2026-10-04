Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình hình của Đỗ Hoàng Hên

| | Lifestyle

Đỗ Hoàng Hên lỡ hẹn trận Việt Nam vs Malaysia tại FIFA ASEAN Cup vì chấn thương.

Đội tuyển Việt Nam chịu thêm tổn thất đáng kể về lực lượng trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia vào ngày 5/10, khi tiền vệ Hoàng Hên chắc chắn vắng mặt do chấn thương cơ bắp chân.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội gặp vấn đề ở bắp chân trong cuộc đối đầu với Pakistan trước đó và buộc phải nghỉ ngơi. Dù tổn thương không quá nghiêm trọng, quỹ thời gian hồi phục quá ngắn khiến anh không kịp bình phục để ra sân ở trận tái đấu với Malaysia. Sự vắng mặt của Hoàng Hên tiếp tục làm trầm trọng thêm bài toán nhân sự trên hàng công ĐT Việt Nam, vốn đã chịu mất mát khi Xuân Son và Phạm Gia Hưng phải chia tay giải đấu trước đó vì chấn thương và lý do gia đình. Không những vậy, hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam cũng đứng trước nguy cơ sứt mẻ khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh gặp vấn đề về cơ và bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Hoàng Hên gặp chấn thương (Ảnh: FBNV)

Trước tình hình lực lượng biến động, HLV Kim Sang-sik đang tính toán hai phương án bố trí bộ ba tấn công, trong đó Đình Bắc và Williams Minh Hoàng nhiều khả năng vẫn là hai vị trí cố định. Ở phương án thứ nhất, Hai Long sẽ đá chính để di chuyển tự do hỗ trợ Đình Bắc trong khâu tổ chức lối chơi. Phương án còn lại là kết hợp Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Tài Lộc, cho phép các cầu thủ liên tục hoán đổi vị trí nhằm tạo ra yếu tố bất ngờ cho hàng thủ đối phương.

Ở chiều ngược lại, đối thủ Malaysia cũng bước vào trận tranh huy chương đồng với những tổn thất không nhỏ khi thiếu vắng bộ đôi trụ cột là đội trưởng Dion Cools và tiền đạo Faisal Halim.

Mức lương của Đỗ Hoàng Hên

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc SN 1990 từng làm BTV Thể thao 14 năm: Tốt nghiệp Học viện kỹ thuật mật mã, kết hôn với đồng nghiệp

Giám đốc SN 1990 từng làm BTV Thể thao 14 năm: Tốt nghiệp Học viện kỹ thuật mật mã, kết hôn với đồng nghiệp Nổi bật

Một nữ khách hàng Hà Nội vừa trúng thưởng biệt thự 25 tỷ đồng từ ngân hàng nhờ gửi tiết kiệm

Một nữ khách hàng Hà Nội vừa trúng thưởng biệt thự 25 tỷ đồng từ ngân hàng nhờ gửi tiết kiệm Nổi bật

Mỹ nhân 27 tuổi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026: Mặc đẹp không cần cố, ngắm tủ đồ đời thường mà mê

Mỹ nhân 27 tuổi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026: Mặc đẹp không cần cố, ngắm tủ đồ đời thường mà mê

09:24 , 04/10/2026
Con trai 1m90 của Ronaldo bị loại khỏi tuyển U16 Bồ Đào Nha

Con trai 1m90 của Ronaldo bị loại khỏi tuyển U16 Bồ Đào Nha

08:56 , 04/10/2026
Phương Mỹ Chi đội chiếc khăn Piêu, thẳng thắn nói về tranh cãi “làm buồn lòng khán giả”

Phương Mỹ Chi đội chiếc khăn Piêu, thẳng thắn nói về tranh cãi “làm buồn lòng khán giả”

08:32 , 04/10/2026
Chế Linh: "Rất phức tạp, không thể chấp nhận được"

Chế Linh: "Rất phức tạp, không thể chấp nhận được"

08:08 , 04/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên