Tỉnh được ví như Việt Nam thu nhỏ, định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sắp có thêm 2 tuyến đường bao biển hơn 5.400 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây đã thống nhất chủ trương đầu tư hai dự án giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng, nhằm mở rộng không gian đô thị, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển các khu đô thị mới phía Bắc vịnh Cửa Lục.

Theo quyết định phê duyệt, hai dự án được triển khai gồm: Tuyến đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đi qua cầu Bình Minh đến cầu Bang; và tuyến đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục, kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu đến Quốc lộ 279. Cả hai công trình đều được đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2025–2028.

Dự án đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục có chiều dài 8,3 km, tốc độ thiết kế 60 km/h, tổng vốn đầu tư khoảng 2.860 tỷ đồng. Trong khi đó, tuyến đường bao biển kéo dài từ Trần Quốc Nghiễn đến cầu Bang có chiều dài hơn 7 km, cùng tốc độ thiết kế 60 km/h, với tổng vốn đầu tư 2.618 tỷ đồng. Hiện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 đã ký hợp đồng tư vấn và đang triển khai công tác khảo sát, lập dự án đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi hoàn thành, hai tuyến đường bao biển mới không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mà còn nâng cao giá trị cảnh quan và mở rộng không gian phát triển đô thị. Đây được xem là một bước đi cụ thể trong việc thực hiện quy hoạch vùng trung tâm của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, Quảng Ninh đã đưa vào sử dụng tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả dài gần 20 km với quy mô 6 làn xe, được đánh giá là một trong những tuyến ven biển đẹp nhất cả nước, kết nối vịnh Hạ Long với vịnh Bái Tử Long. Cùng với hai tuyến mới sắp khởi công, hệ thống hạ tầng ven biển Quảng Ninh đang dần hình thành mạng lưới liên hoàn, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực trung tâm của tỉnh.

Theo quy hoạch chung thành phố Hạ Long cũ đến năm 2030, khu vực từ tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn xuống đến vịnh Cửa Lục có tổng diện tích 8.882 ha, trong đó quỹ đất thu hút đầu tư phát triển đô thị chiếm khoảng 2.494 ha. Vịnh Cửa Lục hiện có diện tích gần 20 km2, là nơi giao thoa của sáu cửa sông lớn đổ ra biển từ dãy núi Thiên Sơn.

Quảng Ninh được ví như một "Việt Nam thu nhỏ" bởi tỉnh này có sự đa dạng về địa hình, bao gồm các dạng địa hình tiêu biểu của cả nước như đồi núi, đồng bằng, vùng ven biển, hải đảo và biên giới. Tỉnh còn có đầy đủ các ngành kinh tế và các loại hình văn hóa, từ nông nghiệp, công nghiệp đến dịch vụ, cùng với nhiều di tích lịch sử, văn hóa. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025–2030, diễn ra vào cuối tháng 9, tỉnh đã xác định định hướng tổng quát cho giai đoạn tới là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Cùng với đó, Quảng Ninh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đồng thời bảo đảm quốc phòng – an ninh và chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại. Tỉnh cũng đề ra mục tiêu chiến lược trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, hướng tới xây dựng vùng đô thị có tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045.



