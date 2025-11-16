Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Sau gần 2 tháng triển khai, công trường mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đang hình thành rõ nét với nhịp độ thi công liên tục từ phía TP.HCM đến cầu Long Thành (Đồng Nai). Đây là dự án nhóm A, được triển khai theo hình thức công trình khẩn cấp, nhằm nâng quy mô tuyến cao tốc từ 4 làn lên 8 - 10 làn xe, giảm ùn tắc và tăng kết nối với sân bay Long Thành. Chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, thuộc Bộ Xây dựng).
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực cầu Long Thành - điểm thi công "náo nhiệt" nhiều mũi khoan cọc, đổ bê tông móng trụ đã được huy động giữa lòng sông Đồng Nai. Đây là bước kỹ thuật đầu tiên của hạng mục mở rộng cầu từ 4 lên 8 làn xe.
Tại bờ Đồng Nai, do giai đoạn 1 của cao tốc đã sẵn quỹ đất, các nhà thầu tấp nập thi công. Từ Km13+900 đến Km25+920, toàn bộ tuyến đã được rào tôn, máy móc, thiết bị dày đặc tại khu vực nút giao Vành đai 2 TP.HCM đến sát cầu Long Thành.
Nhiều móng cọc khoan nhồi đã hoàn thiện, sẵn sàng cho việc thi công cầu cạn mở rộng cao tốc. Còn trên sông Đồng Nai, các trụ cầu mới đang được triển khai đồng loạt, hố móng và cọc khoan đã được hạ sâu xuống nền đất để chuẩn bị cho hạng mục cầu mở rộng.
VEC cho biết đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến Vành đai 3 (Km4+000 – Km8+844,5) dài gần 5 km sẽ nâng từ 4 lên 8 làn xe. Đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, dài gần 15 km (không gồm cầu Long Thành), sẽ mở rộng lên 10 làn xe.
Mặc dù công trường diễn ra tấp nập, Bộ Xây dựng đánh giá tiến độ thực tế vẫn chậm so với yêu cầu của công trình khẩn cấp. Dự án chỉ cần thu hồi khoảng 11,99 ha đất (7,85 ha tại TP.HCM và 4,14 ha ở Đồng Nai), nhưng đến nay công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới dừng ở bước bàn giao mốc và chưa triển khai thực địa.
Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu VEC phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM và tỉnh Đồng Nai để đẩy nhanh thủ tục pháp lý, sớm bàn giao mặt bằng sạch trong năm nay. Chủ đầu tư phải tăng cường máy móc, nhân lực, đảm bảo tiến độ các hạng mục theo biểu đồ thi công, đặc biệt là phần mở rộng cầu Long Thành – phải hợp long vào tháng 12/2026 và hoàn thành tháng 3/2027.
Bộ cũng yêu cầu VEC chỉ đạo các nhà thầu chuẩn bị đầy đủ vật liệu xây dựng như cát, đất đắp, đá; đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác.
Trong bối cảnh cao tốc TP.HCM - Long Thành là tuyến huyết mạch phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 1, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đang được Bộ Xây dựng, chủ đầu tư và các địa phương đặt lên hàng đầu để kịp hoàn thành theo tiến độ.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, gồm 6.500 tỷ đồng vốn ngân sách và hơn 9.800 tỷ đồng vốn VEC huy động. Theo kế hoạch, cao tốc cơ bản hoàn thành cuối năm 2026; riêng cầu Long Thành mới dự kiến hợp long tháng 12/2026 và hoàn thiện toàn bộ trong quý I/2027.