Tóc Tiên khẳng định "mãi yêu" người đàn ông đặc biệt này

Giữa showbiz đầy biến động và nhiều ồn ào, vẫn có những tình bạn, tình tri kỷ khiến khán giả tin rằng sự chân thành thật sự tồn tại. Với Tóc Tiên, người đàn ông đặc biệt đó không ai khác chính là ca sĩ Mai Tiến Dũng - người đồng hành cùng cô trên nhiều chặng đường nghệ thuật, và hơn hết là người từng ở bên khi cô yếu đuối nhất.

Mới đây, Tóc Tiên đăng tải khoảnh khắc cùng Mai Tiến Dũng ăn tối trong không gian ấm cúng, kèm dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa "Forever love". Hình ảnh giản dị nhưng khiến dân mạng chú ý vì sự thân mật tự nhiên giữa hai nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, Mai Tiến Dũng cập nhật thêm những khung hình lãng mạn giữa cả hai. Khi thì bắt trọn khoảnh khắc ăn uống của Tóc Tiên, lúc thì quay clip đi cùng nhau dưới mưa. Có thể thấy mối quan hệ giữa cả hai đã quá đỗi thân thiết.

Tóc Tiên đăng ảnh ấm áp bên Mai Tiến Dũng và gọi nam ca sĩ là "forever love"

Cả hai không khác gì đi hẹn hò lãng mạn với nhau

Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng "dính như sam" trong khung hình, thể hiện tình cảm gắn bó suốt hơn 15 năm qua

Ít ai biết rằng Mai Tiến Dũng từng là người đồng hành cùng Tóc Tiên trong giai đoạn cô khó khăn nhất. Khi rời xa vùng an toàn để theo đuổi đam mê âm nhạc, Tóc Tiên đối diện với nhiều thử thách, và chính Mai Tiến Dũng là người ở bên, giúp cô ổn định tinh thần và chỗ dựa giữa hành trình nhiều biến động.

Mai Tiến Dũng từng kể trong một chương trình: "Tiên qua Mỹ hơn 1 năm thì vào hát cho trung tâm Thúy Nga và chúng tôi bắt đầu mối quan hệ từ đồng nghiệp. Sau đó, 2 anh em về ở chung nhà, học chung trường và chung ngành. Nếu như tôi đi hát được 16 năm thì tình bạn với Tóc Tiên cũng phải 14, 15 năm.

Trong gia đình, tôi có 3 chị gái và tôi xem Tóc Tiên như cô em gái mà tôi rất yêu thương, tôi luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Tiên. Tôi biết rằng Tóc Tiên cũng như thế, miễn có điều gì tốt đẹp trong công việc và cuộc sống, Tiên luôn chia sẻ với tôi trong những buổi ăn tối".

Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng có hơn 15 năm gắn bó

Được biết, trong giai đoạn Tóc Tiên và mẹ xảy ra mâu thuẫn, Mai Tiến Dũng là người giúp đỡ và khuyên cô dọn ra ở riêng để tránh căng thẳng hơn. Nam ca sĩ bộc bạch: "Do Tóc Tiên áp lực gia đình, mối quan hệ với mẹ, Dũng thấy người em của mình, người đứng trên sân khấu với mình cần được che chở. Tiên lúc đó là một cô gái rất giỏi, giỏi lắm, có hào quang nhưng Dũng nghĩ là bề trên sẽ không cho ai tất cả.

Trong gia đình, mối quan hệ giữa Tiên và mẹ lại không được như bao người khác. Dũng thấy Tiên và mẹ có sự xích mích, không vui cùng nhau như vậy nên đã nói: 'Tiên ơi, nếu mà được, em ra ở riêng với anh, để biết đâu sau này mối quan hệ của hai mẹ con sẽ được tốt lên'.

Dũng là một người thích những gì liên quan đến gia đình, các mối quan hệ đều rất là trân quý. Khi Dũng thấy tình cảm giữa mẹ và Tiên không được tốt, mình cũng không muốn nó sẽ bị xấu hơn nữa. Dũng nói với Tiên: 'Anh nghĩ em nên lùi lại một bước đi, để sau này hai mẹ con sẽ có cơ hội tốt hơn'. Từ đó Dũng đưa Tiên về sống chung dưới một mái nhà".

Mai Tiến Dũng là người bên cạnh, giúp đỡ Tóc Tiên trong quãng thời gian nữ ca sĩ xảy ra mâu thuẫn với mẹ

Về sau, Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng cùng trở về nước và phát triển sự nghiệp. Tại chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ 2022, Mai Tiến Dũng bộc bạch từng rơi vào trầm cảm, tự cô lập và không gặp gỡ Tóc Tiên thời gian đầu vừa về Việt Nam nhưng đã cố gắng vực dậy. Nghe chia sẻ của người anh thân thiết, Tóc Tiên xúc động nói: "Khi anh đứng đây, em rất hạnh phúc. Vì em biết Dũng có một thời gian khó khăn với nghề. Em cũng thấy có lỗi khi không giúp được Dũng nhiều khi Dũng về Việt Nam".

Sau nhiều biến động trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng luôn dành cho nhau sự tôn trọng và thân thiết hiếm thấy. Cả hai luôn có mặt trong những cột mốc quan trọng của đối phương. Mỗi khi Mai Tiến Dũng có dự án mới, Tóc Tiên là người ủng hộ hết mình và ngược lại. Mối quan hệ giữa cả hai không chỉ là anh em, đồng nghiệp mà còn là những tri kỷ thấu hiểu nhau.