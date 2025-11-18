Toàn cảnh bê bối Kẹo Kera trước ngày xét xử: 56.385 khách hàng, 129.617 hộp kẹo và số tiền thu lợi bất chính khủng ra sao?

Ra mắt sản phẩm và quảng bá rầm rộ bởi hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

Tháng 11/2024: Quang Linh cùng Hằng Du Mục và 4 người khác thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group), hợp tác với Công ty Cổ phần Asia Life để ra mắt sản phẩm kẹo rau củ Kera. Sản phẩm được quảng bá bởi các nhân vật có tầm ảnh hưởng như Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, với nhiều video quảng cáo lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Bắt đầu gây tranh cãi, cơ quan chức năng vào cuộc

Đầu tháng 3/2025: Dư luận phản ánh về những nội dung quảng cáo thổi phồng, sai sự thật về tác dụng sản phẩm Kera, như hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc cơ thể, cung cấp rau xanh cho trẻ nhỏ… Ngày 13/3/2025: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ các vi phạm quảng cáo sai quy định.

Xin lỗi công khai và đối thoại với truyền thông

Ngày 6/3/2025: Hoa hậu Thùy Tiên đăng bài xin lỗi, thừa nhận đã không kiểm chứng kỹ thông tin khi tham gia quảng cáo, gọi đây là "bài học lớn".

Ngày 14/3/2025: Quang Linh và Hằng Du Mục tổ chức họp báo cùng công ty CER Group, chính thức xin lỗi công chúng, thừa nhận sai sót trong việc truyền thông sản phẩm.

Xử phạt hành chính

Cuối tháng 3/2025: Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục bị phạt hành chính 70 triệu đồng/người vì hành vi quảng cáo sai sự thật. Thùy Tiên không bị xử phạt hành chính, nhưng bị cơ quan chức năng nhắc nhở về trách nhiệm kiểm soát nội dung trước khi hợp tác quảng bá sản phẩm.

Công ty Chị Em Rọt sau đó đã cam kết thu hồi sản phẩm kẹo Kera, hoàn tiền cho khách hàng, đồng thời hợp tác với cơ quan điều tra.

Khởi tố hình sự và tạm hoãn xuất cảnh Thùy Tiên

Cùng ngày, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 15/3 đến 15/5/2025 để phục vụ công tác điều tra. Dù chưa bị khởi tố, cô vẫn nằm trong diện xem xét trách nhiệm.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên bị khởi tố

Tối 19/5/2025, VTV phát đi thông tin cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.

Ngoài hoa hậu Thùy Tiên, có 4 người khác cũng bị khởi tố sau quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Phiên toà xét xử

Ngày 19/11/2025, TAND TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Trong đó, Lê Thành Công (thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Tuấn Linh (giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa dối khách hàng.

Theo cáo trạng, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies ("kẹo Kera") là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên bản tự công bố sản phẩm ngày 17/12/2024, do Công ty Asia sản xuất theo hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26/11/2024.

Công ty Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh nên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng như hồ sơ tự công bố sản phẩm cũng như việc quảng bá bán sản phẩm.

Trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo KeraLê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỉ lệ 0,935%/1 viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "1 viên kẹo bằng một đĩa rau", nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,43%.

Đồng thời, các bị can đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Quá trình họp bàn xây dựng phương án kinh doanh, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ nguyên liệu rau củ quả sạch để tiêu thụ nông sản trong nước. Đồng thời Công đặt vấn đề cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia góp vốn cùng hoạt động, cáo trạng nêu.

Sau khi trao đổi, các cổ đông Công ty Chị Em Rọt và hoa hậu Thùy Tiên thống nhất thành lập thêm Công ty cổ phần Kera Việt Nam để lấy pháp nhân phân phối sản phẩm kẹo rau củ. Tuy nhiên do không kịp làm thủ tục thành lập, nên Công ty Chị Em Rọt sử dụng nhóm KOL lấy làm pháp nhân để ký hợp đồng thuê Công ty Asia sản xuất kẹo Kera nhằm kịp ra mắt, công bố, bán hàng.

Từ ngày 12/12/2024 đến 14/3/2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền 12,4 tỷ đồng.