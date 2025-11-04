Toàn cảnh bất động sản của "anh Bo" Đan Trường trải dài từ Việt Nam đến Mỹ

Sau nhiều năm đi hát Đan Trường vẫn giữ được sức hút riêng nhờ những bài hit hàng chục năm qua cùng với lối sống kín đáo, chỉn chu và ổn định. Và cũng chính sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, từng là ca sĩ có cát xê cao nhất Việt Nam, nam nghệ sĩ được cho là sở hữu một khối tài sản vững vàng, trong đó nổi bật nhất là những bất động sản đắt giá mà anh sở hữu ở cả Việt Nam và Mỹ.

Biệt thự được Đan Trường tậu vào tháng 11/2021, sau khi ly hôn doanh nhân Thuỷ Tiên vào tháng 7/2021. Ở thời điểm đó, nam ca sĩ mua với giá 450.000 USD (hơn 10 tỷ đồng, theo tỷ giá năm 2021) chưa bao gồm tiền sửa sang, trang trí nội thất. Đây cũng là không gian sống được Đan Trường chia sẻ nhiều nhất.

Trong vlog giới thiệu nhà vào tháng 12/2021, Đan Trường cho biết căn nhà rộng gần 300m2 ở Dallas. Anh chọn địa điểm này là vì vợ chồng em gái đã sinh sống ở đây nhiều năm nên muốn gia đình quây quần cùng nhau. Đan Trường còn đặc biệt chọn căn nhà ở cạnh hồ vì bố có sở thích câu cá.

Biệt thự có 2 tầng và 4 phòng ngủ rộng rãi, tone màu chủ đạo là trắng. Trước khi dọn vào ở, Đan Trường đã sơn mới bên trong và lót sàn gỗ thay vì dùng thảm như trước đây. Ngoài ra nam ca sĩ cũng tự tay chọn từng món đồ nội thất như bàn ghế, đèn,... để có căn nhà đúng mong muốn nhất.

Đặc biệt, phía trước và sau biệt thự là bãi cỏ rộng rãi và được trồng nhiều cây. Tại đây Đan Trường dành nhiều thời gian chăm sóc cây cảnh, trồng hoa hồng và tận hưởng không gian yên tĩnh sau những chuyến lưu diễn.

“Mình không nghĩ mình có tay làm nông ghê. Dọn về Dallas được hơn 2 năm, cũng trồng đủ các loại hoa hay là cây ăn trái, nhưng với thời tiết khắc nghiệt ở Dallas lúc nóng thì quá nóng, lúc lạnh thì quá lạnh, cây nào cũng chết. Với lại mình đi hoài không có thời gian trồng bằng chậu mà kéo ra kéo vào. Ấy vậy mà mình trồng hoa hồng lại thành công. Lúc mua mấy chậu chỉ có loe hoe 2 - 3 cây bông hồng thấp tới đầu gối mà giờ nở ra sum suê cao hơn cả mình. Cả khu phố không ai trồng hoa hồng giờ cứ đi ngang khen hoài, hỏi mình bí quyết làm sao trồng được. Mình nói có bí quyết gì đâu, mua về trồng xuống đất, lâu lâu về thăm nhà là mua thêm phân và đất bón thêm vào thôi à. Thế là họ bắt chước trồng hoa hồng giống như mình” - nam ca sĩ từng chia sẻ vào cuối năm 2024.

Không chỉ có cơ ngơi tại Mỹ, Đan Trường còn sở hữu một ngôi nhà riêng ở TP.HCM, nơi anh sinh sống khi hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Tuy nhiên căn nhà ở Việt Nam không được anh Bo tiết lộ về giá trị hay vị trí.

Ngoài ra Đan Trường và vợ cũ cũng từng có khối tài sản chung với biệt thự rộng 4.000m2 ở Mỹ và nhiều bất động sản, xế hộp khác. Nhưng những biến động về BĐS nói riêng và tài sản nói chung sau ly hôn của Đan Trường chưa được tiết lộ.

Đan Trường có tên đầy đủ là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976. Anh bắt đầu làm nghề từ năm 1997 và nổi lên nhờ hát hàng loạt ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Một số bản hit ấn tượng của Đan Trường là Mưa Trên Cuộc Tình, Kiếp Ve Sầu, Tình Đơn Phương, Dòng Sông Băng,... Anh cũng được xem là ca sĩ tiên phong trong việc mua độc quyền ca khúc nhằm xây dựng hình ảnh và phong cách âm nhạc chuyên nghiệp.

Với sự nổi tiếng của mình, mức cát xê cho mỗi show diễn của Đan Trường cũng được xếp vào hàng top đầu trên thị trường âm nhạc. Từ năm 2018 - 2019 đã xuất hiện thông tin cát xê của nam ca sĩ luôn dao động ở mức hàng trăm triệu đồng. Đỉnh điểm là vào tháng 12/2018, một đại gia Thái Nguyên tiết lộ đã chi khoảng 10 cây vàng (tương đương với 500 triệu đồng ở thời điểm đó) để mời Đan Trường và học trò của anh - Trung Quang về hát đám cưới. Ông bầu Hoàng Tuấn cũng từng tuyên bố với truyền thông rằng Đan Trường là 1 trong những ca sĩ có thù lao cao nhất nước.

Về cuộc sống hôn nhân, năm 2013, Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào năm 2017 nhưng chỉ 4 năm sau - tháng 7/2021, cả 2 thông báo thuận tình ly hôn. Sau khi ly hôn, Đan Trường và vợ cũ vẫn cư xử với nhau như bạn bè, cùng chăm sóc con trai.

