Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM

Đảo Gò Găng thuộc vịnh Gành Rái, xã Long Sơn, TP.HCM, sở hữu vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. Ba mặt giáp sông và một mặt hướng biển giúp hòn đảo có mạng lưới giao thông thủy tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện kết nối và khai thác hiệu quả các hoạt động kinh tế - hàng hải.

Cách trung thủ phủ du lịch TP.HCM (TP Vũng Tàu cũ) chỉ khoảng 20 phút di chuyển, Gò Găng mang một diện mạo hoàn toàn khác biệt với đầm lầy, rừng ngập mặn, ruộng muối và số lượng dân cư thưa thớt, tạo nên không gian tách biệt và nguyên sơ.

Đảo Gò Găng còn nhiều ruộng muối, song phần lớn đã bị bỏ hoang. Theo quan sát, dọc trục đường Trường Sa, dễ dàng bắt gặp những căn nhà không còn người ở, xuống cấp theo thời gian, tạo nên khung cảnh hoang sơ và tĩnh lặng.