Toàn cảnh biệt thự ven sông 30 tỷ của Hồ Ngọc Hà

04-11-2025 - 15:02 PM | Lifestyle

Cơ ngơi 30 tỷ của Hồ Ngọc Hà không chỉ rộng rãi mà còn vô cùng sang trọng và đẳng cấp.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là một trong những cặp đôi quyền lực bậc nhất showbiz Việt hiện nay. Tổ ấm của hai vợ chồng nằm ven sông Sài Gòn, ở vị trí được đánh giá là đắc địa giữa lòng TP.HCM. Căn biệt thự không chỉ là nơi sinh sống của gia đình mà còn được xem như biểu tượng của thành công, đẳng cấp và gu thẩm mỹ tinh tế. Năm 2021, bất động sản này từng được định giá khoảng 30 tỷ đồng - con số đủ cho thấy quy mô và tầm vóc của tổ ấm mà "nữ hoàng giải trí" cùng ông xã điển trai đã cùng nhau vun đắp.

Toàn cảnh biệt thự ven sông 30 tỷ của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 1.

Biệt thự của Hồ Ngọc Hà không chỉ nổi bật bởi giá trị mà còn gây choáng ngợp về quy mô. Với diện tích khoảng 300m², không gian gồm phòng khách rộng thoáng, phòng ngủ master sang trọng, khu vui chơi dành riêng cho các con, bếp ăn hiện đại cùng khu vực ngoài trời thoáng đãng. Mỗi góc trong căn biệt thự đều thể hiện rõ phong cách sống tinh tế, sang trọng nhưng vẫn ấm cúng, gần gũi.

Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng tận dụng ánh sáng tự nhiên và phủ đầy mảng xanh, mang lại cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên giữa lòng thành phố. Toàn bộ nội thất đều được nhập khẩu từ châu Âu, kết hợp cùng hệ thống công nghệ thông minh giúp tự động hóa nhiều tiện ích trong sinh hoạt.

Toàn cảnh biệt thự ven sông 30 tỷ của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 2.
Toàn cảnh biệt thự ven sông 30 tỷ của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 3.
Toàn cảnh biệt thự ven sông 30 tỷ của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 4.
Toàn cảnh biệt thự ven sông 30 tỷ của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 5.

Về mặt kết cấu, căn biệt thự gồm 1 trệt và 2 lầu, được xây dựng trên nền đất rộng khoảng 300m². Thiết kế ba tầng giúp phân tách rõ ràng các không gian sinh hoạt, đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi cho từng thành viên trong gia đình.

Tầng trệt được bố trí làm khu sinh hoạt chung gồm phòng khách, phòng ăn, bếp và khu vực sân vườn nhiều cây xanh. Hai tầng trên dành cho phòng ngủ master, phòng riêng của các con và các không gian cá nhân khác. Kiến trúc tổng thể mang tinh thần hiện đại, tinh giản nhưng vẫn ấm áp, vừa thể hiện gu thẩm mỹ sang trọng của chủ nhân, vừa tận dụng tối đa diện tích để tạo nên một không gian sống lý tưởng giữa lòng thành phố.

Toàn cảnh biệt thự ven sông 30 tỷ của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 6.

Không gian phòng khách

Toàn cảnh biệt thự ven sông 30 tỷ của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 7.

Không gian phòng ngủ

Toàn cảnh biệt thự ven sông 30 tỷ của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 8.

Không gian phòng bếp

Toàn cảnh biệt thự ven sông 30 tỷ của Hồ Ngọc Hà- Ảnh 9.

Bếp là một trong những không gian gắn kết các thành viên trong gia đình.

Thái độ của H’Hen Niê sau khi xin lỗi

hồ ngọc hà

