TNG và công ty liên kết muốn làm dự án nhà ở xã hội tại Thái Nguyên

Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương liên danh với Công ty CP TNG Land (TNG Land) để nghiên cứu, đầu tư và phát triển dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Người đại diện của liên danh là ông Nguyễn Văn Thời- Chủ tịch HĐQT TNG.

HĐQT TNG cũng giao ông Nguyễn Văn Thời tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua và/ hoặc ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo Báo cáo tài chính quý III/2025 của TNG, TNG Land là công ty liên kết của doanh nghiệp này.

Đây không phải là dự án nhà ở xã hội đầu tiên mà TNG Land thực hiện tại Thái Nguyên. Trước đó, doanh nghiệp cũng đầu tư Dự án nhà ở xã hội Khu dân cư Đại Thắng (Tên thương mại: NOXH Peace Village) với quy mô 8.432 m² tại phường Đồng Tiến và phường Bãi Bông, TP.Phổ Yên (cũ).

Theo công bố từ TNG, dự án khởi công xây dựng vào quý II/2024, dự kiến bàn giao căn hộ vào quý IV/2025. Tổng số căn hộ là 395 căn hộ, trong đó 361 căn hộ chung cư và 34 căn nhà ở liền kề.

Dự kiến khu nhà ở xã hội sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 800 lao động là cán bộ, công nhân viên làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và các khu công nghiệp trên địa bàn.

Trong một diễn biến khác, TNG vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền.

Cụ thể, TNG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền nhận cổ tức là 13/11/2025, thời gian thanh toán dự kiến ngày 21/11/2025.

Với hơn 122,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TNG sẽ phải chi khoảng 61,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Trước đó, hồi đầu tháng 10/2025, TNG cũng đã chi hơn 61,3 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt cũng với tỷ lệ 5%.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, các cổ đông của TNG đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ dự kiến từ 16% đến 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

TNG cũng đã có văn bản gửi UBCKNN, HNX về việc nhận được Thông báo số 25307/25 ngày 24/10/2025 của Sở Tài chính Thái Nguyên về việc giải thể chấm dứt hoạt động của Công ty liên kết – Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG (Golf Yên Bình TNG). Lý do giải thể là vì mục tiêu hoạt động của Golf Yên Bình TNG không còn phù hợp với nhu cầu của các thành viên công ty. Vì vậy các thành viên công ty quyết định giải thể Golf Yên Bình TNG theo quy định của pháp luật.



