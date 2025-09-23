Tối 23/9, giá vàng tăng vọt lên đỉnh mới

Tối ngày 23/9, giá vàng trên thị trường quốc tế bật tăng mạnh là lập mức kỷ lục mới 3.790 USD/ounce. Trong ngày, giá vàng giao ngay đã tăng khoảng 45 USD/ounce.

Theo Reuters, giá vàng leo lên mức kỷ lục mới trong phiên thứ Ba, được hỗ trợ bởi dòng tiền trú ẩn an toàn giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất, trong khi nhà đầu tư dồn sự chú ý vào bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell trong ngày.

Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ tăng 0,8% lên 3.804,30 USD/ounce. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,2%, trong khi đồng USD gần như đi ngang.

Bài phát biểu của ông Powell đang được giới đầu tư theo dõi sát sao để tìm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ của Fed. Hiện nhà đầu tư đang đặt cược vào hai đợt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, một vào tháng 10 và một vào tháng 12, với xác suất lần lượt 92% và 77%.

"Tôi nghĩ ông Powell sẽ nhắc lại phần nào những gì ông đã nói trong cuộc họp tuần trước. Điều đó sẽ đưa ra manh mối về các đợt cắt giảm lãi suất sắp tới ở Mỹ, và đây là yếu tố hỗ trợ cho vàng," chiến lược gia thị trường Bob Haberkorn của RJO Futures nhận định.

Sự chú ý cũng hướng tới báo cáo Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – công bố vào thứ Sáu.

Theo Commerzbank, lực mua mạnh từ các quỹ ETF được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed hạ lãi suất, lo ngại về tính độc lập của Fed cũng như các diễn biến địa chính trị cũng có khả năng đẩy giá vàng lên cao.



