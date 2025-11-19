Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM

19-11-2025

Sun Group đề xuất phát triển Khu đô thị đảo Gò Găng gần 1.400 ha, cách thủ phủ du lịch biển của TP.HCM chỉ vài km theo đường chim bay.

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM- Ảnh 1.

Đảo Gò Găng thuộc vịnh Gành Rái, xã Long Sơn, TP.HCM, sở hữu vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. Ba mặt giáp sông và một mặt hướng biển giúp hòn đảo có mạng lưới giao thông thủy tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện kết nối và khai thác hiệu quả các hoạt động kinh tế - hàng hải.

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM- Ảnh 2.

Cách trung thủ phủ du lịch TP.HCM (TP Vũng Tàu cũ) chỉ khoảng 20 phút di chuyển, Gò Găng mang một diện mạo hoàn toàn khác biệt với đầm lầy, rừng ngập mặn, ruộng muối và số lượng dân cư thưa thớt, tạo nên không gian tách biệt và nguyên sơ.

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM- Ảnh 3.

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM- Ảnh 4.

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM- Ảnh 5.

Đảo Gò Găng còn nhiều ruộng muối, song phần lớn đã bị bỏ hoang. Theo quan sát, dọc trục đường Trường Sa, dễ dàng bắt gặp những căn nhà không còn người ở, xuống cấp theo thời gian, tạo nên khung cảnh hoang sơ và tĩnh lặng.

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM- Ảnh 6.

Tuyến đường Trường Sa – trục giao thông chính của đảo Gò Găng được xây dựng khang trang, rộng rãi, với quy mô 6 làn xe, đảm bảo khả năng kết nối và lưu thông thuận lợi.

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM- Ảnh 7.

Trên tuyến Trường Sa có hai cây cầu Gò Găng và Chà Và, đóng vai trò kết nối đảo Gò Găng với trung tâm phường Vũng Tàu và xã Long Sơn. Trong ảnh là cầu Chà Và hướng về phía xã Long Sơn.

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM- Ảnh 8.

Dọc sông Dinh - ranh giới tự nhiên giữa đảo Gò Găng và thủ phủ du lịch biển của TP.HCM (Vũng Tàu) có hàng trăm lồng bè nuôi thủy hải sản kết hợp kinh doanh dịch vụ ăn uống, tạo nên sinh kế chủ lực của nhiều hộ dân địa phương.

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM- Ảnh 9.

Theo Đồ án quy hoạch, đảo Gò Găng được định hướng phát triển thành khu đô thị mới hiện đại, hài hòa với hệ sinh thái rừng ngập mặn. Khu đô thị này đồng thời đóng vai trò trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và chế biến thủy hải sản công nghệ cao. Toàn khu có diện tích 1.350 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 60.000 người.

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM- Ảnh 10.

Trong đó, diện tích lớn nhất trên đảo được quy hoạch cho công viên sinh thái rừng ngập mặn với 532 ha. Khu vực sân bay và các dịch vụ liên quan chiếm khoảng 250 ha, trong khi khoảng 158,5 ha được dành cho thương mại, dịch vụ, khoa học và du lịch

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM- Ảnh 11.

Bên cạnh đó, đảo Gò Găng dự kiến dành khoảng 20 ha cho giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; 30 ha cho trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại; 67 ha cho trung tâm dịch vụ cửa ngõ; và 25,3 ha cho khu dịch vụ kết nối với Long Sơn.

Toàn cảnh hòn đảo rộng gần 1.400 ha được đề xuất làm khu đô thị ở TP.HCM- Ảnh 12.

Trước đó, Sun Group đề xuất ý tưởng quy hoạch dự án đảo Gò Găng được chia thành 8 phân khu, bao gồm khu vực xây dựng nhà ở với các tòa nhà cao tầng và thấp tầng, cùng các công trình chức năng hỗn hợp, phục vụ đa dạng mục đích dân sinh, thương mại và dịch vụ.

Theo Lương Ý/VTC News

VTC News

