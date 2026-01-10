Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cầu lo dư thừa, một quốc gia bất ngờ đứng trước nguy cơ thiếu gạo trầm trọng: Chỉ tự sản xuất được chưa đến 20%, thiếu hụt hơn 380.000 tấn

10-01-2026 - 18:22 PM | Thị trường

Hiện quốc gia này chỉ tự sản xuất được chưa đến 20% lượng gạo tiêu thụ, phần còn lại phụ thuộc lớn vào nhập khẩu.

Ảnh minh hoạ

Kenya đang tiến gần đến một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực khi tình trạng thiếu hụt gạo ngày càng trầm trọng, trong bối cảnh hạn hán kéo dài, sản lượng nội địa sụt giảm và một phán quyết quan trọng của Tòa án Tối cao về chính sách nhập khẩu gạo sắp được đưa ra.

Bộ trưởng Nông nghiệp Kenya, ông Mutahi Kagwe, cảnh báo quốc gia này đang đứng trước “điểm bùng phát nguy hiểm” về an ninh lương thực, khi nguồn cung trong nước không theo kịp nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng. Hiện Kenya chỉ tự sản xuất được chưa đến 20% lượng gạo tiêu thụ, phần còn lại phụ thuộc lớn vào nhập khẩu.

Theo ước tính của chính phủ, Kenya có thể thiếu hụt hơn 380.000 tấn gạo vào đầu năm 2026. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026, nhu cầu gạo được dự báo lên tới khoảng 750.000 tấn, vượt xa khả năng cung ứng trong nước. Tình trạng thiếu hụt này đang góp phần làm gia tăng biến động giá và làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận lương thực, đặc biệt tại các khu vực dễ bị tổn thương.

Ông Kagwe cho biết gạo ngày càng trở thành lương thực thiết yếu đối với các hộ gia đình đô thị cũng như các cộng đồng ở vùng đất khô hạn và bán khô hạn (ASALs). Biến đổi khí hậu và lượng mưa thất thường đã làm suy giảm khả năng tiếp cận các loại lương thực truyền thống, khiến nhu cầu gạo tăng nhanh trong khi sản lượng nội địa vẫn ở mức thấp.

Các dự báo của chính phủ cho thấy số người rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại các quận vùng khô hạn có thể tăng mạnh, từ khoảng 1,8 triệu người hiện nay lên 3,5 triệu người nếu các biện pháp can thiệp bị trì hoãn.

Trong bối cảnh đó, Tòa án Tối cao Kenya đang xem xét một vụ kiện liên quan đến quyết định của chính phủ cho phép nhập khẩu gạo miễn thuế trong thời hạn nhất định – biện pháp được kỳ vọng giúp ổn định nguồn cung và kìm hãm đà tăng giá. Phán quyết dự kiến được đưa ra vào ngày 29/1/2026 và được đánh giá có thể tạo ra tác động sâu rộng tới thị trường lương thực, chi tiêu hộ gia đình và khả năng tiếp cận dinh dưỡng cơ bản.

Báo cáo Giám sát An ninh Lương thực của AGRA công bố tháng 10/2025 cũng chỉ ra xu hướng xấu đi trong tiêu dùng và giá cả các mặt hàng thiết yếu tại nhiều quốc gia châu Phi, trong đó có Kenya. Theo báo cáo, giá gạo và ngô nhập khẩu tại Kenya vẫn ở mức cao so với năm 2024, phản ánh áp lực khu vực đối với khả năng tiếp cận và chi trả lương thực.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2025, khoảng 1,8 triệu người tại Kenya được xếp vào tình trạng Khủng hoảng (IPC Giai đoạn 3) hoặc nghiêm trọng hơn, trong đó có 179.000 người ở mức Khẩn cấp (IPC Giai đoạn 4). Với dự báo lượng mưa ngắn hạn từ tháng 10 đến tháng 12/2025 thấp hơn trung bình, các chuyên gia cảnh báo tình trạng khan hiếm lương thực có thể tiếp tục gia tăng.

AGRA ước tính đến tháng 1/2026, số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng (IPC Giai đoạn 3 trở lên) tại Kenya có thể tăng lên khoảng 2,1 triệu người, làm gia tăng rủi ro đối với ổn định kinh tế – xã hội của quốc gia Đông Phi này.

Không phải Philippines hay Ấn Độ, đây mới là ‘thủ phạm’ khiến gạo Việt Nam, Thái Lan đón tin buồn: Giá giảm 44% vì một động thái

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xe máy điện Honda UC3 chính thức ra mắt tại Việt Nam: đi Hà Nội - Hải Phòng chỉ trong 1 lần sạc, giá bán vẫn còn là ẩn số

Xe máy điện Honda UC3 chính thức ra mắt tại Việt Nam: đi Hà Nội - Hải Phòng chỉ trong 1 lần sạc, giá bán vẫn còn là ẩn số Nổi bật

iPhone Air ‘sập giá’ tại Việt Nam

iPhone Air ‘sập giá’ tại Việt Nam Nổi bật

Kia EV2 ra mắt: CUV điện cùng cỡ VF 5, động cơ điện mạnh 145 mã lực, chạy TPHCM - Nha Trang không cần sạc

Kia EV2 ra mắt: CUV điện cùng cỡ VF 5, động cơ điện mạnh 145 mã lực, chạy TPHCM - Nha Trang không cần sạc

18:01 , 10/01/2026
Xe máy điện Honda CUV e: chuyển từ cho thuê sang bán đứt, giá 65 triệu đồng cả pin

Xe máy điện Honda CUV e: chuyển từ cho thuê sang bán đứt, giá 65 triệu đồng cả pin

17:50 , 10/01/2026
Bộ đôi smartphone giá hơn 3 triệu vừa về Việt Nam: đẹp như iPhone 17, bền chuẩn quân đội

Bộ đôi smartphone giá hơn 3 triệu vừa về Việt Nam: đẹp như iPhone 17, bền chuẩn quân đội

16:47 , 10/01/2026
Mua vé máy bay Tết tốn cả tháng lương, nhiều người đổi ý 'xuân này không về'

Mua vé máy bay Tết tốn cả tháng lương, nhiều người đổi ý 'xuân này không về'

16:12 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên