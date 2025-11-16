Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

16-11-2025 - 09:07 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau hơn 2 tháng khởi công, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã thi công, song Bộ Xây dựng đánh giá tiến độ vẫn chậm do vướng mặt bằng.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 1.

Sau gần 2 tháng triển khai, công trường mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đang hình thành rõ nét với nhịp độ thi công liên tục từ phía TP.HCM đến cầu Long Thành (Đồng Nai). Đây là dự án nhóm A, được triển khai theo hình thức công trình khẩn cấp, nhằm nâng quy mô tuyến cao tốc từ 4 làn lên 8 - 10 làn xe, giảm ùn tắc và tăng kết nối với sân bay Long Thành. Chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC, thuộc Bộ Xây dựng).

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực cầu Long Thành - điểm thi công "náo nhiệt" nhiều mũi khoan cọc, đổ bê tông móng trụ đã được huy động giữa lòng sông Đồng Nai. Đây là bước kỹ thuật đầu tiên của hạng mục mở rộng cầu từ 4 lên 8 làn xe.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 3.

Tại bờ Đồng Nai, do giai đoạn 1 của cao tốc đã sẵn quỹ đất, các nhà thầu tấp nập thi công. Từ Km13+900 đến Km25+920, toàn bộ tuyến đã được rào tôn, máy móc, thiết bị dày đặc tại khu vực nút giao Vành đai 2 TP.HCM đến sát cầu Long Thành.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 4.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 5.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 6.

Nhiều móng cọc khoan nhồi đã hoàn thiện, sẵn sàng cho việc thi công cầu cạn mở rộng cao tốc. Còn trên sông Đồng Nai, các trụ cầu mới đang được triển khai đồng loạt, hố móng và cọc khoan đã được hạ sâu xuống nền đất để chuẩn bị cho hạng mục cầu mở rộng.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 7.

VEC cho biết đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến Vành đai 3 (Km4+000 – Km8+844,5) dài gần 5 km sẽ nâng từ 4 lên 8 làn xe. Đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, dài gần 15 km (không gồm cầu Long Thành), sẽ mở rộng lên 10 làn xe.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 8.

Mặc dù công trường diễn ra tấp nập, Bộ Xây dựng đánh giá tiến độ thực tế vẫn chậm so với yêu cầu của công trình khẩn cấp. Dự án chỉ cần thu hồi khoảng 11,99 ha đất (7,85 ha tại TP.HCM và 4,14 ha ở Đồng Nai), nhưng đến nay công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới dừng ở bước bàn giao mốc và chưa triển khai thực địa.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 9.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 10.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 11.

Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu VEC phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM và tỉnh Đồng Nai để đẩy nhanh thủ tục pháp lý, sớm bàn giao mặt bằng sạch trong năm nay. Chủ đầu tư phải tăng cường máy móc, nhân lực, đảm bảo tiến độ các hạng mục theo biểu đồ thi công, đặc biệt là phần mở rộng cầu Long Thành – phải hợp long vào tháng 12/2026 và hoàn thành tháng 3/2027.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 12.

Bộ cũng yêu cầu VEC chỉ đạo các nhà thầu chuẩn bị đầy đủ vật liệu xây dựng như cát, đất đắp, đá; đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 13.

Trong bối cảnh cao tốc TP.HCM - Long Thành là tuyến huyết mạch phục vụ sân bay Long Thành giai đoạn 1, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đang được Bộ Xây dựng, chủ đầu tư và các địa phương đặt lên hàng đầu để kịp hoàn thành theo tiến độ.

Toàn cảnh mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây- Ảnh 14.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, gồm 6.500 tỷ đồng vốn ngân sách và hơn 9.800 tỷ đồng vốn VEC huy động. Theo kế hoạch, cao tốc cơ bản hoàn thành cuối năm 2026; riêng cầu Long Thành mới dự kiến hợp long tháng 12/2026 và hoàn thiện toàn bộ trong quý I/2027.

Một tiện ích trên ứng dụng iHanoi giúp người dân Hà Nội đảm bảo quyền lợi, tránh bị xử phạt hành chính khi tham gia giao thông

Theo Lương Ý

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiến độ dự án cảng hàng không 5.800 tỷ của Liên danh T&T và CIENCO4 sau hơn 1 năm khởi công

Tiến độ dự án cảng hàng không 5.800 tỷ của Liên danh T&T và CIENCO4 sau hơn 1 năm khởi công Nổi bật

Đề xuất chính sách hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông xanh trước 31/1/2026

Đề xuất chính sách hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện giao thông xanh trước 31/1/2026 Nổi bật

395 xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

395 xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

08:35 , 16/11/2025
Đếm ngược ngày Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM vận hành

Đếm ngược ngày Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM vận hành

08:05 , 16/11/2025
Việt Nam, Hoa Kỳ kết thúc vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng

Việt Nam, Hoa Kỳ kết thúc vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng

21:01 , 15/11/2025
Không xóa bỏ, cắt giảm tiền lương, chế độ khi điều chỉnh lương tối thiểu

Không xóa bỏ, cắt giảm tiền lương, chế độ khi điều chỉnh lương tối thiểu

17:47 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên