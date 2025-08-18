Tính năng nên tắt để iPhone chạy nhanh hơn, nhiều người không biết

Phải vài năm sau khi sử dụng, chiếc iPhone của bạn mới có dấu hiệu chậm khi sử dụng. Điều này có thể gây khó chịu cho người dùng trong việc trải nghiệm.

Do đó, Shefinds đã nhờ các chuyên gia công nghệ chia sẻ những mẹo hay nhất để iPhone sau thời gian sử dụng có thể hoạt động mượt mà. Đáng ngạc nhiên là các chuyên gia đều khuyến cáo rằng có một tính năng mà người dùng nên tắt để máy chạy nhanh hơn.

Theo chuyên gia công nghệ Daria Maltseva tại KeyUA, một trong những cách để giúp điện thoại đỡ bị ngốn pin và chạy mượt hơn chính là tắt các ứng dụng chạy nền.

Một trong những cách để giúp điện thoại đỡ bị ngốn pin và chạy mượt hơn chính là tắt các ứng dụng chạy nền. (Ảnh minh hoạ)

Tính năng làm mới ứng dụng chạy nền khi được mở sẽ cho phép các ứng dụng tự tải lại nội dung dù không trong quá trình sử dụng trên màn hình. Mục đích để khi người dùng bật lại, chương trình vẫn luôn ở trạng thái cập nhật mới nhất. Dù tiện lợi, khi nhiều ứng dụng cùng chạy ngầm liên tục làm mới nội dung sẽ tiêu tốn pin không cần thiết.

Việc mặc định Apple cho phép các ứng dụng làm mới nội dung và đồng bộ hóa dữ liệu khi được kết nối với WiFi hoặc mạng di động là nguyên nhân chủ yếu có thể làm chậm hiệu suất tổng thể của thiết bị.

"Các ứng dụng chạy nền chỉ đơn giản là tiếp tục chạy trong điện thoại của bạn và ngốn pin của bạn", chuyên gia công nghệ Daria Maltseva tại KeyUA cho biết.

Cũng theo chuyên gia công nghệ này, bạn hãy xóa các nội dung không cần thiết khỏi điện thoại ít nhất bốn tháng một lần. Chuyển video sang ổ cứng, USB hoặc máy tính có thể sẽ tốn thời gian nhưng bạn cũng nên được thực hiện.

"Bằng cách này, bạn sẽ tránh được vấn đề thiếu hụt dung lượng bộ nhớ iPhone. Từ đó hạn chế tình trạng điện thoại bị giật lag do dung lượng bị lấp đầy bởi các ảnh chụp không cần thiết", chuyên gia công nghệ nói.

Theo chuyên gia công nghệ Mitch.H, tại Tech Gearoid, mặc định Apple cho phép các ứng dụng làm mới nội dung và đồng bộ hóa dữ liệu khi được kết nối với WiFi hoặc mạng di động. "Điều này là nguyên nhân chủ yếu có thể làm chậm hiệu suất tổng thể của thiết bị của bạn, cũng như làm giảm đáng kể tuổi thọ pin," Mitch H chia sẻ.

Người dùng iPhone được khuyên nên vào Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền để tắt bớt những ứng dụng không cần cập nhật liên tục.

May mắn là bạn có thể dễ dàng vô hiệu hóa tính năng này. "Bạn nên đi tới Cài đặt, nhấp vào Cài đặt Chung và tìm Làm mới ứng dụng trong nền. Bạn có thể tắt tính năng này riêng lẻ cho một số ứng dụng hoặc chung cho tất cả chúng", chuyên gia công nghệ Mitch.H cho biết.