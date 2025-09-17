Tòa án Tối cao tại London đã từ chối quyền kháng cáo của các công ty bảo hiểm phương Tây đối với vụ kiện bồi thường thiệt hại cho bên cho thuê máy bay nước ngoài bị mắc kẹt tại Nga sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu.

Theo Reuters, phán quyết này của tòa án đã mở đường cho việc bắt đầu thanh toán số tiền vượt quá 1 tỷ đô la theo các hợp đồng bảo hiểm chiến tranh và rủi ro.

Thẩm phán Christopher Butcher đã bác bỏ mọi lập luận từ các công ty bảo hiểm không muốn đền bù và phán quyết rằng các chủ sở hữu máy bay, bao gồm một trong những công ty cho thuê lớn nhất là AerCap, có thể yêu cầu bồi thường theo các hợp đồng bảo hiểm rủi ro chiến tranh.

Đồng thời thẩm phán không cho rằng việc đáp ứng yêu cầu của nguyên đơn về việc thanh toán đầy đủ theo chương trình bảo hiểm toàn bộ rủi ro rộng hơn (trong trường hợp này, khoản thanh toán có thể lên tới 3,5 tỷ đô la) là thiếu khả thi. Hãng tin Reuters cho biết tòa án sẽ quyết định riêng về việc phân bổ chi phí pháp lý giữa các bên.

Phiên tòa này, với việc xem xét tất cả các chi tiết, đã trở thành tiền lệ và là chuẩn mực quan trọng cho những vụ án tương tự ở các khu vực pháp lý khác, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Tòa án London đã đưa ra phán quyết quan trọng liên quan đến số máy bay đang "mắc kẹt" tại Nga.

Phán quyết đã ảnh hưởng đến gần 150 máy bay và động cơ, trị giá 4,7 tỷ đô la.

Bản thân các vụ kiện liên quan đến thực tế là sau khi chiến sự bắt đầu năm 2022 dẫn đến hàng loạt lệnh trừng phạt tiếp theo của phương Tây, cơ quan công nghiệp Nga đã cấm chuyển nhượng máy bay thuê cho đối tác nước ngoài, do đó vi phạm nghiêm trọng các điều khoản chính của hợp đồng.

Như đã biết, theo quan điểm của phương Tây, hơn 500 máy bay của bên cho thuê nước ngoài, với tổng giá trị hơn 10 tỷ đô la, vẫn bị "giam giữ" tại Nga.

Những phi cơ này đã sáp nhập một cách tự nhiên với ngành hàng không Nga và được đăng ký tại chỗ. Chúng bắt đầu được bảo vệ bởi cơ sở vật chất, kỹ thuật và tài liệu nội bộ của Nga.

Hiện tại có tới 400 máy bay đang hoạt động tại Nga (trước đây là thuê), số còn lại đã trở thành nạn nhân của việc tháo phụ tùng.

Một số công ty cho thuê lớn nhất, chẳng hạn như AerCap, DAE, Merx và Falcon, đã buộc phải đệ đơn kiện hàng tỷ đô la chống lại các công ty bảo hiểm để bồi thường thiệt hại.

Dựa trên phán quyết của tòa án London, bên thua cuộc duy nhất là các công ty bảo hiểm, họ được lệnh bắt đầu bồi thường thiệt hại cho các công ty.

Bên cho thuê sẽ nhận được tiền bồi thường và Nga sẽ được giữ lại những chiếc máy bay này, điều này rõ ràng không quá tệ đối với Moskva.