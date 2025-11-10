Tòa án đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với Tân Tạo

Mới đây, CTCP Đầu tư và Công nghệ Tân Tạo (MCK: ITA, sàn UPCoM) vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định của Tòa án nhân dân TP.HCM về việc đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với hồ sơ thụ lý số 18/2017/TLDN-PS ngày 27/11/2017, khởi nguồn từ đơn yêu cầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh.

Cụ thể, căn cứ Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản từ năm 2017 của Xây dựng Quốc Linh và tài liệu kèm theo đơn, có cơ sở xác định Tân Tạo có nghĩa vụ trả nợ cho Xây dựng Quốc Linh số tiền nợ gốc và lãi hơn 21,3 tỷ đồng. Ngoài ra còn có khoản tiền lãi tính theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tương ứng với khoản tiền, thời gian chưa thi hành án theo các bản án và quyết định trước đó của tòa án.

Vì vậy, ngày 25/1/2018 Tòa án nhân dân TP.HCM ra Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Tân Tạo vì mất khả năng thanh toán.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, Quản tài viên cho biết Tân Tạo chỉ cung cấp BCTC các năm 2022–2024 và nửa đầu 2025, mà không nộp đủ các tài liệu khác.

Do đó, chưa có đủ thông tin, tài liệu nên vẫn chưa tiến hành được việc kiểm kê tài sản, chưa lập được danh sách chủ nợ, người mắc nợ và danh sách người lao động của Tân Tạo, dẫn đến việc không thể mở Hội nghị chủ nợ theo đúng quy định.

Dù vậy, hồ sơ xác định hai chủ nợ không có bảo đảm của Tân Tạo gồm Xây dựng Quốc Linh với khoản nợ tạm tính đến 15/9/2025 gần 50,4 tỷ đồng, trong đó hơn 27,6 tỷ đồng nợ gốc và hơn 22,7 tỷ đồng lãi phát sinh; ông Dương Văn Sương với tổng nợ tạm tính đến 30/9/2025 gần 44 tỷ đồng, gồm gần 27,2 tỷ đồng nợ gốc và hơn 16,8 tỷ tiền lãi. Tổng cộng, Tân Tạo đang có khoản nợ không bảo đảm hơn 94 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính năm 2024 và nửa đầu năm 2025, tổng tài sản của Tân Tạo lần lượt gần 12.146 tỷ đồng và gần 12.185 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần tổng nợ trên (chỉ chiếm 0,77% giá trị tài sản).

Tòa án nhận định Tân Tạo có khả năng thanh toán nợ và việc tiếp tục thủ tục phá sản không đảm bảo quyền lợi cho các chủ nợ, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của Tân Tạo.

Do đó, Tòa án quyết định đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản đối với Tân Tạo. Bên cạnh đó, các vụ án từng được nhập vào hồ sơ phá sản của Tân Tạo sẽ được chuyển lại cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết riêng, bao gồm các tranh chấp liên quan đến CTCP Xây dựng Giao thông Đức Hạnh, ông Trần Phước, ông Phạm Văn Bu và Công ty TNHH Cơ khí Công nghiệp Sài Gòn.



